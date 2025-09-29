خبرگزاری مهر -گروه استان‌ها، علی ستاری: اعلام خبر سفر رئیس جمهور به استان هرمزگان، نور امید را در دل مردم بخش توکهور و هشتبندی روشن کرده است تا بتوانند از این فرصت پیش آمده برای استان هرمزگان به نحو عالی استفاده کنند و مطالبات خود را جهت تصمیم گیری مؤثر یه گوش رئیس جمهور برسانند.

رئیس جمهور با تحقق مطالبه دیرینه مردم هرمزگان در رابطه با آزادسازی تردد خودروهای منطقه آزاد در استان، نشان داد خواسته‌های مردمی برایش اهمیت دارد از این رو مردم توکهور وهشتبندی نیز انتظار دارند مصوبه ارتقای بخش به شهرستان که بیش از ۱۰ سال معطل شده و هم اکنون منتظر تصمیم گیری هیئت دولت است نیز در این سفر اعلام شود.

جمعیت بخش توکهور و هشتبندی از برخی شهرستان‌های هرمزگان بیشتر است اما به دلیل اینکه هنوز به شهرستان تبدیل نشده است از برخی امکانات بی‌بهره است و مردم برای دریافت خدمات اداری مجبور هستند جاده صعب العبور و معروف به جاده مرگ را تا میناب طی کنند.

بخشدار توکهوروهشتبندی: استقرار فرمانداری در منطقه منجر به تسهیل خدمات خواهد شد

حیدر غریب زاده بخشدار منطقه توکهوروهشتبندی در گفتگو با خبرنگار مهر عنوان کرد: ارتقای منطقه توکهوروهشتبندی به شهرستان مطالبه عمومی مردم منطقه از رئیس جمهور در سفر به هرمزگان است.

وی افزود: استقرار فرمانداری در منطقه توکهوروهشتبندی نقش بسزایی در بهبود خدمات دولت به مردم این منطقه ایفا خواهد کرد.

بخشدار منطقه توکهوروهشتبندی تصریح کرد: منطقه توکهوروهشتبندی با مسائل و مشکلات بسیاری در زمینه های آموزشی، درمانی، زیرساختی، فرهنگی و اجتماعی، توسعه کشاورزی و… مواجه است که رفع آنها در گرو ارتقای این منطقه با استعداد به شهرستان مستقل است.

توکهور و هشتبندی سالانه بیش از ۲۰ هزار نفر کشاورز مهاجر را پذیرش می‌کند

وی گفت: منطقه توکهوروهشتبندی علاوه بر جمعیت ثابت هر سال به مدت نه ماه از سال پذیرای بیش از بیست هزار نفر کشاورزان مهاجر از شهرستان‌های جنوبی کرمان و شرق استان است و زیرساخت های منطقه به ویژه در حوزه های آموزشی و بهداشتی و درمانی کفاف خدمات رسانی به این جمعیت را ندارد.

غریب زاده خاطرنشان کرد: ارتقای منطقه توکهوروهشتبندی به شهرستان زمینه ساز ارائه خدمات مطلوب به مردم بخش های همجوار نظیر سندرک، جغین و مرکزی منوجان که با مردم این منطقه مراوده دارند خواهد شد.

رئیس شورای شهر هشتبندی: ارتقا به شهرستان مهمترین درخواست مردم منطقه توکهوروهشتبندی است

رئیس شورای اسلامی شهر هشتبندی گفت: تسریع در روند ارتقای منطقه توکهور وهشتبندی در دولت مهمترین خواسته و مطالبه مردم این منطقه از رئیس جمهور در سفر به هرمزگان است.

محمد پور محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص مهمترین مطالبات و خواسته های مردم منطقه توکهوروهشتبندی از رئیس جمهور در سفر به استان عنوان کرد: سفر رئیس جمهور فرصت بسیار مهمی برای تسریع در روند توسعه استان هرمزگان به ویژه شرق استان و منطقه توکهور وهشتبندی است.

وی در تشریح مهمترین مطالبات و خواسته های مردم منطقه توکهوروهشتبندی از رئیس جمهور خاطرنشان کرد: از مهمترین مطالبه و خواسته مردم منطقه توکهوروهشتبندی از رئیس جمهور تسریع در روند ارتقاء منطقه توکهور وهشتبندی است.

وی افزود: مردم منطقه توکهوروهشتبندی سالیان متمادی است که چشم انتظار ارتقا به شهرستان مستقل هستند و امیدوارند در سفر ریاست جمهوری به استان این مطالبه محقق شود.

رئیس شورای اسلامی شهر هشت بندی اظهار کرد: موضوع ارتقای منطقه توکهور وهشتبندی به شهرستان قریب به شش سال است که در وزارت کشور و دولت مطرح است و این خواسته مهم مردم پس از پیگیری های متعدد توسط مسئولان محلی، شهرستانی، استانی و نمایندگان سابق و فعلی شرق هرمزگان بعد از بررسی های متعدد کارشناسی در سطح ملی و استانی در وزارت کشور نهایی و به ریاست جمهوری جهت تصویب در دولت ارسال شده است و مردم انتظار دارند در سفر رئیس جمهور به هرمزگان مصوبه ارتقا به شهرستان رسماً اعلام شود.

پورمحمدی افزود: منطقه توکهوروهشتبندی به عنوان قطب کشاورزی استان هرمزگان با بیش از پنجاه هزار نفر جمعیت، فاصله طولانی تا مرکز شهرستان و استان، وضعیت نابسامان راه ارتباطی و مسائلی دیگر، لازم است به شهرستان مستقل ارتقا یابد.

تسریع در تعریض و بهسازی محور ارتباطی حادثه خیز هشتبندی به میناب

وی افزود: تسریع در روند تعریض و بهسازی محور ارتباطی حادثه خیز هشتبندی به میناب که قریب به بیست سال مردم چشم انتظار ایمن سازی این محور ناایمن در محدوده گردنه های حادثه خیز هستند نیازمند مساعدت رئیس جمهور در تامین اعتبارات مورد نیاز به صورت ویژه است.

رئیس شورای اسلامی شهر هشتبندی تصریح کرد: منطقه توکهوروهشتبندی بیش از پنجاه هزار نفر جمعیت فاقد بیمارستان، محروم از خدمات پزشکی تخصصی و امکانات ضعیف بهداشتی و درمانی داردص و تقویت این بخش مهم نیازمند مساعدت ویژه رئیس جمهور است.

پورمحمدی افزود: یکی از چالش های مهم منطقه توکهوروهشتبندی مشکلات تامین آب شرب مردم و کشاورزی است که ضروری است اعتبارات لازم از محل سفر رئیس جمهور برای اجرای طرح های انتقال آب از چشمه های کوهستانی بالا دست و دریای عمان در دستور کار قرار گیرد.

وی اظهار داشت: منطقه توکهور وهشتبندی با بیش از ده هزار نفر جمعیت دانش آموزی با چالش مدارس تخریبی، ناایمن، فرسوده و کمبود فضای آموزشی مواجه است که ضروری است از محل اعتبارات نهضت مدرسه سازی ریاست جمهوری منابع مورد نیاز برای تخریب و بازسازی مدارس منطقه توکهور و هشتبندی تامین شود.

رئیس شورای اسلامی شهر هشت بندی افزود: ارتقای نمایندگی آموزش و پرورش منطقه توکهور وهشتبندی به اداره مستقل مطالبه مهم دیگر مردم است که ضروری است در سفر ریاست جمهور به استان مورد توجه وزارت آموزش و پرورش قرار گیرد.

رئیس شورای اسلامی شهر هشت بندی تصریح کرد: منطقه توکهوروهشتبندی از نظر برخورداری از سرانه ورزشی وضعیت مطلوبی ندارد و ضروری است وزارت ورزش و جوانان به این مهم توجه کند.

پورمحمدی افزود: منطقه توکهوروهشتبندی به عنوان قطب کشاورزی استان از زیرساخت های فرآوری و بسته بندی محصولات کشاورزی محروم است و ضروری است وزارت جهادکشاورزی در سفر رئیس جمهور به هرمزگان توسعه صنایع تبدیلی در قطب کشاورزی استان را به صورت ویژه در دستور کار قرار دهد تا زمینه رونق کشاورزی این منطقه مهیا شکد.

رئیس شورای اسلامی شهر هشت بندی تصریح کرد: توسعه زیرساخت‌های های شهری در شهر هشتبندی و توسعه و آسفالت راههای روستایی در مناطق روستایی منطقه توکهوروهشتبندی از دیگر مطالبات مردم از وزارت راه و شهرسازی در سفر رئیس جمهور به هرمزگان است.

احداث محور بشاگرد به هشتبندی موجب تسهیل دسترسی مردم بشاگرد به میناب و مرکز استان می‌شود

پورمحمدی با اشاره به اهمیت احداث راه ارتباطی میانبر بشاگرد به هستبندی خاطرنشان کرد: احداث راه ارتباطی بشاگرد به هشتبندی که نقش بسزایی در کاهش مسافت طولانی مردم شهرستان بشاگرد به میناب و مرکز استان به میزان ۱۰۰ کیلومتر و آبادانی روستاهای در مسیر راه ارتباطی دارد.

شهردار هشتبندی: ارتقای هشتبندی منجر به گسیل اعتبارات خواهد شد

منصور رئوفی شهردار شهر هشتبندی نیز در این رابطه خاطرنشان کرد: ارتقای منطقه توکهوروهشتبندی به شهرستان زمینه ساز رشد و توسعه چشمگیر شهر هشتبندی و مناطق روستایی اطراف آن خواهد شد.

وی افزود: استقرار فرمانداری مستقل در منطقه توکهور وهشتبندی زمینه ساز گسیل اعتبارات ویژه به این منطقه خواهد شد که نقش بسزایی در بهبود شاخص های رفاهی خواهد داشت.

شهردار شهر هشتبندی خاطرنشان کرد: در شهرستان میناب به دلیل گستردگی و جمعیت بالا توان رفع مسائل و مشکلات مردم منطقه توکهوروهشتبندی به دلیل کمبود منابع وجود ندارد.

یک فعال اجتماعی: مردم امیدوار به سفر رئیس جمهور هستند

محمد مشایخی از فعالان اجتماعی منطقه توکهوروهشتبندی در خصوص ضرورت و اهمیت ارتقای منطقه توکهوروهشتبندی عنوان کرد: منطقه توکهوروهشتبندی به عنوان قطب کشاورزی استان هرمزگان و بیش از پنجاه هزار نفر جمعیت، شاخص های لازم را به عنوان شهرستان مستقل دارد.

وی گفت: فاصله طولانی تا مرکز شهرستان میناب، راه ارتباطی صعب‌العبور و ناایمن و فقدان زیرساخت های مناسب آموزشی، بهداشتی و درمانی، راه، فرهنگی و اجتماعی، صنایع تبدیلی و… اهمیت ارتقای منطقه توکهوروهشتبندی به شهرستان مستقل را دو چندان کرده است.

وی افزود: مردم به ویژه شوراهای اسلامی، ریش سفیدان، جوانان و نخبگان منطقه توکهور وهشتبندی امیدوارند در سفر آتی رئیس جمهور به هرمزگان آرزوی دیرینه شان در خصوص ارتقا به شهرستان مستقل محقق گردد.

مشایخی تصریح کرد: منطقه توکهور وهشتبندی از محرومیت های تاریخی در بخش های مختلف رنج می برد که راه علاج آن استقرار فرمانداری مستقل به منظور افزایش اعتبارات و خدمات دولت است.

علی رئوفی از فعالان بخش کشاورزی منطقه توکهور وهشتبندی در این رابطه خاطرنشان کرد: ارتقا به شهرستان مستقل مطالبه دیرینه فعالان بخش کشاورزی منطقه توکهوروهشتبندی از مسئولان ذیربط به ویژه استانداران و نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی از ادوار مختلف تاکنون بوده است.

وی افزود: ارتقا به شهرستان زمینه ساز رونق بخش کشاورزی منطقه توکهوروهشتبندی با توسعه صنایع تبدیلی و فرآوری خواهد شد.

رئوفی اظهار داشت: کشاورزان منطقه توکهور وهشتبندی انتظار دارند رئیس جمهور در سفر آتی خود به هرمزگان به این مطالبه به حق مردم جامه عمل بپوشاند.