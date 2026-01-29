قرائتی: انقلاب اسلامی محصول فهم تمدنی از دین و مهدویت است 

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین محسن قرائتی پیش از ظهر پنجشنبه در پنجمین اجلاس ملی «مهدویت و انقلاب اسلامی» با اشاره به ابعاد فکری و فرهنگی انقلاب اسلامی اظهار کرد: انقلاب اسلامی برآمده از فهم درست و تمدنی از تاریخ، دین و مهدویت است و نمی‌توان آن را صرفاً یک رخداد سیاسی دانست.

وی با استناد به دیدگاه‌های شهید مرتضی مطهری در حوزه «فلسفه تاریخ» افزود: تاریخ فقط روایت حوادث گذشته نیست، بلکه گنجینه‌ای از تجربه‌ها برای اصلاح مسیر زندگی امروز بشر است. انقلاب اسلامی نیز با بهره‌گیری از همین نگاه تحلیلی به تاریخ، توانست به یک تحول عمیق فرهنگی و اعتقادی تبدیل شود که ریشه در نگاه قرآنی دارد.

قرائتی با تبیین نقش ایمان در دگرگونی ساختارهای اجتماعی، تصریح کرد: امام خمینی(ره) با احیای باور دینی و فرهنگ انتظار، مردمی را که سال‌ها در فضای ترس و انفعال زیسته بودند، به ملتی شجاع، مطالبه‌گر و مقاوم تبدیل کرد.

وی تغییر قوانین ضداسلامی و ایستادگی تاریخی ملت ایران در برابر قدرت‌های استکباری را ثمره ایمان و باور به فرهنگ انتظار دانست و گفت: همین فرهنگ در عصر ظهور حضرت ولی‌عصر(عج) نیز منشأ تحولات بنیادین و نهایی در جهان خواهد شد.

این مفسر قرآن در بخش دیگری از سخنان خود، از تداوم روش‌های کلیشه‌ای در تبلیغ دینی انتقاد کرد و افزود: سخنرانی‌های عمومی به‌تنهایی پاسخگوی نیاز امروز جامعه نیست و اثرگذاری گفت‌وگوی چهره‌به‌چهره و ارتباط مستمر و تن‌به‌تن به‌مراتب بیشتر است.

رئیس ستاد اقامه نماز کشور تأکید کرد: اگر هر طلبه یا فعال فرهنگی بتواند با چند نفر ارتباط عمیق و مؤثر برقرار کند، شبکه‌ای گسترده و تأثیرگذار در حوزه فرهنگ و دین شکل خواهد گرفت.

قرائتی با اشاره به افزایش شبهات دینی در میان نوجوانان و جوانان، به‌ویژه در مدارس و دانشگاه‌ها، خاطرنشان کرد: پاسخ‌گویی به این شبهات نیازمند شناخت دقیق روان‌شناسی نسل جوان، منطق گفت‌وگو و تسلط بر زبان روز است و روش‌های سنتی توان اقناع ذهن پرسشگر امروز را ندارند.

وی در پایان، با هشدار نسبت به کم‌رنگ شدن حضور قرآن در زندگی فردی و اجتماعی، تصریح کرد: قرآن باید محور اصلی جامعه‌سازی و تمدن‌سازی اسلامی باشد و بازگشت عملی به معارف قرآنی، شرط اساسی پایداری و پیشرفت جامعه اسلامی است.