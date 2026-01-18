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۲۸ دی ۱۴۰۴، ۱۰:۱۱

صادقی:  ۱۲ نفر در حوادث اخیر استان زنجان به شهادت رسیدند

صادقی:  ۱۲ نفر در حوادث اخیر استان زنجان به شهادت رسیدند

زنجان- استاندار زنجان گفت:طبق بررسی صورت گرفته در حوادث اخیر در استان ۱۲ نفر به شهادت رسیدند که مراسم یادبود این شهدا در امامزاده سید ابراهیم (ع) شهر زنجان برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن صادقی در دیدار جمعی از مسئولان استان با خانواده های شهدای حوادث اخیر با بیان اینکه تشخیص شهادت فرآیند پیچیده ای دارد، ‌افزود: بررسی تصاویر دوربین های ترافیکی و امنیتی و نظریات پزشکی قانونی و سوابق افراد نشان داد که این افراد در وقایع اخیر بدون اینکه نقشی در اغتشاشات داشته باشند به شهادت رسیده اند.

استاندار زنجان گفت: خون این شهدا هرگز پایمال نخواهد شد و با مسببان و عوامل آن نیز برخورد خواهد شد.

وی اظهار داشت: مایه افتخار است که این شهدا جان خود را برای دفاع از انقلاب و نظام تقدیم کردند و از خداوند متعال برای خانواده های آنان صبر و شکیبایی آرزومندیم.

مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان زنجان نیز در این مراسم با ابراز همدری با خانواده های شهدا گفت: با توجه به اسناد، مدارک و شواهد مراجع مرتبط، این افراد به عنوان شهدای مردمی تشخیص داده شدند.

عباس برزگر افزود: طبق برنامه ریزی های صورت گرفته، مراسم یادبود شهدای اخیر روز یکشنبه ۲۸ دیماه از ساعت ۱۴ تا ۱۵:۳۰ دقیقه در امامزاده سید ابراهیم (ع) شهر زنجان برگزار می شود.

وی خاطر نشان کرد: از مجموع ۱۲ شهید این حوادث، ۹ شهید به شهر زنجان، ۲ شهید به شهرستان ابهر و یک شهید به شهرستان طارم اختصاص دارند.

کد مطلب 6723746

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