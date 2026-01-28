به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام برومند رازیانی صبح چهارشنبه در نشست کارگروه هیئات مذهبی و تشکل‌های دینی استان کردستان، با انتقاد از فعالیت‌های معمول و کلیشه‌ای در حوزه جهاد تبیین، اظهار کرد: ما هنوز در حالت جنگی قرار نگرفته‌ایم و رویکرد ما به‌جای تحولی و میدانی، صرفاً تبیین لفظی است.

تغییر رویکرد به سمت جهاد تبیین میدانی

مدیرکل تبلیغات اسلامی کردستان، با اشاره به تأکیدات رهبر معظم انقلاب مبنی بر تبدیل هیئات به «کانون جهاد تبیین»، ادامه داد: آیا فقط پژواک صدای آقا را می‌دهیم یا واقعاً به دستور ایشان متصل هستیم؟ برنامه‌های کنونی فقط گروه‌های محدود را جذب می‌کند. اگر این انرژی‌ها در فعالیت‌های میدانی صرف شود، تأثیرگذاری آن به مراتب بیشتر خواهد بود.

وی در ادامه با اشاره به داده‌های اغتشاشات اخیر و حضور بالای نوجوانان در این حوادث، اضافه کرد: آیا برنامه‌های فعلی دستگاه‌های فرهنگی به این نسل و نیازهای آنان پاسخ می‌دهد.

رازیانی بر ضرورت تمرکز بر گروه‌های سنی خاص و بازنگری در شیوه‌ها و اولویت‌بندی مخاطبان تأکید کرد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی کردستان همچنین به مشکل کمبود منابع مالی دستگاه‌های فرهنگی اشاره کرد و گفت: پول مهم است، اما نمی‌تواند جایگزین فکر و اعتقاد شود، ما باید به دنبال روش‌های نوین و غیرمالی برای تأثیرگذاری باشیم.

وی در پایان با اشاره به پیچیدگی‌های جهاد تبیین در شرایط کنونی، تصریح کرد: دشمن با شگردهایی همچون ایجاد رعب و وحشت در پی انفعال مردم و نیروهای نظامی است و ما باید به‌دنبال مدل‌ها و روش‌هایی باشیم که در این شرایط سخت، پاسخگو باشد.

این نشست با تأکید بر ضرورت بازنگری در شیوه‌ها و تمرکز بر برنامه‌های میدانی و مردمی، به کار خود پایان داد.