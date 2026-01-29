۹ بهمن ۱۴۰۴، ۱۱:۲۰

نجات ۷۹۷ نفر از برف و کولاک در ۸ استان

معاون عملیات سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر، از نجات ۷۹۷ نفر از گرفتار شدگان در کولاک و برف در ۸ استان کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد کبادی، معاون عملیات سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر گفت: در شبانه روز گذشته، ۸ استان آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل، اصفهان، چهارمحال و بختیاری، کردستان، گلستان و همدان درگیر مخاطرات جوی بوده‌اند و ۲۰ شعبه هلال احمر در این استان‌ها به حالت آماده‌باش و عملیاتی درآمدند.

وی از رهاسازی ۳۳۲ دستگاه خودروی محبوس شده در برف و کولاک و امدادرسانی به ۷۹۷ نفر از سرنشینان آنها در استان‌های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، چهارمحال و بختیاری، کردستان، گلستان و همدان خبر داد و افزود: همچنین اسکان اضطراری ۲۴ نفر از متاثران در استان‌های اردبیل، اصفهان، کردستان و همدان فراهم شده است و انتقال ۱۰ نفر به مناطق امن در استان‌های آذربایجان شرقی، اصفهان و چهارمحال و بختیاری با موفقیت انجام شده است. به علاوه اقلام امدادی میان ۸۴ نفر از آسیبدیدگان در استان‌های آذربایجان غربی و کردستان توزیع شده است.

وی خاطرنشان کرد: این خدمات با به‌کارگیری ۲۷ تیم عملیاتی متشکل از ۹۲ نفر از نیروهای آموزش‌دیده و مجرب امداد و نجات این جمعیت به مردم ارائه شده است.

