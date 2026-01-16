به گزارش خبرگزاری مهر، بازی جدید کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با عنوان «همهکاره» که در دهمین جشنواره ملی اسباببازی عرضه شده است به تقویت حافظه، افزایش دقت، گسترش دایره لغتها و یادگیری مفاهیمی مانند اشکال هندسی، تقارن و ساعت کمک میکند.
این سرگرمی شامل صفحهای دایرهای است که کودکان را به چالش میکشد و آنها را برای خلق بازیهای جدید ترغیب میکند و برای رده سنی بالای هفت سال مناسب است.
«همه کاره» یک بستر مناسب برای کودکان علاقمند به بازیهای تک نفره و دو نفره فکری چالشی است، در این سرگرمی قابلیت اضافه کردن طرحها و بازیهای جدید و متنوع از سوی کودکان و اولیا و مربیان علاقهمند وجود دارد.
همچنین به کمک «همه کاره» میتوان بازیهای فراوانی مثل تمرین رنگها، اعداد، اعمال ریاضی، تقویت هوش، توانایی الگویابی و غیره را انجام داد.
این ابزار فرصت مناسبی را فراهم میکند تا کودکان بازیهای خود را طراحی کرده و از این طریق به رشد فکری و توسعه مهارتهای آنها کمک شود و تجربه لذت بخشی را در کشف و طراحی داشته باشند.
بازی «همه کاره» توسط ایمان شریفی طراحی و ادارهکل سرگرمیهای سازنده و بازیهای رایانهای کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان آن را تولید و عرضه کرده است.
نمایشگاه محصولات ایرانی در دهمین جشنواره ملی اسباببازی با عرضه بیش از ۲هزار و ۷۰۰ محصول در حوزه سرگرمی و اسباببازی تا ۳۰ دی از ساعت ۱۰ تا ۱۹ در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان واقع در خیابان حجاب میزبان علاقهمندان است.
نظر شما