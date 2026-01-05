خبرگزاری مهر، گروه استانها: شهید حاج قاسم سلیمانی، فرماندهای بود که مرزهای شجاعت و اخلاص را درنوردید و خدمت بیمنت را به معنای واقعی کلمه معنا کرد. وی نه برای نام و نشان، بلکه برای رضای خدا و آرامش مردم قدم در میدان گذاشت؛ در سختترین لحظات، با ایمان و بصیرت، امنیت و عزت را برای ملت به ارمغان آورد و در روزهای آرام، با فروتنی و مهربانی، دستگیر محرومان و نیازمندان شد.
زندگی حاج قاسم سرشار از درسهای بزرگ بود که نشان داد خدمت واقعی، آن است که بیهیچ چشمداشتی و بیهیچ ادعایی انجام شود؛ همانگونه که بارها تأکید میکرد «ما مأمور به انجام وظیفهایم، نه مأمور به نتیجه». همین نگاه الهی و بیادعا، نام او را در دلها جاودانه ساخت و از او الگویی بیبدیل برای همه نسلها پدید آورد..
سردار سلیمانی الگوی جامع رهبری، اخلاص و مردانگی در میدان مقاومت است
نماینده ولیفقیه در سپاه ساوه، در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: شهید سلیمانی شخصیتی کمنظیر و جامعالاطراف بود که در طول سالهای مجاهدت خود در جبهه مقاومت، هم نقش رهبری و فرماندهی را بهخوبی ایفا میکرد و هم در جایگاه یک معلم و راهنما، به هدایت و ارشاد نیروها میپرداخت.
حجت الاسلام محمدسعید خزایی افزود: این شهید بزرگوار تنها یک فرمانده نظامی نبود، بلکه با اخلاص، بصیرت، شجاعت و توکل به خدا، به الگویی ماندگار برای همه اقشار جامعه تبدیل شد و در سختترین میدانها حضور داشت و هیچگاه از خطر و تهدید هراسی به دل راه نمیداد و همواره خود را در خط مقدم جبهه میدید.
نماینده ولیفقیه در سپاه ساوه با تأکید بر اینکه سردار شهید سلیمانی در جبهه مقاومت نقش محوری و تعیینکنندهای داشت، تصریح کرد: مدیریت هوشمندانه، روحیه جهادی، مردمیبودن و تبعیت محض از ولایت فقیه از جمله شاخصههای برجسته این شهید والامقام بود که باعث شد نام و راه او فراتر از مرزهای ایران اسلامی در دل ملتهای آزادیخواه جهان ماندگار شود.
حجت الاسلام خزایی ادامه داد: امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند الگوگیری از سیره و منش شهید سلیمانی هستیم، روحیه مقاومت، ایستادگی در برابر ظلم، خدمت بیمنت به مردم و اخلاص در عمل، از درسهای بزرگ مکتب حاج قاسم است که باید در همه عرصههای فردی، اجتماعی، فرهنگی و مدیریتی مورد توجه قرار گیرد.
وی تصریح کرد: زنده نگه داشتن یاد و راه شهدا بهویژه شهید حاج قاسم سلیمانی، وظیفهای همگانی است و نسل جوان باید با شناخت دقیق این الگوهای بزرگ، مسیر عزت، استقلال و پیشرفت کشور را با قدرت ادامه دهد.
مکتب شهید سلیمانی نسخه نجاتبخش جامعه امروز است
امام جمعه موقت ساوه در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ابعاد شخصیتی و مکتبی سردار شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی مهر، گفت: مکتب شهید سلیمانی برگرفته از مکتب عاشورا و امام حسین (ع) است و میتواند بهعنوان نسخهای نجاتبخش، راهگشای مشکلات امروز جامعه بشری باشد.
حجت الاسلام علی بدرخانی با بیان اینکه شهید سلیمانی نماد کامل ولایتمداری، اخلاص، شجاعت و مجاهدت در راه خدا بود، افزود: این سردار بزرگ اسلام در تمام دوران مسئولیت خود، چه در دفاع مقدس و چه در جبهه مقاومت، همواره مطیع ولایت فقیه بود و عمل به تکلیف را بر هر مصلحت شخصی مقدم میدانست.
امام جمعه موقت ساوه با تأکید بر اینکه اندیشه و مجاهدت شهید سلیمانی موجب تثبیت و تقویت جبهه مقاومت شد، تصریح کرد: دشمنان اسلام با ترور این شهید بزرگ تصور میکردند مسیر مقاومت متوقف میشود، اما خون پاک او باعث انسجام بیشتر ملتهای آزاده و تقویت جریان مقاومت در منطقه شد.
حجت الاسلام بدرخانی با اشاره به ضرورت معرفی ابعاد شخصیتی شهید سلیمانی به نسل جوان، اظهار کرد: حاج قاسم تنها یک فرمانده نظامی نبود، بلکه الگویی جامع از اخلاق اسلامی، مردمداری، تواضع و روحیه جهادی به شمار میرفت و باید این ویژگیها بهدرستی برای جوانان تبیین شود.
وی تصریح کرد: زنده نگهداشتن یاد و مکتب شهدا، بهویژه شهید سلیمانی، وظیفهای همگانی است و تریبونهای فرهنگی و مذهبی، بهخصوص نماز جمعه، نقش مهمی در تبیین این مکتب و انتقال ارزشهای آن به جامعه دارند.
مکتب شهید سلیمانی الگویی برای نسل جوان است
فرمانده سپاه زرندیه در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ویژگیهای شخصیتی و مدیریتی شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی گفت: برجستهترین ویژگی شهید سلیمانی اخلاص همراه با تدبیر بود، ایشان مدیری میدانی، دقیق و در عین حال متواضع بودند که تصمیمهای بزرگ را با توکل به خدا و شناخت عمیق از صحنه میگرفتند.
سرهنگ علی رسولی با بیان اینکه شهید سلیمانی تنها یک فرمانده نظامی نبود، افزود: ایشان یک مکتب فکری و عملی از خود بهجا گذاشت که بر پایه ایمان، ولایتمداری، مردمداری، شجاعت، عقلانیت و نگاه فراملی به آرمانهای انقلاب اسلامی شکل گرفته است.
فرمانده سپاه زرندیه نقش سردار سلیمانی در تقویت و تثبیت جبهه مقاومت را بیبدیل خواند و گفت: با مدیریت هوشمندانه و حضور مؤثر ایشان در میدان، جبهه مقاومت از حالت پراکنده به یک جریان منسجم و اثرگذار تبدیل شد و امنیت پایدار منطقه تقویت شود.
سرهنگ رسولی خطاب به نسل جوان کشور گفت: جوانان با مطالعه سیره شهید سلیمانی و تقویت روحیه مسئولیتپذیری، خودسازی، تلاش علمی و روحیه جهادی میتوانند تداوم بخش راه ایشان باشند و مکتب ایشان را در عرصههای مختلف جامعه زنده نگه دارند.
اخلاص در عمل، رمز ماندگاری شهید حاج قاسم سلیمانی است
رئیس دادگستری ساوه، در گفتگو با خبرنگار مهر، بیان کرد: شهید حاج قاسم سلیمانی با اخلاص، مجاهدت و حکمت عملی، نام خود را در تاریخ انقلاب اسلامی و مقاومت جاودانه کرد.
وی تصریح کرد: اخلاص در عمل، رمز اصلی حکمت و اثرگذاری شهید سلیمانی بود و همین ویژگی سبب شد حرکت، منش، سخن و مدیریت او در مسیر الهی و مبتنی بر عقلانیت باشد.
وی افزود: این شهید والامقام با تکیه بر ایمان و صداقت، الگویی ماندگار برای مدیران، مسئولان و نسلهای آینده شد و راه او همچنان چراغ هدایت جبهه حق خواهد بود.
ادامه راه سردار سلیمانی؛ مقاومت تنها مسیر پیروزی جبهه حق است
رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی ساوه
در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تداوم راه و مکتب سردار شهید حاج قاسم سلیمانی اظهار کرد: راه و سیاق این شهید بزرگوار هرگز متوقف نشده و امروز با قدرت و بصیرت بیشتری در میان نیروهای مسلح و نسل جوان انقلابی ادامه دارد.
احمد جوانمرد با تأکید بر جایگاه والای شهدا و مسئولیت نیروهای نظامی و امنیتی افزود: سربازان وطن همواره خود را پاسدار خون پاک شهدا و حافظ خاک مقدس میهن اسلامی دانستهاند و با تمام توان در مسیر دفاع از استقلال، امنیت و عزت کشور ایستادگی کردهاند و در آینده نیز این مسئولیت خطیر را با افتخار ادامه خواهند داد.
جوانمرد با بیان اینکه مسیر مقاومت، مسیر حق و عدالت است، تصریح کرد: تجربه سالهای گذشته نشان داده که ایستادگی در برابر دشمنان و جبهه استکبار تنها از طریق پایبندی به فرهنگ مقاومت و ایثار ممکن است و این مسیر، یگانه راه پیروزی جبهه حق به شمار میرود.
وی تصریح کرد: ما با ایمان راسخ و اطمینان قلبی به وعده الهی باور داریم و یقین داریم که در نهایت، حق بر باطل پیروز خواهد شد و ملتهای آزاده شاهد شکست جبهه ظلم و استکبار خواهند بود.
صداقت و نیت خالصانه رمز عزت و توفیق خدمت به مردم است
فرماندار ساوه در گفتگو با خبرنگار مهر بر اهمیت نیت خالصانه در خدمت به مردم تأکید کرد و گفت: خدمت بدون چشمداشت و اخلاص، مسیر واقعی عزت و احترام را برای انسان فراهم میکند.
سید مهدی حسینی با اشاره به سخنان سردار شهید قاسم سلیمانی گفت: عزت دست خداست و بدانید اگر گمنامترین هم باشید ولی نیت شما یاری مردم باشد، میبینید خداوند چقدر با عزت و عظمت شما را در آغوش میگیرد.
وی افزود: این سخن به ویژه برای کسانی که به جای خدمت خالصانه، تلاش میکنند با نمایشی عوامفریبانه حتی کوچکترین خدمات را بزرگ جلوه دهند، بسیار قابل توجه است.
حسینی افزود: خدمت واقعی زمانی ارزشمند است که نیت آن خالص و صرفاً برای کمک به دیگران باشد.
فرماندار ساوه ادامه داد: بسیاری از مشکلات اجتماعی و مدیریتی ناشی از خودنمایی و خدمت بدون اخلاص است، اگر انسان خدمت خود را برای رضای خدا و یاری مردم انجام دهد، حتی اگر گمنام باشد، عزت حقیقی را تجربه خواهد کرد.
فرماندار ساوه همچنین بر اهمیت خدمت صادقانه برای نسلهای آینده تأکید کرد و افزود: خدمت بدون چشمداشت، الگوی رفتاری ارزشمندی برای جوانان ایجاد میکند و آنان را به رعایت ارزشهای اخلاقی و اجتماعی ترغیب میکند.
حسینی ادامه داد: راه و اندیشه شهید سلیمانی تنها با شعارزدگی قابل انتقال نیست، برای نزدیک شدن به عمل، مسئولان و مردم باید با اخلاص، کار بیمنت و خدمت واقعی به جامعه، ارزشهای او را در زندگی روزمره و مدیریت جامعه پیاده کنند.
وی ادامه داد: تبدیل شعار به عمل نیازمند برنامهریزی، تعهد و نیت خالص است. هر کاری که با هدف یاری مردم و تقویت جامعه انجام شود، حتی کوچک و ساده، میتواند تأثیری ماندگار و الگویی برای دیگران ایجاد کند.
وی بر نقش نسل جوان در عملی کردن راه شهید سلیمانی تأکید کرد و گفت: نسل جوان باید یاد بگیرد که شعار و حرف کافی نیست چرا که عمل واقعی و خدمت صادقانه، راه ارزشهای شهید سلیمانی را زنده نگه میدارد و هر جوانی که با نیت خالص و تلاش صادقانه کار کند، میتواند الگویی برای دیگران شود و جامعهای پایدار و عدالتمحور بسازد.
