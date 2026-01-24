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۴ بهمن ۱۴۰۴، ۱۴:۲۶

رسیدگی به ۱۴۱ هزار پرونده در دادگاه های صلح کرمان 

رسیدگی به ۱۴۱ هزار پرونده در دادگاه های صلح کرمان 

کرمان- رئیس کل دادگستری استان کرمان از رسیدگی به قریب ۱۴۱ هزار پرونده در دادگاه های صلح استان کرمان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام و المسلمین ابراهیم حمیدی، در شورای برنامه ریزی دادگستری کل استان کرمان با اشاره به ورود ۱۴۰ هزار و ۸۹۷ پرونده به دادگاه های صلح این استان طی سال جاری، گفت: در ۱۰ ماهه امسال ۱۴۰ هزار و ۹۲۶ پرونده در این دادگاه ها مختومه شده است.

وی افزود: طی ۱۰ ماهه امسال نرخ رسیدگی به پرونده ها در دادگاه های صلح استان کرمان ۱۰۰ درصد بوده است.

وی به نرخ ۱۰۳ درصدی رسیدگی به پرونده ها در محاکم حقوقی و ۱۰۰ درصدی در محاکم بخش اشاره و ضمن تقدیر از اقدامات انجام شده، خاطرنشان کرد: ملاک اصلی در رسیدگی به پرونده ها، اجرای حق و عدالت است.

رئیس کل دادگستری استان کرمان با اشاره به فعالیت ۲۱ شعبه دادگاه تجدیدنظر در استان، خاطرنشان کرد: در ۱۰ ماهه امسال ۳۸ هزار و ۲۶ پرونده به این محاکم وارد و ۳۸ هزار و ۵۷ پرونده مختومه شده است.
حجت الاسلام و المسلمین حمیدی، تاکید کرد: میانگین ورودی ماهانه پرونده ها به محاکم تجدیدنظر استان کرمان ۱۸۱ پرونده است و میانگین خروجی ماهانه پرونده ها نیز با این تعداد برابری می کند.

کد مطلب 6730046

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    نظرات

    • دکتر مجید نادری ( معلم زبان انگلیسی جیرفت. کرمان) ۱۵:۱۷ - ۱۴۰۴/۱۱/۰۴
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      امیدواریم زندگی مردم دیار کریمان ( کرمان و شهرستان ها همچنین) همواره با صلح و دوستی همراه باشد. و نیازی به دادگاه صلح نباشد.

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