جاساز ۱۰ هزار لیتر سوخت قاچاق زیر بار سنگ معدن در حاجی آباد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی اکبر نظری بیان داشت: مأموران پلیس آگاهی شهرستان حاجی آباد در ادامه طرح مبارزه با قاچاق کالا و ارز، روز گذشته حین گشت زنی و کنترل محور حاجی آباد به بندرعباس به یک دستگاه کامیون کمپرسی حامل بار پوکه های سنگ معدن مشکوک شده و دستور توقف دادند.

وی افزود: مأموران جهت بررسی کامیون مورد نظر را متوقف و در بازرسی از آن ۱۰ هزار لیتر گازوئیل قاچاق که در بشکه های ۲۲۰ لیتری که به طرز ماهرانه در زیر بار سنگ معدن جاسازی شده بود، کشف و ضبط کردند.

این مسئول انتظامی ارزش مالی سوخت کشف شده از این کامیون را بنا به اعلام نظر کارشناسان اقتصادی ۵ میلیارد ریال عنوان نموده و اظهار داشت: در این رابطه یک متهم دستگیر و با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به دستگاه قضائی معرفی و حودرو به پارکینگ انتقال گردید.