به گزارش خبرنگار مهر، تیم بسکتبال شهرداری گرگان روز چهارشنبه (۸ بهمن) عازم قزاقستان می شود تا روز جمعه با تیم آستانه دیدار داشته باشد. این نخستین دیدار گرگانی ها در مرحله برگشت سوپرلیگ غرب آسیا است. آنها یک روز بعد از این دیدار (شنبه ۱۱ بهمن) عازم لبنان می شوند تا برای دیدار با الوحده سوریه آماده شوند. قرار است این دیدار روز چهارشنبه ۱۶ بهمن در بیروت برگزار شود.

ساجس و الریاضی لبنان دو حریف دیگر شهرداری گرگان در سوپرلیگ غرب آسیا هستند که هنوز زمان دیدار با آنها در مرحله برگشت مشخص و نهایی نشده است.

تیم شهرداری گرگان در حالی مهیای حضور در این مرحله از رقابت هایش در سوپرلیگ غرب آسیا می شود که در مرحله رفت صاحب ۳ برد برابر آستانه، الوحده و ساجس شد و نتیجه دیدار را الریاضی را هم واگذار کرد. این تیم اما برای دیدارهای برگشت برابر این تیم ها، شرایط سخت تری دارد چراکه به گفته سرمربی تیم شهرداری گرگان، ترکیب حریفان تیمش با حضور بازیکنان جدید، تقویت شده است در حالیکه این تیم بدون تغییر وارد این مرحله از مسابقات می شود.

صالحی مخدومی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: تیم هایی که در سوپرلیگ غرب آسیا حریف ما به حساب می آیند، ترکیب خود را تقویت کرده اند. ساجس بازیکنان خارجی اش را عوض کرده و به طبع نفرات بهتری را جایگزین کرده است. آستانه و الریاضی هم بازیکنان جدیدی را به ترکیب شان اضافه کرده اند.

وی تصریح کرد: این در حالی است که ما چنین شرایطی نداشتیم و با همان نفراتی که در مرحله رفت برابر این تیم ها قرار گرفتیم، دیدارهای برگشت را برگزار می کنیم. البته که تیم خوبی در اختیار داریم و بازیکنان مان با انگیزه هستند اما به هر حال کارمان سخت تر شده است چون حریفان به سمت بهتر شدن، تغییراتی داشته اند.

سرمربی تیم بسکتبال شهرداری گرگان که تیمش آخرین دیدار خود در لیگ برتر را با برتری برابر رعد پدافند هوایی اصفهان به پایان رساند، خاطرنشان کرد: تا قبل از اعزام به قزاقستان (چهارشنبه ۸ بهمن) تمرینات مان را در گرگان دنبال می کنیم. سپس عازم این کشور می شویم و پیش از دیدار با آستانه هم یکی دو جلسه تمرینی در آنجا خواهیم داشت.

مخدومی تاکید کرد: امروز شرایط تیم شهرداری گرگان خوب است. دیدارهای اخیر در لیگ برتر را با موفقیت پشت سر گذاشتیم و بازیکن مصدوم هم نداریم، از نظر روحی و انگیزه هم بازیکنان در وضعیت قابل قبولی قرار دارند. امیدواریم بتوانیم هر دو دیدار پیش رو برابر آستانه و الوحده را با برد تمام کنیم تا با شرایطی بهتر آماده دیدار با نمایندگان لبنان شویم.

به گفته سرمربی تیم بسکتبال شهرداری گرگان، در پایان دیدارهای برگشت سوپرلیگ غرب آسیا، تیم های شرکت کننده در این رقابت ها به صورت پلی آف رقابت های خود را دنبال می کنند و در پایان سه تیم برتر وارد ترکیب ۸ تیمی مسابقات باشگاه های غرب آسیا می شوند.