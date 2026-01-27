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۷ بهمن ۱۴۰۴، ۱۰:۳۷

۲۱ قاضی جدید به عدلیه استان کرمان افزوده شد

۲۱ قاضی جدید به عدلیه استان کرمان افزوده شد

کرمان- معاون منابع انسانی و امور فرهنگی دادگستری کل استان کرمان از افزوده شدن ۲۱ قاضی جدید به مجموعه قضائی استان کرمان طی ١٠ ماه گذشته خبر داد. 

به گزارش خبرنگارمهر، محمدباقر اسلامی، صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران گفت: دادگستری کل استان کرمان ۸۵۱ پست مصوب قضائی دارد که در حال حاضر با فعالیت ۴۳۸ قاضی در استان، ۵۱ درصد پست های قضائی استان فعال هستند.

وی با اشاره به اینکه ۴۹ درصد پست های قضائی استان کرمان در حال حاضر بلاتصدی هستند، افزود: در حال حاضر به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت استان کرمان ۱۳.۸ قاضی فعالیت دارند.

اسلامی، ادامه داد:طی ۱۰ ماهه سال جاری ۲۱ قاضی جدید به مجموعه قضائی استان کرمان افزوده شده است.

معاون منابع انسانی و امور فرهنگی دادگستری کل استان کرمان اظهار داشت: دادگستری کل استان کرمان بر مبنای اولویت های قوه قضائیه یکی از قطب های کشوری در برگزاری دوره های کارآموزی قضائی است و تلاش می شود که ضمن آموزش و جذب قضات توانمند و برجسته برای استان، تامین نیروی قضائی سایر استان ها نیز از مسیر دوره های کارآموزی قضائی استان کرمان فراهم شود.

کد مطلب 6732843

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