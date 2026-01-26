به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام و المسلمین محمد حاج ابوالقاسم شامگاه دوشنبه در حرم مطهر بانوی کرامت در سخنانی، سوره انسان را مظهر تجلی انسان کامل معرفی و ابراز کرد: این سوره دو دسته اساسی از انسانها را به تصویر میکشد، انسانهای ایثارگر و جوامع فداکار در یک سو و انسانهای خودمحور و دنیاطلب در سوی دیگر، که مصادیق بارز دسته دوم را آمریکا و رژیم جعلی اسرائیل است.
استاد حوزه علمیه با اشاره به نام دیگر این سوره، یعنی دهر، تصریح کرد: این سوره به طور خاص به مقام شامخ حضرت علی علیهالسلام و فرزندان پاک آن حضرت اشاره دارد، زیرا خاندان عصمت و طهارت در طول تاریخ، بهترین و کاملترین نمونههای بشریت هستند.
وی در تشریح ویژگیهای انسانهای ایثارگر بر اساس آیات قرآن کریم، به سه شاخصه محوری اشاره کرد و افزود: نخستین ویژگی، خداباوری کامل است و در آیه هفتم سوره انسان، اولین صفت انسانهای فداکار، باور داشتن خداوند با تمام وجود معرفی شده است و شاخصه دوم، معاد باوری است و این افراد میدانند که پس از این دنیا، جهانی ابدی در پیش است و این باور، موتور محرکه اعمال نیک آنهاست.
وی ابراز کرد: ویژگی سوم نیز اهل فداکاری، انفاق و مقدم شمردن خواستههای دیگران بر خواستههای شخصی خویش است.
حاج ابوالقاسم درباره پاداش این گروه افزود: خداوند متعال مواهب و نعمتهای بیشماری را برای این انسانهای فداکار در نظر گرفته است و این افراد در روز قیامت مسرور و فارغ از عذاب الهی خواهند بود و در بهشت جاودان مسکن میگزینند.
وی اضافه کرد: آنان در اوج عزت قرار خواهند گرفت، زیرا هرچند در قبال کارشان توقع پاداش ندارند، خداوند متعال از این اعمال قدردانی نموده و پاداش ابدی عطا میکند.
مفسر قرآن کریم بیان کرد: در نقطه مقابل این گروه رستگار، گروه خودمحور، منفعتطلب و دنیاطلب اند که از آخرت غافل هستند و روزگار بسیار سختی را در پیش دارند.
وی بیان داشت: سیره اهل بیت (ع) سراسر ایثار و فداکاری است و جامعهای که در حق همنوعان خود ایثار میکنددر حقیقت رهرو خاندان عصمت و طهارت است، اما کسانی که راه دشمنان را طی میکنند و برای تحقق مقاصد شوم خود، مظلومان عالم را به شهادت میرسانند، در دنیا ذلیل خواهند شد و در آخرت نیز دچار عذاب الهی خواهند گشت.
قم- مفسر قرآن کریم گفت: آمریکا و رژیم جعلی اسرائیل از مصادیق انسان های منفعتطلب و خودمحور در سوره دهر هستند.
به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام و المسلمین محمد حاج ابوالقاسم شامگاه دوشنبه در حرم مطهر بانوی کرامت در سخنانی، سوره انسان را مظهر تجلی انسان کامل معرفی و ابراز کرد: این سوره دو دسته اساسی از انسانها را به تصویر میکشد، انسانهای ایثارگر و جوامع فداکار در یک سو و انسانهای خودمحور و دنیاطلب در سوی دیگر، که مصادیق بارز دسته دوم را آمریکا و رژیم جعلی اسرائیل است.
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