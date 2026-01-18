ارائه لایحه بودجه ۱۴۰۵ شهرداری تهران توسط شهردار پایتخت

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید باقری معاون برنامه ریزی، توسعه سرمایه انسانی و امور شورای شهرداری تهران با اشاره به آماده شدن لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ شهرداری تهران، گفت: شهردار تهران برای ارائه این لایحه سه شنبه ۳۰ دیماه سال ۱۴۰۴ همزمان با سیصد و نودمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران در صحن شورا حضور خواهد یافت.

معاون برنامه ریزی، توسعه سرمایه انسانی و امور شورای شهرداری تهران اعلام کرد: با توجه به درخواست رئیس شورا، علاوه بر ارائه لایحه بودجه توسط شهردار تهران، احتمالاً گزارشی از خسارات وارد شده از سوی اغتشاشگران به اموال عمومی ارائه خواهد شد.