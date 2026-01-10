لیگ برتر والیبال مردان به تعویق افتاد/ احتمال لغو بازی در لیگ بانوان

به گزارش خبرنگار مهر، قرار بود دو هفته پایانی لیگ برتر والیبال ایران (هفته دوازدهم و سیزدهم) در نیم فصل نخست در روزهای (یکشنبه و چهارشنبه) هفته جاری برگزار شود اما با تصمیم سازمان لیگ والیبال دو هفته پایانی نیم فصل اول به تعویق افتاد و قرار است برگزاری آن به زمان دیگری موکول شود.

تا پایان هفته یازدهم لیگ برتر والیبال مردان، تیم شهداب یزد با کسب ۱۰ برد در صدر جدول قرار گرفت و تیم فولاد سیرجان با کسب ۱۰ برد و یک امتیاز کمتر در جایگاه دوم قرار گرفت.

همچنین نیم فصل دوم لیگ برتر والیبال بانوان هم قرار بود که این هفته (سه‌شنبه) برگزار شود که به احتمال زیاد لیگ برتر والیبال بانوان هم به تعویق خواهد افتاد.