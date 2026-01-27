به گزارش خبرنگار مهر، باشگاه پرسپولیس همچنان وضعیت یکی از هافبک‌های جوان خود را در هاله‌ای از ابهام نگه داشته و مشخص نیست یاسین سلمانی در نهایت ماندنی خواهد بود یا راهی تیمی دیگر می‌شود. بازیکنی که روزگاری با امیدهای فراوان به جمع سرخپوشان اضافه شد، حالا درگیر یکی از پرحاشیه‌ترین اختلافات داخلی باشگاه شده است.

سلمانی پس از پشت سر گذاشتن دورانی تلخ و ناامیدکننده روی نیمکت پرسپولیس، جایی که عملاً فرصت چندانی برای حضور در ترکیب اصلی پیدا نکرد، تصمیم گرفت به این وضعیت پایان دهد. این بازیکن با نارضایتی از شرایط فنی خود، به‌صورت پر سر و صدا خواهان جدایی شد و حتی بدون اطلاع قبلی، قید حضور در اردوی خارجی نیم‌فصل پرسپولیس را زد تا تمایلش برای پیوستن به مس رفسنجان را به شکلی علنی نشان دهد.

این تصمیم با واکنش منفی مدیران باشگاه پرسپولیس همراه شد. سرخپوشان نه‌تنها با جدایی سلمانی موافقت نکردند بلکه اختلاف میان طرفین وارد فاز لجبازی شد!

لجاجتی که در نهایت باعث شد این هافبک جوان فرصت جابه‌جایی در پنجره نقل‌وانتقالات زمستانی را از خود در شرایطی بگیرد که زمان از دست رفت و سلمانی حالا تنها به فسخ کامل قرارداد و تبدیل شدن به بازیکن آزاد امیدوار است تا بتواند راهی تیم دیگری شود.

ماجرا زمانی پیچیده‌تر شد که گفته می شود سلمانی بدون دریافت مجوز رسمی از باشگاه پرسپولیس در تمرینات تیم مس رفسنجان حاضر شد که طبق قوانین، تخلفی آشکار محسوب می‌شود و می‌تواند تبعات انضباطی و حقوقی برای این بازیکن به همراه داشته باشد. با این حال، در سوی دیگر ماجرا، پرسپولیس نیز با ادامه دادن این کشمکش و عدم تعیین تکلیف سریع، عملاً شرایط را به سمت یک پرونده حقوقی سوق داد؛ پرونده‌ای که حالا دو طرف را درگیر مسائل مالی و قراردادی کرده است.

لجبازی دوطرفه‌ای که بدون تردید به سود هیچ‌کدام نیست. از یک سو پرسپولیس بازیکنی را در لیست خود دارد که تحت قرارداد است اما جایی در برنامه‌های فنی تیم ندارد و از سوی دیگر، سلمانی نه امکان بازی پیدا می‌کند و نه اجازه جدایی رسمی دارد. ادامه این وضعیت تنها به فرسایش بیشتر روابط، اتلاف زمان و احتمال ضرر مالی برای هر دو طرف منجر خواهد شد؛ موضوعی که می‌توانست با مدیریت بهتر و تصمیم‌گیری به‌موقع، خیلی زودتر به شکل حرفه‌ای‌تری حل‌وفصل شود.