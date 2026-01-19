تلویزیون عربستان امارات را تهدید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از عربی ۲۱، شبکه الاخباریه عربستان با پخش گزارشی تاکید کرد که ریاض در اتخاذ تصمیمات قاطع و لازم مقابل هر کسی که امنیت ملی عربستان را تهدید کند تردید نخواهد کرد.

در این گزارش آمده است که ممکن است این اقدامات احتمالی در آینده اتخاذ شوند.

در گزارش منتشر شده از سوی تلویزیون عربستان تاکید شده است، ابوظبی در مسیر عکس درخواست های عربستان برای محافظت از چارچوب روابط دو جانبه حرکت می کند. این کشور مسیر فرار عیدروس الزبیدی رئیس شورای انتقالی جنوب را از یمن فراهم کرده و به وی پول پرداخت کرده است تا علیه عربستان وارد عمل شود. امارات همچنین عربستان را به حمایت از القاعده و بازداشت تعدادی از اعضای هیئت یمنی که به ریاض آمده بودند متهم می کند.

بر اساس این گزارش، یمنی ها معتقدند که امارات از تحرکات و جریان های مستقر در عدن با هدف ناکام گذاشتن گفتگوها میان طرف های داخلی حمایت می کند. با گذشت سه هفته از صدور بیانیه عربستان مبنی بر توقف حمایت های نظامی امارات از طرف های یمنی، ابوظبی همچنان به تحرکات خود علیه ریاض ادامه می دهد و با توجه به این اوضاع عربستان مجبور می شود اقدامات لازم برای حمایت از امنیت ملی خود را اتخاذ کند.