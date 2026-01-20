نام نویسی ۲۱ نفر برای انتخابات شورای شهر در شهر هشتبندی

حیدر غریب زاده در گفتگو با خبرنگار مهر؛پ در این رابطه عنوان کرد: ثبت نام داوطلبان ششمین دوره انتخابات شوراها در شهر هشتبندی با استقبال چشمگیری همراه بوده است.

وی افزود: برای ششمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر هشتبندی در مجموع ۲۱ نفر به صورت الکترونیکی ثبت نام کرده اند.

غریب زاده، خاطرنشان کرد: میزان ثبت نام داوطلبان انتخابات شورای اسلامی شهر در شهر هشتبندی نسبت به دوره گذشته با رشد ۱۵ درصدی همراه است.

بخشدار توکهور وهشتبندی، تصریح کرد: شهر هشتبندی با قریب به هشت هزار نفر جمعیت از شهرهای نوپای هرمزگان است که مهمترین مطالبه مردم آن ارتقاء توکهور وهشتبندی به شهرستان مستقل است.

غریب زاده، خاطرنشان کرد: سازوکار برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی روستاها رسماً آغاز شده است و داوطلبان می توانند از ۲۴ بهمن به مدت یک هفته به صورت الکترونیکی نسبت به ثبت نام اقدام کنند.

وی افزود: منطقه توکهور وهشتبندی دارای ۳۳ دهیاری است که انتخابات شوراها در این ۳۳ روستا برگزار می شود.