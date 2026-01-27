به گزارش خبرگزاری مهر، سومین جلسه ستاد بازسازی جنگ تحمیلی ۱۲ روزه به ریاست دکتر محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور و با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت، وزیر دادگستری، معاون حقوقی رئیس‌جمهور، رئیس سازمان برنامه و بودجه، معاون رئیس‌جمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم کشور، دبیر هیئت دولت و مدیران دستگاه‌های ذی‌ربط برگزار شد. در این جلسه گزارشی از آخرین وضعیت بازسازی خسارات ناشی از این جنگ ارائه شد.

پرداخت خسارت به خودروها و منازل آسیب‌دیده

بر اساس گزارش ارائه‌شده، تاکنون خسارت ۳۵۷۶ دستگاه خودرو آسیب‌دیده پرداخت شده است. همچنین ۵۵۳۴ میلیارد ریال از محل اعتبارات ماده ۵۸ قانون درآمد پایدار شهرداری‌ها برای بازسازی منازل خسارت‌دیده در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه در سراسر کشور هزینه شده است.

بنیاد مسکن انقلاب اسلامی نیز تاکنون مبلغ ۱۸۲۸ هزار میلیارد تومان برای بازسازی منازل آسیب‌دیده پرداخت کرده است.

در شهر تهران، ۸۴۵۷ واحد مسکونی تعمیر شده یا در مسیر بازسازی قرار دارد. از مجموع ۶۶۰ واحدی که نیاز به تخریب و نوسازی دارند، ۹۰ درصد تعیین تکلیف شده‌اند. همچنین مقاوم‌سازی ۵۹ واحد در حال انجام است و ۴۰۰ میلیارد تومان برای تعمیرات متوسط واحدهای آسیب‌دیده پرداخت شده است.

ضرب‌الاجل یک‌هفته‌ای برای جبران خسارت اثاثیه منازل

در ادامه جلسه، گزارشی درباره اقدامات انجام‌شده برای جبران خسارت اثاثیه منازل مسکونی ارائه شد. معاون اول رئیس‌جمهور با تأکید بر لزوم جبران هرچه سریع‌تر این خسارات، ضرب‌الاجل یک‌هفته‌ای به شرکت‌های دولتی منتخب داد تا از محل ایفای مسئولیت‌های اجتماعی خود، برای جبران خسارات اثاثیه منازل آسیب‌دیده اقدام کنند.

همچنین در این جلسه گزارشی از میزان خسارات واردشده به بخش صنعت و کشاورزی کشور و اقدامات انجام‌شده برای جبران این خسارات ارائه شد.

بر اساس دستور دکتر عارف مقرر شد کارگروهی با حضور وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت جهاد کشاورزی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه تشکیل شود تا درباره راهکارهای جبران این خسارات تصمیم‌گیری شود.

تکلیف استانداری‌ها و وزارت کشور برای ارائه گزارش خسارات

معاون اول رئیس‌جمهور در ادامه، استانداری‌های سراسر کشور را موظف کرد ظرف یک هفته گزارشی از میزان پیشرفت بازسازی منازل آسیب‌دیده ارائه دهند تا بر اساس این گزارش‌ها، ارزیابی دقیقی از عملکرد دستگاه‌ها انجام شده و روند بازسازی با سرعت بیشتری ادامه یابد.

در بخش دیگری از این جلسه، گزارشی درباره میزان خسارات واردشده به واحدهای صنفی و ساختمان‌های دولتی در اغتشاشات دی‌ماه ارائه شد.

دکتر عارف ضمن تأکید بر اولویت بازسازی واحدهای صنفی، با توجه به در پیش بودن ایام نوروز، به وزارت کشور دستور داد ظرف یک هفته گزارشی از میزان خسارات واردشده به واحدهای صنفی و بازاریان و همچنین دستگاه‌های دولتی ارائه کند تا بر اساس این گزارش، اقدامات لازم برای جبران خسارات انجام شود.