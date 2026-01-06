  1. هنر
امیرحسین فتحی «چمران جنوب» شد؛ فیلمبرداری در آمریکا بدون بازیگران!

تولید فیلم سینمایی «مارون» به کارگردانی امیراحمد انصاری و تهیه‌کنندگی مهدی صاحبی با بازی امیرحسین فتحی و جمشید هاشم‌پور به پایان رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، تولید فیلم سینمایی «مارون» به کارگردانی امیراحمد انصاری و تهیه‌کنندگی مهدی صاحبی که برای حضور در چهل‌وچهارمین جشنواره فیلم فجر ثبت نام کرده است، در چند روز گذشته به پایان رسیده و این فیلم در مراحل فنی پس‌تولید قرار دارد.

این فیلم به روایت زندگی و مجاهدت‌های شهید هدایت‌اله طیب می‌پردازد و امیرحسین فتحی نقش شهید را در این فیلم ایفا می‌کند. جمشید هاشم‌پور بازیگر باسابقه نیز در این فیلم حضور دارد و همچنین محمدرضا فتحی همراه با یک بازیگر روسیه‌ای و یک بازیگر ترکیه‌ای نیز در «مارون» حضور دارند.

طبق اعلام تهیه‌کننده فیلم، بیشتر ماجرای «مارون» در فلوریداری آمریکا روایت می‌شود و همچنین بخشی از سکانس‌های فیلم در آمریکا فیلمبرداری شده است اما به دلیل چالش‌های کار کردن در این کشور گروه بدون حضور بازیگر و به صورت محدود فیلمبرداری کرده‌اند. همچنین بخش هایی از این فیلم در استان کهگیلویه و بویراحمد و زادگاه شهید هدایت‌الله طیب ضبط شده است.

شهید هدایت‌اله طیب، ۱۴ مرداد ۱۳۳۳ در روستای موگر از توابع شهرستان لنده به دنیا آمده و خرداد سال ۵۳ در حالی که در مقطع دبیرستان تحصیل می‌کرد، توسط ساواک بازداشت می‌شود. وی ۱۵ شهریور سال ۱۳۵۶ برای ادامه تحصیل به آمریکا رفت و پس از چندماه آموزش و یادگیری زبان انگلیسی، وارد دانشکده کشاورزی سنت پترزبورگ فلوریدا شد و در رشته مهندسی کشاورزی تحصیلات خود را آغاز کرد. با آغاز دفاع مقدس شهید طیب به ایران برمی‌گردد و در ایران به او لقب «چمران جنوب» داده بودند. در نهایت در پنجمین روز از فروردین سال ۶۱ در عملیات فتح المبین و منطقه رقابیه به فیض شهادت نائل آمد و در روستای زادگاهش موگر تشییع شد.

این فیلم با مشارکت بنیاد فرهنگی روایت فتح و کنگره ملی شهدای استان کهگیلویه و بویراحمد ساخته شده است.

امیراحمد انصاری کارگردانی آثاری همچون «هاری»، «هدیه»، «برگشت ناپذیر»، «به فاصله یک نفس»، «آخرین برگشتی»، «شریک» و «شروع دوباره» را در کارنامه خود دارد. همچنین مهدی صاحبی در آثاری همچون فیلم‌های سینمایی «ترانه»، «هرماس» و «قهرمان جندی شاپور» به عنوان فیلمنامه‌نویس و کارگردان فعالیت داشته است.

ندا زنگینه

