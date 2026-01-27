به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام اسماعیل ولیخانی پیش از ظهر سه شنبه در آیین اجلاسیه استانی نماز با محوریت خانواده در اراک اظهار کرد: اهمیت توجه ویژه به موضوع نماز در خانواده و جامعه مورد تأکید است.

وی افزود: بر اساس پژوهش‌های میدانی، خانواده‌هایی که اهل نماز هستند از آرامش روانی و اجتماعی بالاتری برخوردارند و میزان آسیب‌های اخلاقی و رفتاری در آن‌ها

کمتر است.

حجت‌الاسلام ولیخانی تصریح کرد: انتخاب موضوع «نماز و خانواده» با تمرکز ویژه بر نقش مادران، فرزندان و همچنین بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، حاصل مطالعات، پژوهش‌های میدانی و بررسی آسیب‌های اجتماعی در حوزه نماز است.

وی ادامه داد: مرکز تخصصی نماز قم، پشتوانه علمی، آموزشی، پژوهشی و تبلیغی ستاد اقامه نماز کشور است.

حجت‌الاسلام ولیخانی تاکید کرد: این مرکز با انجام پژوهش‌های میدانی و کتابخانه‌ای، استخراج مسائل اجتماعی مرتبط با نماز، تولید محتوا برای اقشار مختلف و تربیت اساتید و مبلغان تخصصی نماز در سراسر کشور فعالیت می‌کند.

مدیر مرکز تخصصی نماز قم افزود: براساس تحقیقات انجام شده ۹۰ درصد دانش‌آموزان متوسطه اول و دوم نماز را در خانه یاد گرفته‌اند و ۹۳ درصد این افراد خواندن نماز را از مادران خود فرا گرفتند.

وی گفت: نتایج نشان داد میزان اضطراب و استرس در خانواده‌های اهل نماز به‌طور معناداری کمتر است.

حجت‌الاسلام ولیخانی بیان کرد: این موضوع نقش نماز را در ایجاد آرامش فردی و خانوادگی به‌خوبی نشان می‌دهد.

وی ادامه داد: در آموزه‌های دینی، نماز یکی از اصلی‌ترین راهکارهای مقابله با آسیب‌های اخلاقی و اجتماعی معرفی شده و در تربیت دینی خانواده، جایگاهی محوری دارد.

حجت‌الاسلام ولیخانی تصریح کرد: قرآن کریم و سیره انبیا بر اقامه نماز در خانواده تأکید ویژه دارند.

مدیر مرکز تخصصی نماز قم با بیان اینکه تربیت دینی بیش از هر چیز نیازمند الگو بودن والدین است افزود: فرزندان بیش از آنکه به توصیه‌ها توجه کنند، به رفتار و منش والدین نگاه می‌کنند و این درحالیست که اگر والدین خواهان تربیت نسلی نمازخوان هستند باید ابتدا خود در عمل پایبند به نماز باشند.

وی گفت: اگر آثار نماز در رفتار، اخلاق و روابط خانوادگی والدین دیده شود فرزندان به‌صورت طبیعی به این فریضه الهی گرایش پیدا می‌کنند و نیازی به اجبار و فشار نخواهد بود.