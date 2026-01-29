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۹ بهمن ۱۴۰۴، ۱۱:۱۱

لغو پروازهای لوفت‌هانزا به تل‌آویو

لغو پروازهای لوفت‌هانزا به تل‌آویو

یک شرکت هواپیمایی مطرح آلمان پروازهای شبانه خود را به اراضی اشغالی لغو کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی گزارش داد که شرکت لوفت هانزا پروازهای شبانه خود را به تل آویو تا روز سه شنبه لغو کرده است.

روزنامه عبری زبان معاریو پیشتر به نقل از رئیس اجرایی شرکت هواپیمایی اسرائیلی(ارکیا) اذعان کرد که اکثر شرکت های خارجی در معرض فشار از سوی نیروهای خود برای ترک فوری اراضی اشغالی قرار دارند.

در این گزارش آمده است، نیروهای این شرکت های هواپیمایی به دلیل شرایط امنیتی تمایل ندارند شب را در اراضی اشغالی بگذرانند و به همین دلیل شرکت های مذکور مجبور هستند پروازهای خود را در روز انجام دهند تا بتوانند بعد از فرود در اراضی اشغالی فورا این منطقه را ترک کنند.

کد مطلب 6734606

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