به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ هادی کیان مهر امروز چهارشنبه در گفت‌وگو با رسانه‌ها، اظهار داشت: در پی اشراف اطلاعاتی پلیس مبنی جابه‌جایی محموله مواد مخدر توسط یک قاچاقچی با یک دستگاه سواری تیبا در محور کمربندی خرم‌آباد موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار مأموران قرار گرفت

وی افزود: مأموران کلانتری ۱۹ خرم‌آباد در محور مربوطه مستقر و خودروی موردنظر را شناسایی و متوقف کردند.

فرمانده انتظامی خرم‌آباد، گفت: در بازرسی از این خودرو ۱۰ کیلوگرم تریاک که به طور ماهرانه‌ای جاسازی شده بود کشف شد.

سرهنگ کیان مهر، تصریح کرد: دراین‌رابطه یک نفر دستگیر و همراه پرونده تحویل مراجع قضائی شد.