ورمقانی: امنیت انتخابات، برگ زرینی در تاریخ کردستان است

به گزارش خبرگزاری مهر، علی‌اکبر ورمقانی در نشست با بخشداران استان، با یادآوری اینکه انتخابات یکی از وظایف ذاتی و اصلی وزارت کشور است، افزود: چهار مولفه سلامت، رقابت، امنیت و مشارکت حداکثری در برگزاری انتخابات حائز اهمیت است.

وی اظهار داشت: با الکترونیکی شدن انتخابات، خطای انسانی به صفر خواهد رسید و سلامت انتخابات صددرصد تضمین شده است.

ورمقانی از بخشداران خواست برای ایجاد رقابت انتخاباتی، داوطلبان روستاها را پای کار بیاورند و تلاش کنند روستای بدون شورا نداشته باشیم.

وی امنیت را برگ زرینی در تاریخ انتخابات کردستان عنوان کرد و افزود: در بحث مشارکت باید تلاش کنیم حضور حداکثری مردم را داشته باشیم و بخشی از ریزش سرمایه اجتماعی را جبران کنیم.

معاون سیاسی استاندار در ادامه تاکید کرد: بخشداران در خط مقدم خدمت به مردم هستند و باید تکریم ارباب رجوع و مدارا با مردم را سرلوحه کار خود قرار دهند.

ورمقانی از آنها خواست پاسخگوی تماس‌های مردم باشند و از همه روستاهای بخش خود بازدید کنند و با حضور میدانی میان مردم با آنان و شوراهای روستاها همفکری کنند.

وی خاطرنشان کرد: ما بهترین و نجیب‌ترین مردمان را داریم که اگر مسؤولان را در کنار خود احساس کنند، در مطالبات هم صبور خواهند بود.

ورمقانی به توطئه‌های اخیر دشمن علیه جمهوری اسلامی و ملت شریف ایران اشاره کرد و گفت: در جنگ ترکیبی ۱۲ روزه و همچنین به اغتشاش کشاندن اعتراضات صنفی مردم، دشمن سعی کرد جمهوری اسلامی را از بین ببرد و ایران را تجزیه کند اما مولفه انسجام و اتحاد ملت، نقشه‌های آنها را نقش بر آب کرد.

معاون استاندار کردستان افزود: دشمن، کردستان را به عنوان یکی از اهداف برای تجزیه کشور می‌دید اما مردم زمان‌شناس و فرهیخته استان از این توطئه سربلند بیرون آمدند و ثابت کردند که خواهان یکپارچگی ایران هستند.

وی با یادآوری ریسک بزرگ دولت در حذف ارز ترجیحی و مقابله با فساد و رانت‌خواری ناشی از دو نرخی بودن ارز، از بخشداران خواست تلاش کنند با تبیین این طرح در میان مردم امیدآفرینی کنند.