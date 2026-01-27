  1. استانها
  2. کردستان
۷ بهمن ۱۴۰۴، ۱۵:۲۵

ورمقانی: امنیت انتخابات، برگ زرینی در تاریخ کردستان است

ورمقانی: امنیت انتخابات، برگ زرینی در تاریخ کردستان است

سنندج- معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان، گفت: انتخابات‌ها در کردستان همیشه در امنیت کامل برگزار شده و فرهنگ بالا و نجابت مردم، این برگ زرین را در تاریخ کردستان ایجاد کرده است‌.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی‌اکبر ورمقانی در نشست با بخشداران استان، با یادآوری اینکه انتخابات یکی از وظایف ذاتی و اصلی وزارت کشور است، افزود: چهار مولفه سلامت، رقابت، امنیت و مشارکت حداکثری در برگزاری انتخابات حائز اهمیت است.

وی اظهار داشت: با الکترونیکی شدن انتخابات، خطای انسانی به صفر خواهد رسید و سلامت انتخابات صددرصد تضمین شده است.

ورمقانی از بخشداران خواست برای ایجاد رقابت انتخاباتی، داوطلبان روستاها را پای کار بیاورند و تلاش کنند روستای بدون شورا نداشته باشیم.

وی امنیت را برگ زرینی در تاریخ انتخابات کردستان عنوان کرد و افزود: در بحث مشارکت باید تلاش کنیم حضور حداکثری مردم را داشته باشیم و بخشی از ریزش سرمایه اجتماعی را جبران کنیم.

معاون سیاسی استاندار در ادامه تاکید کرد: بخشداران در خط مقدم خدمت به مردم هستند و باید تکریم ارباب رجوع و مدارا با مردم را سرلوحه کار خود قرار دهند.

ورمقانی از آنها خواست پاسخگوی تماس‌های مردم باشند و از همه روستاهای بخش خود بازدید کنند و با حضور میدانی میان مردم با آنان و شوراهای روستاها همفکری کنند.

وی خاطرنشان کرد: ما بهترین و نجیب‌ترین مردمان را داریم که اگر مسؤولان را در کنار خود احساس کنند، در مطالبات هم صبور خواهند بود.

ورمقانی به توطئه‌های اخیر دشمن علیه جمهوری اسلامی و ملت شریف ایران اشاره کرد و گفت: در جنگ ترکیبی ۱۲ روزه و همچنین به اغتشاش کشاندن اعتراضات صنفی مردم، دشمن سعی کرد جمهوری اسلامی را از بین ببرد و ایران را تجزیه کند اما مولفه انسجام و اتحاد ملت، نقشه‌های آنها را نقش بر آب کرد.

معاون استاندار کردستان افزود: دشمن، کردستان را به عنوان یکی از اهداف برای تجزیه کشور می‌دید اما مردم زمان‌شناس و فرهیخته استان از این توطئه سربلند بیرون آمدند و ثابت کردند که خواهان یکپارچگی ایران هستند.

وی با یادآوری ریسک بزرگ دولت در حذف ارز ترجیحی و مقابله با فساد و رانت‌خواری ناشی از دو نرخی بودن ارز، از بخشداران خواست تلاش کنند با تبیین این طرح در میان مردم امیدآفرینی کنند.

کد مطلب 6733314

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها