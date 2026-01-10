به گزارش خبرنگار مهر، در پی ناآرامی‌ها و تلاش برای آشوب در جزیره کیش یکی از مدافعان امنیت که مجروح شده بود؛ شب گذشته به فیض شهادت نائل آمد.

تشییع پیکر شهید امنیت؛ استوار دوم امیرحسین ترکاشوند ساعت ۱۴:۳۰ دقیقه امروز از مسجد امام رضا (ع) پشت بازار پانیذ به سمت مسجد ثامن الائمه (ع) در جزیره کیش برگزار می‌شود.

این شهید امنیت اهل استان کرمانشاه است که در جزیره کیش در حال خدمت بوده است.

آشوبگران در دو شب گذشته خسارات زیادی به اماکن عمومی جزیره کیش وارد کرده‌اند.

در آشوب‌های جزیره کیش، چند تن از عوامل انتظامی مجروح و زخمی شده‌اند.