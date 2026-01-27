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۷ بهمن ۱۴۰۴، ۱۰:۵۳

مجارستان، اوکراین را به دخالت در انتخابات این کشور متهم کرد

مجارستان، اوکراین را به دخالت در انتخابات این کشور متهم کرد

نخست‌وزیر مجارستان، رئیس‌جمهوری اوکراین را به تلاش برای دخالت در انتخابات پیش رو متهم کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، ویکتور اوربان در پیامی ویدئویی که از شبکه تلویزیونی M۱ پخش شد، گفت: هفته گذشته رهبران سیاسی اوکراین، از جمله رئیس‌جمهور این کشور، توهین‌ها و تهدیدهای تندی علیه مجارستان مطرح کردند. نهادهای امنیتی ما این حملات لفظی از سوی اوکراین را بررسی کرده‌اند و به این نتیجه رسیده‌اند که این اقدامات بخشی از تلاش‌های هماهنگ برای دخالت در انتخابات مجارستان است.

او افزود: به همین دلیل امروز به پیتر سیارتو وزیر امور خارجه دستور دادم سفیر اوکراین را احضار کند. اوربان تأکید کرد که تحمل نخواهم کرد کسی حاکمیت مجارستان یا سلامت و عدالت انتخابات آن را تهدید کند.

ولودیمیر زلنسکی رئیس‌جمهوری اوکراین، در سخنرانی خود در مجمع جهانی اقتصاد در داووس گفته بود: ویکتوری که با پول اروپا زندگی می‌کند اما می‌کوشد منافع اروپا را بفروشد، سزاوار سیلی محکم است.

پس از این اظهارات، اوربان و زلنسکی و وزرای خارجه دو کشور پیام‌های اتهام‌آمیزی را در شبکه‌های اجتماعی علیه یکدیگر منتشر کردند. دولت مجارستان مدعی است اوکراینی‌ها در پی حمایت از مخالفان دولت مجارستان و تأثیرگذاری بر نتیجه انتخابات پیش‌رو هستند.

مجارستان قرار است ۱۲ آوریل انتخابات پارلمانی برگزار کند که پس از آن دولت جدید تشکیل خواهد شد. کارزار انتخاباتی اکنون وارد مرحله نهایی شده است. حزب حاکم به رهبری ویکتور اوربان و شریک کوچک‌تر آن یعنی حزب دموکرات مسیحی در برابر حزب مخالف «تیسا» به رهبری پیتر ماگیارمقام پیشین دولتی که از حمایت اتحادیه اروپا برخوردار است، رقابت می‌کنند.

کد مطلب 6732748

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    نظرات

    • IR ۰۰:۲۵ - ۱۴۰۴/۱۱/۰۸
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      پاسخ
      این احمق زلنسگی درجنگ شکست خورده اینطوری گستاخانه حرف میزند واز آمریکا میخواهد به ایران حمله بکند حتما هم دراغتشاشها وجنگ 12روزهم شریک اسراییل بوده اگر پیروز میشد چکار میکرد اوربان را مستحق سیلی محکم می نامد چون اروپا از حزب مخالف حمایت میکند اوربان برنده است

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