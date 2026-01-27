به گزارش خبرگزاری مهر، دلسی رودریگز رئیسجمهور موقت ونزوئلا در مصاحبه با تلویزیون این کشور اعلام کرد که دولت تابع اراده مردم است و از خارجیها دستور نمی گیرد.
وی اظهارات اخیر اسکات بسنت وزیر خزانهداری آمریکا را «بیربط و توهینآمیز» توصیف کرد و افزود: مردم ونزوئلا دارای دولت هستند و این دولت از مردم تبعیت میکند. مردم ونزوئلا دستور قدرتهای خارجی را نمیپذیرند.
رئیسجمهوری موقت ونزوئلا همچنین تأکید کرد که کاراکاس از روابط مبتنی بر احترام با آمریکا هراسی ندارد مشروط بر آنکه این روابط بر پایه احترام به حقوق بینالملل باشد.
وزیر خزانه داری آمریکا اخیرا گفته بود: تا زمانی که واشنگتن اداره ونزوئلا را بر عهده داشته باشد، فروش نفت و دیگر منابع این کشور را کنترل خواهد کرد و این کشور در زمانی که آمریکا مناسب بداند، شاهد برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه خواهد بود.
آمریکا خواهان کنترل منابع نفتی ونزوئلاست و از کاراکاس خواسته روابط اقتصادی و امنیتی با روسیه و چین را قطع کند.
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