نجات ۷۹۷ نفر از برف و کولاک در ۸ استان

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد کبادی، معاون عملیات سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر گفت: در شبانه روز گذشته، ۸ استان آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل، اصفهان، چهارمحال و بختیاری، کردستان، گلستان و همدان درگیر مخاطرات جوی بودهاند و ۲۰ شعبه هلال احمر در این استانها به حالت آمادهباش و عملیاتی درآمدند.
وی از رهاسازی ۳۳۲ دستگاه خودروی محبوس شده در برف و کولاک و امدادرسانی به ۷۹۷ نفر از سرنشینان آنها در استانهای آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، چهارمحال و بختیاری، کردستان، گلستان و همدان خبر داد و افزود: همچنین اسکان اضطراری ۲۴ نفر از متاثران در استانهای اردبیل، اصفهان، کردستان و همدان فراهم شده است و انتقال ۱۰ نفر به مناطق امن در استانهای آذربایجان شرقی، اصفهان و چهارمحال و بختیاری با موفقیت انجام شده است. به علاوه اقلام امدادی میان ۸۴ نفر از آسیبدیدگان در استانهای آذربایجان غربی و کردستان توزیع شده است.
وی خاطرنشان کرد: این خدمات با بهکارگیری ۲۷ تیم عملیاتی متشکل از ۹۲ نفر از نیروهای آموزشدیده و مجرب امداد و نجات این جمعیت به مردم ارائه شده است.
