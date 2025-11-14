  1. استانها
  2. هرمزگان
۲۳ آبان ۱۴۰۴، ۱۳:۴۸

پورحسینی: انتظار جوانان برای تکمیل کتابخانه هشتبندی ۲۰ ساله شده است

پورحسینی: انتظار جوانان برای تکمیل کتابخانه هشتبندی ۲۰ ساله شده است

بندرعباس- امام جمعه توکهور و هشتبندی گفت: جوانان منطقه توکهور و هشتبندی قریب به بیست سال است که چشم انتظار بهره مندی از کتابخانه استاندارد با تکمیل و بهره برداری آن هستند.

به گزارش خبرنگار مهر؛ حجت‌الاسلام سید علی پور حسینی امام جمعه توکهور وهشتبندی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه با اشاره به اهمیت اقامه نماز باران، عنوان کرد: در سال‌های اخیر کشور به ویژه استان هرمزگان با کاهش شدید نزولات جوی همراه بوده است.

وی افزود: اقامه نماز باران برای طلب رحمت الهی سفارش دین و ائمه اطهار است.

سید علی پور حسینی، خاطرنشان کرد: اقامه نماز باران نقش مهمی در گشوده شدن درهای رحمت الهی دارد و اقامه نماز باران در منطقه توکهور وهشتبندی برای طلب باران اقامه خواهد شد.

امام جمعه هشتبندی با اشاره به فرا رسیدن هفته کتاب و کتابخوانی، تصریح کرد: مهمترین رکن تحقق مقوله کتاب و کتابخوانی وجود یک کتابخانه استاندارد در هر منطقه است.

وی اظهار داشت: نوجوانان و جوانان منطقه توکهوروهشتبندی قریب به بیست سال است که چشم انتظار تکمیل پروژه نیمه تمام کتابخانه عمومی در شهر هشتبندی هستند.

سید علی پور حسینی، افزود: از ابتدای شروع خدمت در منطقه توکهور وهشتبندی در جایگاه امامت جمعه مهمترین برنامه کاری پیگیری تکمیل و بهره برداری از کتابخانه عمومی در شهر هشتبندی را در اولویت کاری به دلیل نیاز مبرم نوجوانان و جوانان به این زیرساخت مهم فرهنگی و علمی قرار دادم.

وی خاطرنشان کرد: در پی پیگیری‌های قریب به یک سال اخیر عملیات اجرایی تکمیل کتابخانه عمومی آغاز و با تأمین منابع و مصالح پیمانکار در حال فعالیت است.

سید علی پور حسینی، با تشکر از همت خیران محلی در تأمین زمین و منابع مالی احداث کتابخانه عمومی در شهر هشتبندی اظهار داشت: خیران برای احداث کتابخانه عمومی پای کار آماده اند و ضروری است ارگان‌های دولتی نیز به رسالت خود در تأمین منابع مالی تکمیل پروژه جامعه عمل بپوشانند.

وی تصریح کرد: با منابعی از سوی خیران، شهرداری و کمیته برنامه ریزی شهرستان در نظر گرفته شده است تلاش خواهد شد کتابخانه عمومی به عنوان مطالبه و آرزوی دیرینه جوانان در سریع‌ترین زمان ممکن تکمیل و با تجهیز آن از سوی اداره کل کتابخانه های عمومی مورد بهره برداری قرار گیرد.

امام جمعه توکهور وهشتبندی با اشاره به فرا رسیدن هفته بسیج، خاطرنشان کرد: با توجه به اهمیت و جایگاهی که بسیج دارد ضروری است خانواده‌ها اهمیت فرهنگ بسیجی را در فرزندان خود نهادینه کنند.

سید علی پور حسینی، تصریح کرد: بسیج و فرهنگ بسیجی در نگاه و کلام امامین انقلاب از جایگاه ویژه ای برخوردار است.

وی گفت: همانطور که حضرت امام (ره) و رهبر معظم انقلاب فرمودند تا بسیج و فرهنگ بسیجی در کشور وجود دارد ایران اسلامی از سوی دشمنان دچار تهدید و طمع نخواهد شد.

امام جمعه هشتبندی، افزود: بسیج و فرهنگ بسیجی به عنوان یک رکن مهم باید به گونه‌ای نهادینه شود که اگر استکبار جهانی طمع دست ورزی علیه کشور کرد با این فرهنگ بی نظیر دستانش قطع شود.

کد مطلب 6655533

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها