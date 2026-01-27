دهه فجر در کردستان با محوریت قرآن؛ از محافل انس تا «زندگی با آیات»

خبرگزاری مهر؛ گروه استان‌ها: دهه فجر انقلاب اسلامی، هر سال فرصتی تازه برای بازخوانی ریشه‌ها، دستاوردها و سرمایه‌های معنوی انقلابی است که از متن باورهای دینی مردم برخاست و با تکیه بر آموزه‌های الهی مسیر خود را تثبیت کرد.

در این میان، استان کردستان به‌عنوان یکی از استان‌های پیشرو در فعالیت‌های فرهنگی و قرآنی، تلاش کرده است با نگاهی عمیق‌تر به مفاهیم بنیادین انقلاب، برنامه‌های خود را از سطح مناسبت‌محوری عبور داده و به سمت گفتمان‌سازی حرکت دهد.

در همین چارچوب، حجت‌الاسلام والمسلمین رازیانی، مدیرکل تبلیغات اسلامی استان کردستان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با نگاهی تحلیلی به مفهوم قدرت در نظام اسلامی، بر نقش بی‌بدیل ایمان به‌عنوان اصلی‌ترین مؤلفه قدرت نرم جمهوری اسلامی تأکید می‌کند؛ مؤلفه‌ای که به گفته وی، در بسیاری از تحلیل‌های رایج یا نادیده گرفته می‌شود یا به حاشیه رانده شده است.

ایمان؛ مؤلفه مغفول در تحلیل‌های قدرت

مدیرکل تبلیغات اسلامی کردستان معتقد است: ادبیات غالب در تحلیل قدرت کشورها، عمدتاً معطوف به توان سخت است؛ از شمار جنگنده‌ها و ناوها گرفته تا حجم تسلیحات و نیروی انسانی و، این نگاه اگرچه بخشی از واقعیت را توضیح می‌دهد، اما از درک حقیقتی عمیق‌تر بازمی‌ماند.

حجت‌الاسلام رازیانی با اشاره به این موضوع می‌گوید: وقتی از قدرت یک نظام سخن گفته می‌شود، معمولاً نگاه‌ها به ابزارهای مادی معطوف است، در حالی که یکی از اصلی‌ترین منابع قدرت جمهوری اسلامی، ایمان و اعتقاد راسخ به خداوند متعال است؛ مؤلفه‌ای که نه‌تنها در محاسبات دشمن، بلکه گاهی در تحلیل‌های داخلی نیز کمتر دیده می‌شود.

وی با بیان اینکه غفلت از ایمان، منجر به خطا در برآورد توان واقعی جبهه حق می‌شود، تصریح می‌کند: وعده‌های الهی در قرآن کریم صریح و روشن است؛ اگر ایمان داشته باشید و در مسیر الهی حرکت کنید، بر دشمنان غلبه خواهید یافت. اما در عمل، گاه این وعده‌ها جای خود را به محاسبات صرفاً عددی و ظاهری می‌دهد.

وقتی خدا از محاسبات حذف می‌شود

این روحانی با اشاره به تجربه‌های تاریخی و معاصر، معتقد است بسیاری از نگرانی‌ها و تردیدها، ریشه در حذف عنصر ایمان از تحلیل‌ها دارد و نمونه‌ای از این واقعیت را در رخدادهای اخیر منطقه‌ای و مواجهه‌های نظامی و سیاسی جمهوری اسلامی با دشمنانش می‌بیند.

حجت‌الاسلام رازیانی با یادآوری جنگ ۱۲ روزه، به این نکته اشاره می‌کند که دشمن با تمام توان و امکانات خود وارد میدان شد و تصور می‌کرد می‌تواند معادله را به نفع خود پایان دهد، اما آنچه رخ داد، خلاف همه برآوردهای ظاهری بود.

به گفته وی، قدرت الهی که به دست مردان الهی جاری شد، معادلات را به‌گونه‌ای تغییر داد که دشمن، به‌جای تحمیل اراده خود، به نقطه درخواست آتش‌بس رسید و تأکید می‌کند: مشکل آنجاست که در محاسبات ما، خداوند دیده نمی‌شود. اگر قدرت خدا را وارد معادلات کنیم، بسیاری از ترس‌ها، تزلزل‌ها و عقب‌نشینی‌های ذهنی از بین خواهد رفت.

دهه فجر؛ فرصتی برای بازگشت به قرآن

مدیرکل تبلیغات اسلامی کردستان دهه فجر را فرصتی مناسب برای تقویت پیوند جامعه با قرآن و بازتعریف نقش این کتاب آسمانی در حیات اجتماعی و سیاسی کشور می‌داند.

به گفته وی، برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته در حوزه فعالیت‌های قرآنی استان، با همین رویکرد طراحی شده است.

حجت‌الاسلام رازیانی با اشاره به مأموریت‌های محوری حوزه قرآن در این ایام، از تمرکز بر سه محور اصلی خبر می‌دهد که هر یک، بخشی از نیازهای فکری و معنوی جامعه را پوشش می‌دهد.

محافل انس با قرآن؛ جلوه‌ای از شکوه معنوی انقلاب

مدیرکل تبلیغات اسلامی کردستان نخستین محور مورد تأکید را برگزاری محافل انس با قرآن با رویکردی فراگیر و اثرگذار می‌داند و از حضور قاری بین‌المللی، سیدجواد حسینی، به مدت چهار روز در استان خبر داد.

وی می‌گوید: در این مدت، محافل قرآنی باشکوهی در هفت یا هشت شهرستان استان برگزار خواهد شد که در کنار قاریان برجسته استانی، جلوه‌ای از هم‌افزایی ظرفیت‌های قرآنی را به نمایش می‌گذارد.

وی با دعوت از دستگاه‌ها و نهادهای عضو مجموعه‌های فرهنگی، بر لزوم تجمیع ظرفیت‌ها برای برگزاری مشترک این محافل تأکید می‌کند و معتقد است که هم‌افزایی، رمز اثرگذاری بیشتر برنامه‌های قرآنی است.

تدبر در آیات؛ فراتر از تلاوت

حجت‌الاسلام رازیانی اضافه کرد: محور دوم فعالیت‌ها، ترویج فرهنگ تدبر در آیات قرآن کریم است؛ موضوعی که، اهمیت آن کمتر از تلاوت نیست و حتی می‌تواند نقش عمیق‌تری در شکل‌گیری نگرش‌ها ایفا کند.

وی با بیان اینکه آیاتی متناسب با فضای دهه فجر، مفاهیم مقاومت و شرایط کنونی جامعه انتخاب شده‌اند، گفت: این آیات، آرامش‌بخش و اطمینان‌دهنده هستند و می‌توانند در قالب جلسات تدبر، به‌ویژه برای کارکنان دستگاه‌های اجرایی و نهادها، تبیین شوند تا قرآن از کتابی برای قرائت، به کتابی برای زندگی تبدیل شود.

«زندگی با آیات»؛ امتداد تجربه موفق در فضای مجازی

وی ادامه داد: سومین محور، گسترش طرح «زندگی با آیات» در فضای مجازی است؛ طرحی که پیش‌تر در ماه مبارک رمضان با استقبال قابل‌توجهی مواجه شد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی کردستان با اشاره به این تجربه موفق، از ادامه این مسیر در دهه فجر خبر داد و افزود: استفاده از همان آیات محوری و بازنشر مفاهیم قرآنی در بستر فضای مجازی، می‌تواند دامنه تأثیرگذاری آموزه‌های قرآن را به‌ویژه در میان نسل جوان گسترش دهد و ارتباطی مستمر میان مخاطبان و مفاهیم دینی ایجاد کند.

حجت‌الاسلام رازیانی در بخش دیگری از سخنان خود، بر ضرورت همگرایی نهادهای متولی امور قرآنی تأکید کرد و گفت: پراکندگی برنامه‌ها، بزرگ‌ترین آفت فعالیت‌های فرهنگی است.

وی گفت: اگر می‌خواهیم مردم را به وحدت دعوت کنیم، ابتدا باید خودمان متحد و همدل باشیم و کارهای بزرگ و اثرگذار، تنها از مسیر اقدام جمعی و منسجم شکل می‌گیرد.

قرآن؛ ستون تداوم انقلاب

در همین راستا، حجت‌الاسلام رئیس اداره امور قرآنی اداره کل تبلیغات اسلامی کردستان نیز در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با نگاهی مکمل، بر نقش تعیین‌کننده قرآن در شکل‌گیری، حفظ و تداوم انقلاب اسلامی اضافه کرد: انقلاب اسلامی، برخاسته از آموزه‌های قرآن کریم و نهج‌البلاغه است و بقای آن نیز در گرو عمل به همین آموزه‌ها است.

حجت‌الاسلام هادی محمدخواه با اشاره به شرایط کنونی جهان و هجمه‌های فکری و فرهنگی علیه اسلام، دهه فجر را فرصتی مناسب برای بازخوانی این حقیقت می‌داند و می‌گوید: در زمانه فتنه‌ها و تاریکی‌ها، قرآن همان نوری است که می‌تواند مسیر را روشن کند.

وی همچنین از آمادگی موسسان و مراکز قرآنی و خانه‌های قرآنی شهری و روستایی استان برای اجرای فعالیت‌های قرآنی در سطح شهر و روستاهای استان طی دهه مبارک فجر خبر داد و گفت: این برنامه‌ها با محوریت مردم دنبال می‌شود.

آنچه از مجموع این دیدگاه‌ها برمی‌آید، تأکید بر بازگشت به ریشه‌هایی است که انقلاب اسلامی را پدید آورد؛ ریشه‌هایی که در ایمان، قرآن و باور به وعده‌های الهی خلاصه می‌شود، در شرایطی که دشمنان می‌کوشند با جنگ روایت‌ها و محاسبات ظاهری، اراده ملت‌ها را تضعیف کنند، بازتعریف قدرت نرم بر پایه ایمان، می‌تواند پاسخی راهبردی به چالش‌های امروز باشد.

دهه فجر در کردستان، امسال نه‌فقط یادآور یک پیروزی تاریخی، بلکه فرصتی برای بازسازی ذهنی و معنوی جامعه است؛ فرصتی برای آنکه ایمان، بار دیگر به‌عنوان قطعه گمشده پازل قدرت، در متن تحلیل‌ها و تصمیم‌ها جای گیرد.