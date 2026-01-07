سازمان لیگ والیبال باید ویدئوچک را الزامی کند/ اعتراضات کمتر شده است

مرتضی هداوندی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره شرایط تیم رازین پلیمر در لیگ برتر والیبال گفت: تیم ما تا به الان بد نتیجه نگرفته اما به نظرم با وجود کیفیت والیبال خوبی که ارائه می‌دهیم، نتایج مورد انتظار را تا به حال کسب نکردیم. اگر کمی مدیریت بهتری در لحظات استرس‌زا و در امتیازات بالا داشتیم، تصمیمات بهتری می‌گرفتیم و مطمئناً نتیجه بهتری می‌دیدیم. والیبال ما به لحاظ کیفیت بازی شرایط خوبی دارد ولی در مجموع نتایج رضایت‌بخشی کسب نکردیم. پیش‌بینی می‌کنیم که در نیم‌فصل دوم، با توجه به افزایش تجربه بازیکنان و شناخته‌تر شدن تیم، استرس‌ها کاهش یابد و نتایج بهتری به دست آوریم.

سرمربی تیم والیبال رازین پلیمر عنوان کرد: تیم ما اولین سال حضور در لیگ برتر والیبال را تجربه می‌کند و به همین خاطر بازیکنان استرس بالایی داشتند. ما از همان ابتدا مقابل تیم‌های بازی کردیم که بازیکنان آن‌ها نام‌های بزرگی داشتند. هفته گذشته مقابل تیم سپاهان به میدان رفتیم که بازیکن بزرگی چون امیر غفور را در ترکیب خود داشت. طبیعی است که بازیکنان که همگی اولین حضور خود را در لیگ برتر تجربه می‌کنند، برابر بازیکنی مثل امیر غفور دچار استرس شوند. بازی کردن مقابل بازیکنانی چون امیر غفور، بهبودی و دیگر بازیکنان باتجربه فشار زیادی به بازیکنان وارد می‌کند.

وی گفت: بازیکنان ما والیبال خوبی ارائه می‌دهد و حتی در خیلی از بازی‌ها با امتیاز خیلی کم نتیجه را واگذار کردیم. تنها دلیل آن هم استرس بازیکنان بوده که امیدوارم در نیم فصل دوم با گذر زمان و تکرار بازی‌ها، کاهش خطاهای فردی استرس تیم هم کاهش خواهد یافت. ما امیدواریم که در نیم‌فصل دوم با تجربیات بیشتر تیم ما عملکرد بهتری داشته باشد.

هداوندی در مورد بازی این هفته مقابل تیم مس رفسنجان عنوان کرد: این بازی برای ما اهمیت زیادی دارد، به هر حال هر دو تیم شرایط برابر دارند و در جدول رده‌بندی کنار هم قرار داریم. قطعاً تلاش خواهیم کرد تا در این دیدار کیفیت خوبی از خودمان نشان دهیم تا بتوانیم جایگاه خودمان را ارتقا دهیم. البته با وجود اینکه سازمان لیگ الزام کرده که بازی‌ها با ویدئو چک برگزار شود، متأسفانه در این مسابقه ویدئو چک در دسترس نخواهد بود. با این حال، ما تلاش خواهیم کرد که بازی خوبی انجام دهیم و مشکلی پیش نیاید.

وی با اشاره به الزام بودن ویدئو چک و همچنین اعتراضاتی که به داوری می‌شود، گفت: در ابتدای لیگ برخی از تیم‌ها حتی با وجود استفاده از این فناوری، باز هم اعتراضاتی داشتند. هرچند که ویدئو چک ابزار مفیدی برای بازبینی و کاهش خطاهای داوری است، اما اعتراضاتی وجود داشت که مخصوصاً اوایل خیلی زیاد بود اما چند هفته اخیر کمتر شده است و بهبود کیفیت داوری بودیم. در نیم‌فصل دوم، امیدواریم که استفاده از ویدئو چک برای همه مسابقات الزامی شود و این مشکل به‌طور کامل حل شود.

سرمربی رازین پلیمر در مورد لیگ گفت: با بازیکنانمان قرار گذاشته‌ایم به پلی‌آف صعود کنیم. شاید بگویند چون تازه به لیگ صعود کرده و بازیکن شاخصی نداریم سقوط کنیم اما تمام تلاش ما صعود به پلی‌آف است. هدف لیگ شناسایی و معرفی استعدادهای جدید به تیم ملی است. به جز چند تیم که از نظر بودجه متفاوت هستند، فکر می‌کنم سطح بقیه تیم‌ها نزدیک خواهد بود.