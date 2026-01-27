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۷ بهمن ۱۴۰۴، ۱۳:۰۲

ولیخانی: نماز رکن تربیت خانواده و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی است

ولیخانی: نماز رکن تربیت خانواده و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی است

اراک- مدیر مرکز تخصصی نماز قم گفت: نماز، ستون اصلی در فرآیند تربیت سالم خانواده بوده و نقش حیاتی در پیشگیری از بروز آسیب‌های اجتماعی ایفا می کند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام اسماعیل ولیخانی پیش از ظهر سه شنبه در آیین اجلاسیه استانی نماز با محوریت خانواده در اراک اظهار کرد: اهمیت توجه ویژه به موضوع نماز در خانواده و جامعه مورد تأکید است.

وی افزود: بر اساس پژوهش‌های میدانی، خانواده‌هایی که اهل نماز هستند از آرامش روانی و اجتماعی بالاتری برخوردارند و میزان آسیب‌های اخلاقی و رفتاری در آن‌ها
کمتر است.

حجت‌الاسلام ولیخانی تصریح کرد: انتخاب موضوع «نماز و خانواده» با تمرکز ویژه بر نقش مادران، فرزندان و همچنین بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، حاصل مطالعات، پژوهش‌های میدانی و بررسی آسیب‌های اجتماعی در حوزه نماز است.

وی ادامه داد: مرکز تخصصی نماز قم، پشتوانه علمی، آموزشی، پژوهشی و تبلیغی ستاد اقامه نماز کشور است.

حجت‌الاسلام ولیخانی تاکید کرد: این مرکز با انجام پژوهش‌های میدانی و کتابخانه‌ای، استخراج مسائل اجتماعی مرتبط با نماز، تولید محتوا برای اقشار مختلف و تربیت اساتید و مبلغان تخصصی نماز در سراسر کشور فعالیت می‌کند.

مدیر مرکز تخصصی نماز قم افزود: براساس تحقیقات انجام شده ۹۰ درصد دانش‌آموزان متوسطه اول و دوم نماز را در خانه یاد گرفته‌اند و ۹۳ درصد این افراد خواندن نماز را از مادران خود فرا گرفتند.

وی گفت: نتایج نشان داد میزان اضطراب و استرس در خانواده‌های اهل نماز به‌طور معناداری کمتر است.

حجت‌الاسلام ولیخانی بیان کرد: این موضوع نقش نماز را در ایجاد آرامش فردی و خانوادگی به‌خوبی نشان می‌دهد.

وی ادامه داد: در آموزه‌های دینی، نماز یکی از اصلی‌ترین راهکارهای مقابله با آسیب‌های اخلاقی و اجتماعی معرفی شده و در تربیت دینی خانواده، جایگاهی محوری دارد.

حجت‌الاسلام ولیخانی تصریح کرد: قرآن کریم و سیره انبیا بر اقامه نماز در خانواده تأکید ویژه دارند.

مدیر مرکز تخصصی نماز قم با بیان اینکه تربیت دینی بیش از هر چیز نیازمند الگو بودن والدین است افزود: فرزندان بیش از آنکه به توصیه‌ها توجه کنند، به رفتار و منش والدین نگاه می‌کنند و این درحالیست که اگر والدین خواهان تربیت نسلی نمازخوان هستند باید ابتدا خود در عمل پایبند به نماز باشند.

وی گفت: اگر آثار نماز در رفتار، اخلاق و روابط خانوادگی والدین دیده شود فرزندان به‌صورت طبیعی به این فریضه الهی گرایش پیدا می‌کنند و نیازی به اجبار و فشار نخواهد بود.

کد مطلب 6733097

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