حمله «فولادی» پرسپولیس برای عبور از استقلال/ روز سخت سپاهان

به گزارش خبرنگار مهر، هفته هجدهم لیگ برتر فوتبال ایران به نقطه‌ای رسیده که هر امتیاز می‌تواند مسیر قهرمانی یا سقوط را تغییر دهد. پیروزی‌های تراکتور و استقلال در روز سه‌شنبه، فشار را بر سایر مدعیان افزایش داده و حالا چهارشنبه‌ای پرالتهاب در انتظار فوتبال ایران از نبرد بزرگ فولاد و پرسپولیس در اهواز گرفته تا تقابل سپاهان و گل‌گهر و دوئل نفس‌گیر تیم‌های قعرنشین برای فرار از سقوط است.

بازی های امروز چهارشنبه تحت تاثیر بردهای اقتصادی استقلال و تراکتور به ترتیب مقابل استقلال خوزستان و آلومینیوم اراک برگزار می شود تا فشار مضاعفی روی سایر مدعیان، به‌ویژه پرسپولیس و سپاهان، وارد شود.

نبرد بزرگ پرسپولیس و فولاد در اهواز

مهم‌ترین دیدار هفته روز چهارشنبه در ورزشگاه فولاد آره‌نای اهواز برگزار می‌شود؛ جایی که فولاد میزبان پرسپولیسی است که برای بازگشت به صدر جدول، چاره‌ای جز کسب سه امتیاز ندارد. پرسپولیس در شرایطی به اهواز می‌آید که چند مهره کلیدی خود را در اختیار ندارد. ایگور سرگیف به دلیل اخراج در دیدار با سپاهان محروم است و تیوی بیفوما و محمد عمری نیز به دلیل مصدومیت غایب خواهند بود اما پرسپولیس به اندازه کافی بازیکن دارد تا اوسمار نگرانی بابت چینش نفرات اصلی نداشته باشد.

در سوی مقابل، فولاد خوزستان پس از جدایی یحیی گل‌محمدی، با چهره‌ای متفاوت پا به میدان می‌گذارد. جذب بازیکنانی چون رامین رضاییان و فرشاد احمدزاده نشان می‌دهد فولاد قصد ندارد در نقش تیمی تسلیم‌شده در دور برگشت بازی ها ظاهر شود و به دنبال استفاده از امتیاز میزبانی برای متوقف کردن یکی از مدعیان اصلی قهرمانی است.

سپاهان محکوم به برد

در اصفهان سپاهان میزبان گل‌گهر سیرجان است. شاگردان محرم نویدکیا پس از شکست هفته گذشته مقابل پرسپولیس حالا بیش از هر زمان دیگری نیازمند پیروزی هستند. سپاهان اگر می‌خواهد در کورس قهرمانی با استقلال و تراکتور عقب نماند، حق لغزش در این مسابقه را ندارد. گل‌گهر تیمی است که معمولاً مقابل مدعیان نمایش‌های سرسختانه‌ای دارد و می‌تواند کار را برای میزبان دشوار کند، اما فشار امتیازی روی سپاهان به‌مراتب بیشتر است.

دوئل بقا در رفسنجان

در انتهای جدول، یکی از حساس‌ترین بازی‌های هفته بین مس رفسنجان مقابل ذوب‌آهن اصفهان برگزار می شود. شاگردان مجتبی جباری برای کم کردن فاصله با سایر تیم‌های قعرنشین، محکوم به پیروزی مقابل ذوب آهن هستند.

در آن سوی میدان، ذوب‌آهن با سرمربیگری قاسم حدادی‌فر شرایط چندان خوبی ندارد و نتایج ضعیف این تیم، آنها را به رتبه پانزدهم و همسایگی مس رسانده است. شکست در رفسنجان می‌تواند شرایط را برای سرمربی آرام ذوب‌آهنی‌ها بحرانی‌تر کند و حتی زمزمه‌های برکناری او را جدی‌تر از قبل به گوش برساند.

برنامه بازی های امروز چهارشنبه هشتم بهمن ماه لیگ برتر به شرح زیر است:

* مس رفسنجان - ذوب آهن اصفهان؛ ساعت ۱۴

* پیکان - شمس آذر قزوین؛ ساعت ۱۴:۳۰

* فجرسپاسی - خیبر خرم آباد؛ ساعت ۱۵

* فولاد - پرسپولیس؛ ساعت ۱۵

* سپاهان اصفهان - گل گهر سیرجان؛ ساعت ۱۶