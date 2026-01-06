تداوم صدرنشینی سایپا و آرکا/ دبل پیروزی ماجان

به گزارش خبرگزاری مهر، هفته ششم مرحله مقدماتی مسابقات والیبال قهرمانی باشگاه‌های برتر زنان ایران امروز (سه‌شنبه شانزدهم دی‌ماه) با شش دیدار در شهرهای تهران، امیدیه، تبریز، قزوین، بوشهر و کرج پیگیری شد.

شهر آرکا نخستین فاتح هفته ششم لیگ برتر زنان

تیم شهر آرکا البرز، قهرمان نیم‌فصل در گروه دوم لیگ برتر زنان میزبان مهرگان شیراز بود؛ دیداری میان صدرنشین بدون شکست و تیمی که نیم‌فصل نخست را در رتبه پنجم به پایان رساند.

شهر آرکا در ست‌های اول و دوم این دیدار ۲۵ بر ۱۵ و ۲۵ بر ۱۴ میهمان خود را شکست داد. رقابت در ست سوم بسیار نزدیک پیش رفت و در نهایت شهر آرکا ۲۹ بر ۲۷ فاتح میدان شد تا سه بر صفر برنده این دیدار شود و در صدر جدول گروه دوم مسابقات باقی بماند.

سایپا همچنان بدون شکست می‌تازد

تیم نفت میزبان سایپا تهران بود. نفتی‌ها به رغم میزبانی در ست‌های اول تا سوم این دیدار با امتیازهای ۲۵ بر ۱۷، ۲۵ بر ۲۲ و ۲۵ بر ۲۲ نتیجه را واگذار کردند تا سایپا به ششمین برد متوالی خود دست یابد و با ۱۸ امتیاز در صدر جدول گروه اول باقی بماند.

چهارمین برد شاهین بندرعامری

تیم شاهین بندرعامری میزبان پدیده صنعت اوج گلپایگان بود. شاهین بندر عامری در ست‌های اول تا سوم این دیدار با امتیازهای ۲۵ بر ۱۷، ۲۵ بر ۱۸ و ۲۵ بر ۲۱ به پیروزی رسید تا به چهارمین برد خود دست یابد و ۱۲ امتیازی شود.

دبل پیروزی ماجان مقابل کلینیک دکتر فرهاد

تیم‌های کلینیک دکتر فرهاد و ماجان مازندران مقابل یکدیگر صف‌آرایی کردند. تیم کلینیک دکتر فرهاد در ست‌های اول و دوم این دیدار ۲۵ بر ۱۶ و ۲۵ بر ۱۲ مغلوب ماجان مازندران شد تا نتیجه این ست‌ها را با اختلاف امتیاز زیادی به شاگردان لی دو هی واگذار کند.

در ست سوم تیم کلینیک دکتر فرهاد ۲۵ بر ۲۲ به پیروزی رسید تا دو تیم در ست شماری دو بر یک به سود ماجان شوند.

تیم ماجان مازندران در ست چهارم این مسابقه ۲۵ بر ۱۱ حریف خود را شکست داد تا در مجموع سه بر یک فاتح این میدان باشد و دبل پیروزی مقابل نماینده قزوین ثبت کند.

پنجمین برد فولادی‌ها با شکست ملوان رقم خورد

تیم ملوان میزبان فولاد مبارکه سپاهان بود. تیم ملوان در ست نخست این دیدار ۲۵ بر ۲۰ به پیروزی رسید اما نتیجه ست دوم را ۲۵ بر ۱۲ واگذار کرد تا دو تیم در ست شماری یک بر یک برابر شوند.

در ست‌های سوم و چهارم نیز فولادی‌ها ۲۵ بر ۱۹ و ۲۵ بر ۱۶ به پیروزی رسیدند تا در مجموع سه بر یک فاتح این میدان باشند و به پنجمین برد خود دست یابند و ۱۵ امتیازی شوند.

مقاومت فاتح آخرین دیدار هفته ششم

تیم مقاومت شهرداری تبریز میزبان صنعت مس رفسنجان بود. مقاومت شهرداری تبریز در ست‌های اول و دوم این دیدار ۲۵ بر ۲۲ و ۲۵ بر ۲۱ به پیروزی رسید اما در ست سوم ۲۵ بر ۲۳ نتیجه را واگذار کرد.

در ست چهارم مقاومت ۲۵ بر ۱۴ و با اختلاف ۱۱ امتیاز به پیروزی رسید تا سه بر یک برنده این دیدار باشد و چهارمین برد خود را جشن بگیرند.

نتایج کامل هفته ششم لیگ برتر زنان

تیم‌های سایپا تهران، شاهین بندر عامری، آرکا شهر البرز، ماجان مازندران، مقاومت شهرداری تبریز و فولاد مبارکه سپاهان در آغاز دور برگشت لیگ برتر والیبال زنان موفق به شکست حریفان خود شدند که نتایج کامل این دیدارها به قرار زیر است:

گروه A

نفت امیدیه صفر – سایپا تهران ۳ (۱۷ بر ۲۵، ۲۲ بر ۲۵ و ۲۲ بر ۲۵)

کلینیک دکتر فرهاد یک – ماجان مازندران ۳ (۱۶ بر ۲۵، ۱۲ بر ۲۵، ۲۵ بر ۲۲ و ۱۱ بر ۲۵)

مقاومت شهرداری تبریز ۳ – صنعت مس رفسنجان یک (۲۵ بر ۲۲، ۲۵ بر ۲۱، ۲۳ بر ۲۵ و ۲۵ بر ۱۴)

گروهB

ملوان تهران یک – فولاد مبارکه سپاهان ۳ (۲۵ بر ۲۰، ۱۲ بر ۲۵، ۱۹ بر ۲۵ و ۱۶ بر ۲۵)

شاهین بندرعامری ۳ – پدیده صنعت اوج گلپایگان صفر (۲۵ بر ۱۷، ۲۵ بر ۱۸ و ۲۵ بر ۲۱)

شهر آرکا البرز ۳ – مهرگان شیراز صفر (۲۵ بر ۱۵، ۲۵ بر ۱۴ و ۲۹ بر ۲۷)

جدول این رقابت‌ها در پایان هفته ششم لیگ برتر زنان بدین شکل است:

گروه A

سایپا تهران ۶ برد و ۱۸ امتیاز

ماجان مازندران ۵ برد و ۱۴ امتیاز

مقاومت شهرداری تبریز ۴ برد و ۱۲ امتیاز

صنعت مس رفسنجان ۲ برد و ۶ امتیاز

کلینیک دکتر فرهاد یک برد و دو امتیاز

نفت امیدیه بدون برد و دو امتیاز

گروهB

آرکا شهر البرز ۶ برد و ۱۸ امتیاز

فولاد مبارکه سپاهان ۵ برد و ۱۵ امتیاز

شاهین بندرعامری ۴ برد و ۱۲ امتیاز

ملوان تهران دو برد و ۵ امتیاز

مهرگان شیراز یک برد و سه امتیاز

پدیده صنعت اوج گلپایگان بدون برد و یک امتیاز