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۲۸ دی ۱۴۰۴، ۱۱:۳۲

ارائه لایحه بودجه ۱۴۰۵ شهرداری تهران توسط شهردار پایتخت

ارائه لایحه بودجه ۱۴۰۵ شهرداری تهران توسط شهردار پایتخت

معاون برنامه‌ریزی، توسعه سرمایه انسانی و امور شورای شهرداری تهران از حضور شهردار تهران در سیصد و نودمین جلسه شورا برای ارائه لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ شهرداری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید باقری معاون برنامه ریزی، توسعه سرمایه انسانی و امور شورای شهرداری تهران با اشاره به آماده شدن لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ شهرداری تهران، گفت: شهردار تهران برای ارائه این لایحه سه شنبه ۳۰ دیماه سال ۱۴۰۴ همزمان با سیصد و نودمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران در صحن شورا حضور خواهد یافت.

معاون برنامه ریزی، توسعه سرمایه انسانی و امور شورای شهرداری تهران اعلام کرد: با توجه به درخواست رئیس شورا، علاوه بر ارائه لایحه بودجه توسط شهردار تهران، احتمالاً گزارشی از خسارات وارد شده از سوی اغتشاشگران به اموال عمومی ارائه خواهد شد.

کد مطلب 6723872

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