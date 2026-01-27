مهاجرانی: در یک جنگ ترکیبی و چند لایه با دشمن هستیم

به گزارش خبرنگار مهر ، فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت در نشست خبری خود در حضور خبرنگاران ضمن تبریک ماه شعبان اظهار کرد: در حالیکه همچنان سوگوار اتفاقات اخیر هستیم در این میانه جنگ بر کشور سایه انداخته و شرایط را سخت و پیچیده کرده است .

وی افزود : از طرفی از سوی رسانه های معاند تهدید جنگ را می شنویم که البته این برای بار اول نیست که اینگونه تبلیغ می کنند. در عین حال ما در جنگ ترکیبی و چند لایه هستیم و تلاش دستگاه دیپلماسی کشور این است که از طریق دیپلماسی و حفظ آرامش منطقه ای و صلح موضوعات را حل کند اما در عین حال دیگر گزینه ها را هم در نظر داریم و قطعا با حفظ عزت و وحدت و فرماندهی از این شرایط سخت عبور خواهیم کرد.

مهاجرانی بیان کرد: لازم است تأکید کنم که مشکل مردم، مشکل ماست و فراموش نمی‌کنیم که امنیت پایدار زمانی حاصل می‌شود که شهروندان ما احساس آرامش کنند. ما باور داریم که قدرت واقعی ایران در همبستگی ملی نهفته است و ایران را کشوری متکثر می‌دانیم که از اقوام، قومیت‌ها و زبان‌های مختلف تشکیل شده است؛ ازاین‌رو در به رسمیت شناختن همه صداها، همواره گوش ما برای شنیدن باز بوده و در پذیرش نیز رویکردی گشوده داشته‌ایم.

سخنگوی دولت اظهار کرد: رویکرد محوری ما باید بر سه ستون استوار باشد؛ نخست، شنیدن بی‌واسطه؛ دوم، اصلاح نقاط ضعف، چراکه هر سیستمی به میزانی که نقاط ضعف خود را به‌صورت درونی بررسی و اصلاح کند، به پایداری خواهد رسید؛ و سوم، بازسازی اعتماد آسیب‌دیده در کشور.

وی ادامه داد: می‌دانیم که خانواده‌هایی در این ایام رنج فراوانی را متحمل شده‌اند؛ همان‌گونه که آقای رئیس‌جمهور نیز به‌عنوان رئیس دولت تأکید کردند و گفتند «من امروز داغدار همه جان‌های از دست‌رفته و هم‌وطنان خود هستم». این صدا، صدای کل دولت است.

مهاجرانی عنوان کرد: رئیس‌جمهور همچنین بر عهد دیرینه خود مبنی بر پاسداری از حقوق ملت تأکید کردند و گفتند بر این عهد پایدار خواهند ماند. نگاه دولت نگاهی مبتنی بر انصاف و عدالت است و انتظار برخورد عادلانه وجود دارد؛ حتی فریب‌خوردگان نیز فرزندان ما هستند.

شهدای امنیت ما مظلومانه و به شکلی بسیار فجیع به شهادت رسیدند

وی افزود: فراموش نمی‌کنیم که شهدای امنیت ما مظلومانه و به شکلی بسیار فجیع به شهادت رسیدند، اما کشور ما از این روزهای سخت و دشوار کم نداشته است؛ از قائله اردیبهشت ۵۸ در ابتدای پیروزی انقلاب گرفته تا مقاطع مختلف، همواره مدافعان امنیت با رشادت عمل کرده و مظلومانه به شهادت رسیده‌اند. با این حال، دولت و حاکمیت خود را در برابر آسیب‌دیدگان حوادث تلخ دی‌ماه ۱۴۰۴ مسئول می‌دانند و معتقدیم که با گفت‌وگو با مردم، به رسمیت شناختن اعتراضات و گفت‌وگوی باز با جامعه می‌توان از این مسیر عبور کرد.

مهاجرانی ادامه داد: رئیس‌جمهور تأکید دارند که همه افراد حضور میدانی و گفت‌وگوی مستقیم داشته باشند و صف معترضان به‌حق را از کسانی که قصد دارند اعتراضات را به سمت دیگری هدایت کنند، جدا کنند. دولت در این مسیر اقدامات مشخصی انجام داده و به استانداران دستور داده شده است که هم با معترضان و هم با خانواده‌های شهدا و جان‌باختگان در تعامل باشند و ارتباط مؤثری با آحاد مردم برقرار کنند.

وی افزود: توجه ویژه به مجروحان و خانواده‌های شهدا و جان‌باختگان در دستور کار قرار دارد و همه باید دست به دست هم دهیم تا سرمایه اجتماعی، که مهم‌ترین سرمایه جامعه ماست و طی این چهل‌وچند سال کمک کرده از بحران‌های سخت عبور کنیم، ترمیم شود.

سخنگوی دولت در ادامه بیان کرد: رئیس‌جمهور دیروز در جلسه با استانداران تأکید کردند که در این ایام سخت، وظیفه خدمت‌رسانی دولت باید همچنان پابرجا باشد و حتی با قوت بیشتری دنبال شود. بر همین اساس، بر چهار ستون همیشگی معیشت، آموزش، سلامت و مسکن به‌عنوان پایه‌های عدالت تأکید و دستور داده شد استانداران برنامه‌های خود را بر این مبنا دنبال کنند. همچنین در جلسه‌ای که با رئیس‌جمهور برگزار شد، دستوراتی در خصوص فرایندهای مرتبط در بانک مرکزی، واردات کالاهای اساسی و اعطای اختیارات به استانداران، به‌ویژه در استان‌های مرزی و هم‌جوار با کشورهای همسایه، صادر شد.

مهاجرانی عنوان کرد: تأکید دولت بر این است که تا حد امکان مسائل حل‌وفصل شود، هرچند بخش قابل توجهی از مشکلات ناشی از تحریم‌های ظالمانه‌ای است که چند دهه بر کشور تحمیل شده و به‌ویژه بیش از دو دهه است که فشار شدیدی بر مردم وارد کرده است.

نگاه دولت، حمایت از سکوهای داخلی است

مهاجرانی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در خصوص برنامه‌های دولت برای حمایت و ارتقای سکوهای پیام‌رسان داخلی و نیز برگزاری مانورهایی جهت بررسی پایداری اینترنت ملی و در جهت کسب‌وکارهای دیجیتالی، گفت: طبیعتاً نکته‌ای که بسیار مهم است این است که نگاه دولت، نگاهی حمایتی از این سکوهاست، اما باید در فضای رقابتی، خود این سکوها نیز تلاش‌های خود را داشته باشند. از سویی زمانی که خدمات بر روی این سکوها ارائه می‌شود، شاهد بوده‌ایم که حتی پس از رفع فیلتر واتساپ نیز همچنان جذابیت برخی از این سکوها به دلیل خدماتی که بر روی آن‌ها ارائه می‌شد، برقرار بوده است.

سخنگوی دولت اظهار کرد: با توجه به اینکه نگاه دولت، نگاه حمایت از این سکوهاست، طبیعتاً به دنبال آن است که بتواند بر روی هر یک از این سکوها خدماتی ارائه کند تا این جذابیت حفظ شود.

وی ادامه داد: در خصوص مانور نیز طبیعتاً ما در برخی از حوزه‌ها همچنان به آن جایگاهی که باید برسیم، نرسیده‌ایم؛ از جمله تأکید می‌کنم در حوزه انتقال اخبار است. نکته‌ای که خود شما عزیزان نیز در این موضوع، در جلسه گذشته که با هم بودیم، به‌درستی به‌عنوان نقد مطرح کردید، این بود که دست شما خبرنگاران در انتقال اخبار بسته است؛ که سخن درستی است.

سخنگوی دولت بیان کرد: طبیعتاً دوستان ما در وزارت ارتباطات به دنبال این موضوع هستند که بتوانند این بستر را گسترده‌تر کنند و امیدوار هستیم که ان‌شاءالله کمتر شاهد شرایطی باشیم که نیاز به قطع اینترنت بین‌الملل وجود داشته باشد، به‌ویژه با توجه به اینکه نگاه دولت، نگاه دسترسی آزاد به اطلاعات است.

مهاجرانی در خصوص قطعی اینترنت به دلیل بروز اغتشاشات گفت: موضوع قطع اینترنت، موضوعی امنیتی بود که طبیعتاً بنا به صلاح‌دید سیاست‌گذاران حوزه امنیت، اینترنت ملی باید قطع می‌شد. بدیهی است که رویکرد دولت، حمایت از اینترنت آزاد است، اما در موضوعاتی که امنیت حرف اول را می‌زند، بدیهی است که همه ما تابع این تصمیم هستیم.

بسته‌های جبرانی برای کسب‌وکارهای اینترنت‌پایه

وی در رابطه با جبران خسارت کسب‌وکارهای دیجیتالی توسط دولت که مورد سوال خبرنگار مهر هم بود، بیان کرد: به همین جهت توسط دولت رویکردهایی به‌صورت مشخص در وزارت اقتصاد اتخاذ شد تا برای جبران آسیب‌ها به‌ویژه در حوزه درآمد ناشی از مالیات، به‌صورت حداقلی حاصل شود و تأکید می‌شود که اینترنت حداقلی در اختیار برخی از کسبه و تجار، به‌خصوص آن‌هایی که عضو اتاق بازرگانی هستند، قرار گرفته است تا بتوانند داده‌های خود را مبادله کنند.

مهاجرانی عنوان کرد: البته حتماً این موضوع شایسته نیست و بایسته هم نیست، اما به هر حال در شرایط خاصی هستیم و لذا همه در این مسیر همراهی می‌کنند. در عین حال در مورد کسب‌وکارهایی که اینترنت‌پایه هستند، بسته‌هایی از جنس بسته‌های جبرانی به‌صورت مشخص توسط معاونت علمی ریاست‌جمهوری طراحی شده است که در واقع شامل هشت بسته می‌شود و برخی از این بسته‌ها شامل کسب‌وکارهای اینترنت‌پایه می‌شود.

مهاجرانی گفت: در شرایطی که امنیت در خطر است، بدیهی است که تصمیمات را شورای عالی امنیت ملی کشور اتخاذ خواهد کرد و در این موضوع، به نظر می‌رسد تردیدی وجود ندارد. اطلاعیه‌ای که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات منتشر کرد، به نظر می‌رسد بیانگر کامل موضوع است و در این خصوص ارجاع می‌دهم به همان بیانیه و تأکید می‌کنم که اطلاعیه منتشرشده از سوی وزارت ارتباطات مورد توجه قرار گیرد.

سخنگوی دولت اظهار کرد: طبیعتاً در شرایطی که امنیت کشور در معرض تهدید قرار دارد، موضوعات به‌صورت موقتی و هدفمند و مبتنی بر ارزیابی نهادهای امنیتی دنبال می‌شود و ارزیابی از میزان آسیب‌ها نیز وجود دارد. مسلماً دولت به‌عنوان نهادی که موضوع مالیات یکی از منابع درآمدی آن است، برایش بسیار مهم است که کسب‌وکارها برقرار باشند.

مهاجرانی عنوان کرد: افزون بر این، باور آقای رئیس‌جمهور بر دسترسی آزاد به اطلاعات است، اما شرایط به‌گونه‌ای است که طبیعتاً باید توسط نهادهای امنیتی کشور مدیریت و پیش برده شود. بر همین اساس، تصمیم‌گیری‌ها در چنین شرایطی با لحاظ ملاحظات امنیتی و بر مبنای تشخیص نهادهای ذی‌ربط انجام می‌شود.

دسترسی محدود جار، بازرگانان و کسب‌وکارها به اینترنت

مهاجرانی با رد وجود اینترنت طبقاتی گفت: اگر اینترنت به شکل محدود استفاده شود، این اقدام را نمی‌توان «طبقاتی» نامید؛ بلکه می‌توان آن را «رفع نیاز حداقلی تجار» دانست. تجار، بازرگانان و کسب‌وکارها به‌صورت کاملاً حداقلی به اینترنت دسترسی پیدا کردند.

وی در خصوص برخی درخواست‌ها برای ممنوعیت استفاده از برخی پلتفرم‌ها افزود: صاحب تصمیم، نهادهای امنیتی ما هستند که متناسب با شرایط امنیتی کشور تصمیم خواهند گرفت. این موضوع بدیهی است که رویکرد دولت، رویکرد دسترسی آزاد به اطلاعات است؛ اما تأکید می‌کنم شرایط امنیتی کشور و حفظ جان شهروندانمان بسیار مهم است. آن چیزی که در طول این چند روز شاهد اعلام عدد سه‌هزار و اندی بودیم، کم نیست؛ جان انسان است. پس اگر لازم باشد که اینترنت قطع شود تا جان انسان‌های ما حفظ شود، تصمیمی است که نهادهای مربوطه می‌گیرند و همه ما نیز باید از این تصمیم تبعیت کنیم.

سخنگوی دولت در خصوص بسته‌های حمایتی دولت برای جبران مشکلات اقتصادی ناشی از قطع اینترنت کسب‌وکارهای دیجیتالی اظهار کرد: پس از بررسی نهادهای مربوطه، یک بسته هشت‌مرحله‌ای توسط معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری اتخاذ شده است که یکی از آن‌ها برای جبران قطع اینترنت برای کسب‌وکارهای اقتصادی دیجیتال و سرمایه در گردش است که کسب‌وکارهای دانش‌بنیان و کسب‌وکارهای دیجیتال به آن نیاز دارند؛ زیرا بسیاری از کسب‌وکارهای اقتصادی دیجیتال، کسب‌وکارهای دانش‌بنیان هستند. بسته‌ای برای حمایت از افزایش کیفیت محصولات تولیدی آن‌ها در نظر گرفته شده است. همچنین بسته‌ای برای افزایش تولید شرکت‌های دانش‌بنیان در نظر گرفته شده است. در عین حال، برای حمایت از صادرات محصولات دانش‌بنیان و نیز برای حمایت از کنسرسیوم‌های صادراتی جهت صادرات سبد محصولات دانش‌بنیان، برای حمایت از تولید محصولات جدید راهبردی و برای شرکت‌های دانش‌بنیانی که تاکنون از تسهیلات صندوق نوآوری و شکوفایی به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم استفاده نکرده‌اند، در نظر گرفته شده است و مبلغ کلی آن هنوز اعلام نشده است.

مهاجرانی در رابطه با رویکرد دولت نسبت به اعتراضات ادامه داد: رویکرد دولت در مورد اعتراضات متفاوت بوده است. شما شاهد اعلام تعداد شهدا و جانباختگان بودید. شما شاهد بودید که اعتراضات از آن چیزی که «آشوب» بود تفکیک شد و با نمایندگان معترضان گفتگوهایی به‌صورت جدی صورت گرفت. همچنین در برخی از دانشگاه‌ها که برخوردهای نامناسبی با دانشجویان صورت گرفت، تغییراتی از جنس حتی عزل مشاهده شد. موضوعاتی وجود دارد که جا دارد به‌عنوان رویکرد دولت چهاردهم در به رسمیت شناختن اعتراضات روی آن‌ها تأکید شود. اما آقای رئیس‌جمهور پس از این اتفاقات در چند مورد دستور ویژه دادند که یک مورد آن در مورد ایلام بود. مشخصاً در مورد بیمارستان ایلام و... گزارش‌ها را وزارت کشور پس از اینکه جمع‌بندی کند، حتماً اعلام خواهد کرد.

مهاجرانی اظهار کرد: در مورد افزایش خشونت در سطح جامعه، از جمله آن چیزی که در این اتفاقات شاهد آن بودیم، وزارت علوم متکفل موضوع است؛ البته سازمان امور اجتماعی وزارت کشور نیز کارهای بسیار ارزشمندی انجام داده که پس از یکپارچه شدن، حتماً اعلام خواهد شد.

تاکنون ۷۷ میلیون نفر از کالابرگ استفاده کرده‌اند

سخنگوی دولت در خصوص موضوع کالابرگ بیان کرد: در مورد کالابرگ به خاطر اینترنت، مقداری چالش هم برای کسانی که در واقع کالابُرد را نگرفته بودند و می‌خواستند دریافت کنند، هم برای کسانی که می‌خواستند خرید کنند، مقداری چالش ایجاد شد؛ به‌خصوص که در ابتدای اجرای طرح، از هفدهم دی‌ماه مصادف شد با اتفاقاتی که در کشور افتاد. لذا تغییراتی منفی در حوزه کالابرگ رخ داد؛ اما در مجموع اجازه دهید عرض کنم که تاکنون ۷۷ میلیون نفر از هموطنان ما از کالابرگ استفاده کرده‌اند که معادل ۷۶.۷ همت، خرید صورت گرفته است. ۹۲ درصد از خانوارها در این طرح بهره‌مند شدند. بیشترین کالایی که خریداری شده برنج بوده با ۳۹.۱ درصد و کمترین آن‌ها ماکارونی بوده است.

وی ادامه داد: اما طرح دومی که در واقع وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دنبال می‌کند، برای این است که افراد بتوانند تعداد مشخصی از اقلام را با قیمت ثابت دریافت کنند. این طرح نیز در واقع اکنون در حال اجراست، همان‌گونه که خود وزارت در حال پیگیری است، و امیدواریم با توجه به اینکه طبیعتاً شاهد افزایش برخی از قیمت‌ها بوده‌ایم، این موضوع بتواند به حفظ قدرت خرید خانوارها در راستای معیشت و سلامت آن‌ها کمک کند.

دولت نسبت به نوسانات بازار اشراف دارد

مهاجرانی در خصوص برنامه‌های دولت برای ماه رمضان و شب عید و کنترل قیمت‌ها گفت: بدیهی است که یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که امروزه مردم از ما سؤال می‌کنند و تأکید می‌کنم که برای ماه مبارک رمضان و همین‌طور برای شب عید، پیش‌بینی‌های لازم انجام شده و مشکلی در این زمینه نداریم. البته میزان اختیاری هم که آقای رئیس‌جمهور به استانداران داده‌اند، در این زمینه می‌تواند تا مقدار زیادی مشکل موجود را مرتفع کند. در عین حال آن چیزی که نیاز بوده وارد شود، وارد شده و از این نظر از منظر ذخایر و پر بودن انبارها مشکلی وجود ندارد. یک بسته‌ای هم برای ماه مبارک در واقع اختصاص داده شود؛ هنوز به جمع‌بندی نرسیدیم. امیدوار هستیم که ان‌شاءالله این هم محقق شود تا مردم بتوانند با خیال راحت‌تر وارد این موضوع شوند و وارد ایام ماه رمضان شوند. اما برای نظارت، دستگاه‌های نظارتی به شدت پیگیر هستند. می‌دانیم که در واقع اصطلاحاً حذف ارز ترجیحی یا انتقال آن از ابتدای زنجیره به انتهای زنجیره، نوساناتی در بازار شاهد باشیم. قیمت‌ها به صورت هر روزه در هم‌کارگروهی که تشکیل می‌شد در بانک مرکزی و هم در ستاد تنظیم بازار مطرح می‌شود؛ لذا دولت نسبت به نوسانات بازار اشراف دارد و همه نهادهای نظارتی نیز در راستای کنترل بازار همراه هستند.

سخنگوی دولت در خصوص بازگشت ارز به کشور توسط برخی صادرکنندگان که قبلاً صورت نمی‌دادند، اظهار کرد: بانک مرکزی اعلام کرده میزان برگشت ارز الآن در حد مطلوبی قرار دارد. عدد و رقم را اجازه بفرمایید که به خود بانک مرکزی ارجاع بدهم تا از همان‌جا شما خودتان بتوانید در واقع برداشت کنید. در مورد تخلف‌هایی هم که احتمالاً اگر صورت گرفته باشد، طبیعتاً در مورد حقوق مردم با هیچ‌کس دولت شوخی نخواهد کرد. در این زمینه عرض کردم در مورد حقوق مردم و آن چیزی که دولت با هیچ‌کس مماشات نخواهد داشت.

مهاجرانی در مورد موضوع کمبود آب و فرونشست‌ها در کشور عنوان کرد: موضوع آب جزء موضوعاتی است که به‌خصوص در برخی از شهرها نظیر تهران، موضوعاتی است که طبیعتاً نیاز به اقداماتی دارد. برخی از این اقدامات، اقدامات فوری است مثل انتقال آبی که پارسال صورت گرفت و دفاع از دشت قزوین به سمت تهران؛ و از طرف دیگر نیاز به اقدامات بلندمدت دارد، نظیر موضوعاتی مثل استفاده از پساب، بازچرخانی آب، استفاده از آب‌های غیرمتعارف و جلوگیری از برداشت بیش از حد از سفره‌های آب زیرزمینی و چه‌بسا تغذیه سفره‌های آب زیرزمینی که جز موضوعاتی است که در برنامه دولت هم هست و یکی از مهم‌ترین موضوعات، جلوگیری از بارگذاری در شهرهایی نظیر تهران است. بارگذاری جمعیت در شهری نظیر تهران به معنای اضافه برداشت از سفره‌های آب زیرزمینی است و طبیعتاً در این مسیر دولت اقدامات جدی را انجام می‌دهد. کارگروهی در دانشگاه تهران به در واقع به متولی‌گری دانشگاه تهران با همکاری سایر دانشگاه‌ها و سایر نهادها در حال انجام کار است و پیشنهادهای جدی هم داده است. امیدوار هستیم که به اقدامات عملی و عاجل مثل فشارشکن‌ها و کاهنده‌هایی که وزارت نیرو ارائه می‌کند، به مردم برسیم و به خروجی‌های معنادار برسیم.

اعتبار سه‌هزار میلیارد تومانی دولت برای بازسازی ابتدایی اماکن آسیب دیده از اغتشاش

سخنگوی دولت در رابطه با بازسازی اماکن عمومی و خصوصی که توسط اغتشاشگران آسیب دیده است، اظهار کرد: چند دسته اماکن هستند که آسیب دیدند، مثلاً بازار تاریخی رشت که یکی از واقعاً جلوه‌های فرهنگی ما بود، در این اتفاقات متأسفانه آسیب دید و مدارس زیادی نیز آسیب دیدند. در خصوص مدارس به صورت مشخص کار بازسازی شروع شده، ولی برای سایر اماکن داده‌ها در حال جمع‌آوری است و یک اعتبار سه‌هزار میلیارد تومانی را هم دولت پیش‌بینی کرد تا بتواند لااقل در یک موقعیت ابتدایی وضعیت را بهبود ببخشد. البته بدیهی است که حجم و عمق آسیب‌ها بیشتر از این است، به‌خصوص که برخی از اماکن تاریخی ما هم اصطلاحاً ساختمان‌های میراثی ما هم آسیب دیدند.

مهاجرانی در مورد افزایش عدد و میزان کالابُردها گفت: تأکید آقای رئیس‌جمهور بر این است که به هر نحوی که ممکن است موضوع معیشت مردم حفظ شود. لذا این رقم کالابُرد رقم شناوری است که طبیعتاً اگر لازم باشد افزایش پیدا خواهد کرد. اینکه اقلام خوراکی چه چیزهایی باشند، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این موضوع، به‌خصوص معاونت رفاه، به‌صورت مشخص کار را دنبال می‌کند. در مورد اثر تورمی که ایجاد می‌شود هم وجود دارد، به‌خصوص که با همکاری وزارت اقتصاد و بانک مرکزی، سنجیده می‌شود. البته از قبل هم، قبل از اجرا، موضوع پیش‌بینی تورم بود که این طرح کالابُرد از سطح تورمی برخوردار خواهد بود؛ لذا موضوع در واقع در حال دنبال شدن است و امیدوار هستیم با اقداماتی که دولت انجام می‌دهد، جلوی آسیب به قدرت خرید مردم، به‌خصوص در مورد کالاهای اساسی معیشت‌ها گرفته شود که معاونت رفاه در این مورد تصمیم خواهد گرفت.

حماسه ۲۲ دی نشان داد که مردم ما پای ایران هستند

مهاجرانی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به حوادث اخیر کشور عنوان کرد: قبلاً هم گفتم: امید مادر بشریّت است؛ امید را ما می‌سازیم. امید را ما باید بسازیم؛ این ما هستیم که می‌سازیم، پس ما هستیم که باید اقدام کنیم. البته کم و کاستی داریم ولی آیا منفعل هستیم در حالیکه ما حتماً فعال هستیم و اجازه نمی‌دهیم که کشور عزیزمان ایران که امروز به معنای واقعی مورد دست‌اندازی قرار گرفته، آسیب ببیند؛ اجازه نمی‌دهیم این کشور ذره‌ای ازش کم شود و ذره‌ای آسیب ببیند. چون این کشور در گذر تاریخ سرافراز باد. این کشور از افسانه‌ها گرفته تا اساطیر، گرفته تا پهلوانان و قهرمانان، گرفته تا شهدا و همه این‌ها آدم‌هایی دارد و باوری دارد که کمک می‌کند ایران، ایران بماند. حماسه ۲۲ دی نشان داد که مردم ما پای ایران هستند و لذا مشکل داریم، ولی نباید در مشکلات بدمیم؛ باید مشکلات را حل کنیم.

رئیس‌جمهور دستور داد حتماً به خانواده‌های جان‌باختگان و شهدا سر بزنید

وی ادامه داد: رویکرد دولت، رویکرد حل مشکلات است و لذا این دولت با همه مشکلات پای کار مردم ایستاده است. در همین روزها، یکی از دستورات ویژه‌ای که آقای رئیس‌جمهور دستور دادند حتماً به خانواده‌های جان‌باختگان و شهدا سر بزنید. لذا تأکید می‌کنم بر اینکه تک‌تک ما مسئولیت داریم که سوگ جمع‌مان را به رسمیت بشناسیم و نه فقط با موضوعاتی که ناامیدکننده است، بلکه با موضوعاتی که امیدافزا است و موضوعاتی که رو به جلو است، افق‌گشایی کنیم. افق‌گشایی هم کار تک‌تک ماست.

مهاجرانی گفت: همان‌گونه که می‌دانیم یکی از موضوعاتی که امروز دشمن دارد در آن می‌دمد، موضوع جنگ روانی و جنگ روایت‌ها است و دولت برای بدترین سناریوها آمادگی‌اش را دارد.

وی گفت: کارگروه‌های اقتصادی که دولت دارد، بسته اضطرار را طراحی کرده و تعیین نقش شده است. بسته اضطرار اقتصادی برای همه وزارتخانه‌هاست و امیدوار هستیم همان‌گونه که در ۱۲ روز جنگ در دفاع مقدس، مانند هشت سال دفاع مقدس، با اتکا به مردم و با اتکا به قوای نظامی‌مان سربلند شدیم، از این بزنگاه تاریخی هم به لطف خداوند و به لطف تک‌تک خون‌های پاکی که بر خاک ریخته شده، عبور خواهیم کرد.

دولت می‌دانست جراحی اقتصادی سبب افزایش قیمت‌ها خواهد شد

سخنگوی دولت در خصوص پیش‌بینی تورمی سال آینده اظهار کرد: از قبل هم دولت می‌دانست که این جراحی اقتصادی سبب افزایش قیمت‌ها در برخی دیگر از محصولات و کالاها و خدمات هم خواهد شد و لذا رویکردی که دولت دارد دنبال می‌کند، رویکرد این است که اولاً سعی کند مکانیزم‌های تولید را به درستی مدیریت کند؛ من‌جمله اینکه برای صنایع ما که دچار مشکل شده‌اند در تأمین نقدینگی، پیش‌بینی کرده که به کمک بانک صنعت و معدن و بانک کشاورزی بتوانند تأمین مالی‌شان را درست کنند که از طرفی به کمک نظارت‌های دقیق که دارد صورت می‌گیرد، خواهد بود، البته این را می‌دانیم که بازار نوساناتی دارد، ولی در کنار همه این موضوعات دولت در کنار مردم در خدمت‌رسانی است.