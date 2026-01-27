به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه شهید بهشتی، اداره بهداشت و درمان دانشگاه شهید بهشتی با کسب نشان نقرهای ارزیابی عملکرد در حوزه سلامت سطح یک جمعیتی سال ۱۴۰۳ و دریافت عنوان «مرکز بهداشت و درمان برتر» در سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ از سوی سازمان امور دانشجویان، جایگاه خود را بهعنوان یکی از واحدهای پیشرو در حوزه سلامت دانشگاهی کشور تثبیت کرد.
این ارزیابی در میان دانشگاههای کشور با جمعیت دانشجویی بیش از ۱۵ هزار نفر انجام شده است و عملکرد مراکز بهداشت و درمان دانشگاهی بر اساس شاخصهای تخصصی سلامت مورد سنجش قرار گرفته است.
همچنین اداره بهداشت و درمان دانشگاه شهید بهشتی در نشست مشترک کارشناسان اجرایی دانشگاههای سراسر کشور که به میزبانی دانشگاه تهران برگزار شد، موفق به کسب عنوان «کارشناس برتر سال ۱۴۰۴» شد که نشاندهنده سطح بالای تخصص و کارآمدی نیروهای اجرایی این مجموعه است.
در دیگر اقدامات شاخص، این اداره بهعنوان «حامی سلامت» از سوی شبکه بهداشت و درمان شمیرانات مورد تقدیر قرار گرفت و در گردهمایی کانونهای دانشجویی سلامت جسم و روان دانشگاههای سراسر کشور نیز عنوان «کانون همیاران سلامت جسم برتر سال ۱۴۰۳» را به خود اختصاص داد.
بر اساس این گزارش، اداره بهداشت و درمان دانشگاه شهید بهشتی همچنین به مدت سه سال متوالی بهعنوان «واحد برتر» در جشنواره سالانه روابط عمومی مورد تقدیر قرار گرفته که بیانگر عملکرد مستمر، اثربخش و منسجم این مجموعه در حوزه سلامت، ارتباطات و خدمات دانشگاهی است.
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