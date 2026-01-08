واریز ۲۸ همت سود سهام عدالت به حساب بیش از ۴۴ میلیون نفر

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا نوحی، معاون شرکت سپرده‌گذاری مرکزی - اعلام کرد: در این مرحله، برای بیش از ۴۴ میلیون دارنده سهام عدالت، مبلغ ۲۸ هزار میلیارد تومان واریز شد که از این مبلغ، نزدیک به ۲ هزار میلیارد تومان مربوط به سودهای بانکی سنوات گذشته بوده است.

وی عنوان کرد: با همکاری ۱۸ بانک عامل، توزیع سود سهام عدالت از روز گذشته آغاز شد و ساعاتی پیش به پایان رسید. در خصوص مابقی سودهای دریافتی از شرکت‌های سرمایه‌پذیر سهام عدالت، اقدامات لازم توسط سازمان بورس و اوراق بهادار و همچنین شرکت سپرده‌گذاری مرکزی در دست انجام است.

به گفته وی ان‌شاءالله بلافاصله پس از دریافت و تجمیع مابقی مبلغ، این سود نیز به حساب سهامداران عدالت واریز خواهد شد.