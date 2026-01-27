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۷ بهمن ۱۴۰۴، ۱۲:۴۹

بهسازی ۸ چشمه و اصلاح ۶۰۰ متر خط انتقال آب در کهگیلویه و بویراحمد

بهسازی ۸ چشمه و اصلاح ۶۰۰ متر خط انتقال آب در کهگیلویه و بویراحمد

یاسوج-مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب کهگیلویه و بویراحمد از بهسازی ۸ چشمه و اصلاح ۶۰۰ متر خط انتقال آب در استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا رضایی در بازدید از پروژه بهسازی چشمه های تامین آب روستاهای گنجه ای،گوشه، مزدک و ده برآفتاب بویراحمد اظهار کرد: تاکنون عملیات بهسازی هشت دهنه چشمه انجام شده که نتایج آن در بهبود تأمین آب روستاهای یاد شده بسیار مؤثر بوده است.

وی بیان کرد: اثر این بهسازی‌ ها به اندازه‌ ای محسوس است که اگر این اقدامات اجرایی نمی‌شد، بدون تردید در شرایط فعلی شاهد بروز تنش شدید آبی در این مناطق بودیم.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان با اشاره به جزئیات این پروژه گفت: در این طرح، ۸ چشمه بهسازی و ۶۰۰ متر از خطوط فرسوده انتقال اصلاح شده است.

وی افزود: دبی این چشمه‌ها پس از بهسازی، از ۱۲ لیتر بر ثانیه به حدود ۵۴ لیتر بر ثانیه افزایش یافته است.

رضایی تأکید کرد: شرکت آب و فاضلاب استان همواره بررسی‌ های میدانی و اصلاحات لازم را در دستور کار خود دارد تا حداکثر بهره‌ برداری مطلوب از منابع آبی برای تأمین آب پایدار روستاها فراهم شود.

کد مطلب 6733065

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