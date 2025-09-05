امت احمد(ص) به پیروی از مکتب باعظمت اسلام افتخار می کنند

حجت الاسلام و المسلمین علیرضا حدائق در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آغاز هفته وحدت و ایام میلاد با سعادت پیامبر اسلام (ص) و امام جعفر صادق (ع) و شعار «امت احمد» گفت: مسلمانان در سراسر جهان به پیروی از رسول‌الله و مکتب اسلام افتخار می‌کنند.

وی ادامه داد: قرآن کریم در آیه‌ای می‌فرماید: «وعتصمو به حبل الله جمیعاً ولا تفرقو»، یعنی باید به ریسمان الهی چنگ زد و از تفرقه پرهیز کرد.

رئیس حوزه علمیه منصوریه شیراز افزود: این روزها، جهان استکبار با شیطنت‌هایی تلاش می‌کند جوامع اسلامی را دچار تفرقه کند و نمونه‌های آن در غزه، فلسطین، لبنان، سوریه و یمن مشاهده می‌شود.

حجت الاسلام حدائق با تأکید بر اتحاد و همبستگی مسلمانان است گفت: پیامبر عظیم‌الشأن اسلام و قرآن، بزرگ‌ترین ثقل و مرجع بوده و مشترکات اصلی مذاهب اسلامی هستند.

وی ادامه داد: با این وحدت و انسجام، می‌توان در برابر ظلم و کفر بهتر ظاهر شد و بر دشمنان پیروز شد.

استاد حوزه و دانشگاه افزود: این ایام، فرصت مناسبی است برای تقویت اتحاد و انسجام مسلمانان، چه اهل سنت و چه شیعه، تا در مقابل توطئه‌های دشمنان مقاوم‌تر و منسجم‌تر ظاهر شوند.

حجت الاسلام حدائق تصریح کرد: امید است این وحدت، سبب شکوه و قدرت بیشتر مسلمانان گردد و در پرتو آن، بتوانند در برابر ظلم و استکبار جهانی ایستادگی کنند.