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۱۸ دی ۱۴۰۴، ۱۹:۲۹

واریز ۲۸ همت سود سهام عدالت به حساب بیش از ۴۴ میلیون نفر

واریز ۲۸ همت سود سهام عدالت به حساب بیش از ۴۴ میلیون نفر

معاون شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اعلام کرد که سود سهام عدالت بیش از ۴۴ میلیون دارنده به ارزش ۲۸ هزار میلیارد تومان واریز شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا نوحی، معاون شرکت سپرده‌گذاری مرکزی - اعلام کرد: در این مرحله، برای بیش از ۴۴ میلیون دارنده سهام عدالت، مبلغ ۲۸ هزار میلیارد تومان واریز شد که از این مبلغ، نزدیک به ۲ هزار میلیارد تومان مربوط به سودهای بانکی سنوات گذشته بوده است.

وی عنوان کرد: با همکاری ۱۸ بانک عامل، توزیع سود سهام عدالت از روز گذشته آغاز شد و ساعاتی پیش به پایان رسید. در خصوص مابقی سودهای دریافتی از شرکت‌های سرمایه‌پذیر سهام عدالت، اقدامات لازم توسط سازمان بورس و اوراق بهادار و همچنین شرکت سپرده‌گذاری مرکزی در دست انجام است.

به گفته وی ان‌شاءالله بلافاصله پس از دریافت و تجمیع مابقی مبلغ، این سود نیز به حساب سهامداران عدالت واریز خواهد شد.

کد مطلب 6717919

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    نظرات

    • IR ۱۹:۴۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۸
      1 3
      پاسخ
      شما را به خدا جا ماندگان سهام عدالت و نوزادان تازه متولد شده را از سهام عدالت بهره‌مند سازید

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