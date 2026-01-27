مهدی اصفهانیان‌مقدم در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: مقدمات مدیریت جشن های ایام نیمه شعبان این رویداد بزرگ مردمی از آبان‌ماه امسال آغاز شده و برنامه‌ها در حوزه‌های مختلف به طور جدی در دستور کار قرار گرفته است.



وی ادامه داد: این آماده‌سازی شامل استقرار روشنایی کافی، تجهیز سرویس‌های بهداشتی و جانمایی غرفه‌های تأمین مایحتاج ضروری زائران در این فضاها بوده است.



وی افزود: در مجموع، بیش از ۱۶۰ هکتار از فضاهای پارک‌سوار و محوطه پیرامونی مسجد مقدس جمکران برای استقبال از زائران آماده‌سازی شده است.



وی ابراز کرد: ۱۱ هکتار پارک‌سوار به مجموعه پارک‌سوارها اضافه شده و بیش از ۱۴۰۰ چشمه سرویس بهداشتی و حمام در اطراف مسجد مقدس جمکران برای خدمات‌رسانی به زائران آماده شده است.



اصفهانیان‌مقدم در ادامه به اقدامات فرهنگی و زیبایی‌سازی شهری اشاره کرد و گفت: علاوه بر زیرساخت‌های بهداشتی، عملیات بهبود سیما و منظر شهری با نصب پرچم‌ها، پارچه‌آرایی‌ها و آذین‌بندی‌های متناسب با حال و هوای مذهبی، با تأکید بر مفاهیم ایثار، شهادت، عفاف و حجاب به اتمام رسیده است.



وی همچنین از رونمایی ۴۰ قاب پرچم در ورودی‌ها و اطراف مسجد از ۱۱ بهمن‌ماه به مناسبت فرا رسیدن ایام الله دهه فجر انقلاب اسلامی خبر داد.



معاون خدمات شهری شهرداری قم درباره مدیریت پسماندها و موکب‌ها نیز گفت: پیش‌بینی می‌شود بین ۶۰۰ تا ۸۰۰ موکب در سطح مناطق، بلوارها و پیرامون مسجد مقدس جمکران فعالیت کنند.



وی گفت: تجهیزات لازم برای جمع‌آوری و انتقال حجم قابل توجه پسماندها به صورت روزانه و همزمان با فعالیت موکب‌ها، از سوی سازمان پسماند تحویل داده می‌شود.



وی خاطرنشان کرد: امیدواریم با همکاری و هم‌افزایی کامل تمام دستگاه‌های دخیل، خدمات شهری و فرهنگی در این ایام به بهترین شکل ممکن ارائه شود و زائران و شهروندان گرامی خاطره‌ای نیکو از حضور در مراسم‌های نیمه شعبان و دهه فجر داشته باشند.