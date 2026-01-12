دفاتر پلیس +۱۰ فعال هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز اطلاع رسانی پلیس اعلام کرد: علیرغم قطعی اینترنت به دلیل شرایط به وجود آمده در کشور، همه دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس +۱۰) در سراسر کشور فعال و در حال خدمت رسانی به متقاضیان هستند.

هم میهنان می توانند جهت ثبت و پیگیری هر گونه خدمات الکترونیک انتظامی از جمله گذرنامه، گواهینامه، خلافی خودرو و موتور سیکلت، وظیفه عمومی و … به دفاتر پلیس +۱۰ مراجعه و خدمت مورد نظر را دریافت کنند.

شایان ذکر است، ارائه خدمات اینترنتی نیز علارقم ملی شدن اینترنت کشوردر حال ارائه خدمات می باشند و کافی است برای دسترسی به سامانه سخا با ورود به آدرس sakha.epolice.ir در مرورگر خود به خدمات برخط دسترسی داشته باشید.پایگاه اطلاع رسانی خدمات الکترونیک انتظامی نیز به آدرس epolice.ir در دسترس است.

علاوه بر آن برنامه کاربردی پلیس من نیز در دسترس و فعال است و در صورت عدم دسترسی به آن می توانید برنامه پلیس من را از فروشگاه های برنامه های اندرویدی دریافت کنید.