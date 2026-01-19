شکستی دیگر برای آمریکا و رژیم اسرائیل در امتداد جنگ تحمیلی ۱۲ روزه

به گزارش خبرگزاری مهر، تسنیم نوشت: ناصر کنعانی چافی، سخنگوی سابق وزارت امور خارجه درباره شکست آمریکا و رژیم اسرائیل در امتداد جنگ تحمیلی ۱۲ روزه نگاشته است؛ دولت آمریکا و رئیس جمهور مغرور و بی‌آبروی آن با زیرپاگذاشتن حقوق و نیز همه اعراف شناخته شده بین‌المللی رسما و علنا ضمن مداخله در امور داخلی ایران، دست به تحریک گسترده و سازمان یافته برای ایجاد آشوب و بی‌ثباتی در ایران زد و دولت جمهوری اسلامی ایران را تهدید به مداخله نظامی به نفع آشوبگران نمود.

علاوه بر آن برغم مشاهده تخریب گسترده و ترور توسط اغتشاشگران مسلح که به قیمت جان تعداد قابل توجهی از نیروهای حافظ امنیت و نیز عده‌ای از شهروندان ایرانی تمام شد، رئیس جمهور آمریکا آنها را معترض توصیف و مجددا از آنها حمایت کرد.‌

به این ترتیب آمریکا بار دیگر عمق دشمنی خود با نظام جمهوری اسلامی و دولت و ملت ایران را به نمایش گذاشت و اثبات کرد که در تلاش دیرینه خود برای ساقط کردن نظام جمهوری اسلامی و سلطه بر ایران، از توسل به هیچ ابزار و روش ضدانسانی و ضداخلاقی و غیرقانونی رویگردان نیست.

دولت و رئیس جمهور آمریکا یکبار دیگر اثبات کرد که نه در کنار ملت ایران، بلکه با تروریست‌ها و آدمکُشان علیه ملت ایران ایستاده و برای جبران شکست‌های خود در طرح‌های خفت‌بارش علیه ایران در طول ۵ دهه گذشته، موازین و مقررات بین‌المللی و منشور ملل متحد و نیز همه اصول اولیه اخلاقی و انسانی را زیر پا می‌گذارد.

به تعبیر مقام معظم رهبری، <<ماهیت فتنه‌ی اخیر فتنه آمریکایی بود.️ بلعیدن ایران هدف این فتنه بود. ما رئیس‌جمهور آمریکا را مجرم میدانیم، هم به خاطر تلفات، هم به خاطر خسارات، هم به خاطر تهمتی که به ملت ایران زد.>>

آمریکا طعم تلخ شکست‌های متعددی را از ملت بزرگ ایران از زمان پیروزی انقلاب اسلامی در ۲۲ بهمن سال ۱۳۵۷ تاکنون چشیده و در ۲۲ دیماه ۱۴۰۴ نیز دگربار شکست خفت بار دیگری بر فهرست بلند توطئه ها و خباثت های شیطانی کاخ سفید علیه ملت ایران اضافه شد.

البته اینگونه رفتارها و اقدامات مداخله‌جویانه و جنایت آمیز در ساحت بین‌المللی، مصداق بارزی از شرارت و عصیانگری و مستوجب واکنش شایسته جامعه جهانی و نیز اقدام بازدارنده شورای امنیت سازمان ملل و نهادهای قضایی و کیفری بین‌المللی است. متأسفانه در سایه بی‌عملی جامعه جهانی و همراهی شرم‌آور و تاسف‌بار برخی دول اروپایی و مشخصا انگلیس، آلمان و فرانسه، دولت آمریکا شورای امنیت سازمان ملل را نیز به ابتذال کشید و با سوءاستفاده ابزاری از این نهاد مهم‌ بین‌المللی، مأموریتهای آن در حفاظت و حمایت از صلح و امنیت بین‌المللی را به ضد خود تبدیل کرد.

تشکیل جلسه شورای امنیت به درخواست آمریکا برای بررسی مسائل داخلی ایران و دعوت از دو چهره‌ بی‌ارزش و بدنام ضدایرانی برای سخنرانی علیه دولت و نظام‌ جمهوری اسلامی ایران در جلسه شورا، چیزی جز تلاش غیرمسئولانه واشنگتن برای تبدیل شورای امنیت به نهادی به ضد خود و اقدام علیه امنیت ملی کشورهای عضو سازمان ملل نیست.

رژیم آمریکا در مداخلات مستقیم و غیرمستقیم در دیگر کشورها ید طولایی دارد و ملتهای مختلفی را در طول تاریخ حدودا ۲۵۰ ساله خود خاصه در دو سه دهه اخیر به خاک سیاه نشانده است. صدها هزار کشته در افغانستان و عراق و سوریه و لیبی و یمن و ایجاد چندپارگی سیاسی و یا قومی و طایفی در این کشورها و عقب نگه داشتن آنها از مسیر پیشرفت، نمونه‌های تلخ و عبرت‌آموزی از مداخلات ضدانسانی دولت آمریکا در کشورهای منطقه با شعارهای دروغین بشردوستانه، مبارزه با تروریسم و سلاح کشتارجمعی و یا دیگر شعارهای فریبکارانه است.

هیچکدام از این حملات و مداخلات خارجی دولت آمریکا در کشورهای دور و نزدیک هیچگاه مشروعیت قانونی و بین‌المللی نداشته و برخلاف مفاد منشور ملل متحد صرفا با بکارگیری نامشروع قدرت و خشونت سازمان یافته علیه دیگر کشورها و ملتها انجام شده است.

مضحک است که بی‌اخلاق ترین و جنگ‌طلب ترین کشور دنیا با کارنامه‌ای مملو از مداخله‌جویی، جنگ، کودتا، تحریم، تحریک، ترور و نیز بکارگیری تسلیحات ممنوعه و کشتارجمعی علیه دیگران در پی آنست که با ژشت انسان‌دوستانه نقش مدعی‌العموم، پلیس، قاضی و مجری احکام علیه دیگر اعضای جامعه جهانی را ایفا کند.

ملت ایران ملتی متمدن با فرهنگ و تمدنی چندین هزار ساله است، در وطن دوستی و پای‌بندی ایرانیان به کشور و نظام خود همین بس که ۴۷ سال است در برابر همه زورگویی های آمریکا و اروپا و رژیم کودک‌کُش اسرائیل و ایادی آنها محکم و طوفنده ایستاده است، فلذا این بار نیز با عبور خردمندانه، عزتمندانه، باصلابت و هوشیارانه از مسائل و مشکلات داخلی خود، خاک یأس بر چهره پلید دشمنان خود خواهد پاشید.

تاریخ پرشرارت کاخ سفید اثبات می‌کند که برای آمریکا هدف وسیله را توجیه می‌کند. دولت آمریکا در کناررژیم صهیونیستی علاوه بر دشمنی ذاتی و مبنایی با نظام برآمده از انقلاب اسلامی ملتِ ایران علیه رژیم دست‌نشانده و مزدور پهلوی، دارای اهداف شوم و شیطانی نسبت به موجودیت و هویت ایران است. برای تحقق چنین هدف شومی، عوامل و کارگزاران آمریکا نیز تنها ارزش ابزاری و مصرفی برای این دولت مستکبر دارند و دولت آمریکا ارزشی ذاتی برای آنها قائل نیست.

نظام جمهوری اسلامی و ایرانِ متحد و منسجم و برخوردار از زیرساخت و پیشینه ستُرگ تاریخی، تمدنی، دینی، مذهبی و فرهنگی، بزرگترین مانع پیش روی طرحهای‌ ژئوپلیتیکی آمریکا در منطقه غرب آسیا و جهان اسلام است. آمریکا و رژیم اسرائیل همواره منشأ بخش زیادی از مشکلات اقتصادی کشور و ضریب دهنده به نارسایی های این حوزه بوده‌اند و از هیچ تلاش شیطانی، رذیلانه و خبیثانه ای برای ممانعت از حل مشکلات اقتصادی و پیشرفت ایران دریغ نکرده‌اند.

ملت رشید و تاریخ‌ساز ایران با حماسه تاریخی خود در ۲۲ دیماه ۱۴۰۴، یوم الله و برگ زرین دیگری بر تاریخ پرافتخار خود افزود و عمق دلبستگی خود را به وطن و نظام جمهوری اسلامی، عشق و دلدادگی خود را به رهبری حکیم انقلاب و قدرشناسی خود را نسبت به شهیدان وطن و خادمان راستین خود و نفرت خود را نسبت به آمریکا و رژیم غاصب صهیونیستی و نوکران و مزدوران آنها به جهانیان نشان داد.

ملت بزرگ ایران با تداوم چنین اتحاد مقدس و بینش و بصیرت عمیقی، بار دیگر ایران عزیز و انقلاب اسلامی و نظام‌ جمهوری اسلامی را از این مرحله خطیر با پیروزی بر استکبار جهانی و رژیم جنایتکار اسرائیل عبور خواهند داد.

آری همانگونه که رهبر معظم انقلاب در پیام شان به مناسبت اجتماع سراسری ۲۲ دی‌ماه فرمودند؛ <<ملّت بزرگ ایران، خود را و همّت و هویت خود را به رخ دشمنان کشید. این هشداری به سیاستمداران آمریکا بود که فریبکاری خود را متوقف کنند و به مزدوران خائن تکیه نکنند. ملّت ایران، قوی و مقتدر است، آگاه و دشمن‌شناس است، و در همه حال در صحنه حضور دارد.>>

یریدون لیطفئوا نورالله بافواههم والله متم نوره و لو کره الکافرون