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۳۰ دی ۱۴۰۴، ۱۳:۲۱

نام نویسی ۲۱ نفر برای انتخابات شورای شهر در شهر هشتبندی

نام نویسی ۲۱ نفر برای انتخابات شورای شهر در شهر هشتبندی

هشتبندی- بخشدار توکهور و هشتبندی از نام نویسی ۲۱ نفر برای شرکت در انتخابات شورای اسلامی شهر در شهر هشتبندی خبر داد.

حیدر غریب زاده در گفتگو با خبرنگار مهر؛پ در این رابطه عنوان کرد: ثبت نام داوطلبان ششمین دوره انتخابات شوراها در شهر هشتبندی با استقبال چشمگیری همراه بوده است.

وی افزود: برای ششمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر هشتبندی در مجموع ۲۱ نفر به صورت الکترونیکی ثبت نام کرده اند.

غریب زاده، خاطرنشان کرد: میزان ثبت نام داوطلبان انتخابات شورای اسلامی شهر در شهر هشتبندی نسبت به دوره گذشته با رشد ۱۵ درصدی همراه است.

بخشدار توکهور وهشتبندی، تصریح کرد: شهر هشتبندی با قریب به هشت هزار نفر جمعیت از شهرهای نوپای هرمزگان است که مهمترین مطالبه مردم آن ارتقاء توکهور وهشتبندی به شهرستان مستقل است.

غریب زاده، خاطرنشان کرد: سازوکار برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی روستاها رسماً آغاز شده است و داوطلبان می توانند از ۲۴ بهمن به مدت یک هفته به صورت الکترونیکی نسبت به ثبت نام اقدام کنند.

وی افزود: منطقه توکهور وهشتبندی دارای ۳۳ دهیاری است که انتخابات شوراها در این ۳۳ روستا برگزار می شود.

کد مطلب 6726072

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