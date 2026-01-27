اوسمار: هر امتیاز خیلی مهم است/ می خواهم تا آخر فصل در صدر بمانیم

به گزارش خبرنگار مهر، اوسمار ویه را در نشست خبری قبل از بازی پرسپولیس و فولاد خوزستان در هفته هجدهم لیگ برتر گفت: خیلی خوشحالم دوباره در اهواز هستم و در استادیوم زیبای فولاد قرار است بازی کنیم.

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس افزود: هر بازی در نیم فصل دوم خیلی مهم است. مثل بقیه تیم ها دنبال اهداف خود هستیم. هر امتیاز در هر دیدار خیلی مهم است و باید تمام امتیازها را بگیریم.

او درباره جایگاه نخست پرسپولیس تاکید کرد: پس از مدت ها به این جایگاه رسیدیم و باید آن را تا آخر فصل حفظ کنیم. فولاد با وجود تغییر سرمربی، مشخصات تاکتیکی دوران آقای گل محمدی را دارد. فولاد در نیم فصل تغییراتی در لیست بازیکنان خود داشته است و قوی‌تر شده است.

سرمربی پرسپولیس در پایان با طفره رفتن از پاسخ در خصوص آخرین وضعیت یاسین سلمانی گفت: برایم این پرسش عجیب است چرا که می توانستید در خصوص بازی فردا سوال بپرسید.