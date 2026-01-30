استقلال تاکنون مهاجمانی به این ضعیفی نداشته/ پای ساپینتو روی پوست موز!

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال که با ریکاردو ساپینتو روزهای پرنوسانی را سپری می کند، در هفته هجدهم رقابت های لیگ برتر برابر استقلال خوزستان به برتری رسید اما این پیروزی هم نتوانست از انتقادات پیشکسوتان و کارشناسان فوتبال در مورد عملکرد این تیم بکاهد.

با این حال غیبت بازیکنان تاثیرگذار خارجی در دیدارهای ابتدایی نیم فصل دوم شرایط را برای ساپینتو سخت کرده و این تیم چند امتیاز مهم را از دست داد و نتوانست از دو شکست پرسپولیس و توقف سپاهان برای صدرنشینی استفاده کند تا در نهایت با پیروزی برابر استقلال خوزستان و استفاده از توقف دوباره سپاهان و شکست پرسپولیس برابر فولاد نهایت استفاده را ببرد و به رده دوم صعود کند.

استقلال با وجود رسیدن به جایگاه دوم جدول رده بندی هنوز با مشکلات تاکتیکی مواجه است که همین امر کار را برای آبی پوشان در ادامه رقابت ها سخت کرده است. علی موسوی مهاجم پیشین این تیم در گفتگو با خبرنگار مهر به تحلیل وضعیت استقلال و نقاط ضعف و قوت آبی پوشان پرداخت.

بازیکنان ذهنیت صدرنشینی نداشتند

موسوی با اشاره به از دست دادن چند امتیاز مهم در نیم فصل دوم از سوی آبی پوشان گفت: استقلال می توانست در شروع نیم فصل دوم صدرنشین شود اما بازیکنان این تیم خصوصا در دیدار برابر ذوب آهن طوری بازی می کردند که انگار تمایلی به صدرنشینی ندارند. بازیکنان این تیم ذهنیت صدرنشینی نداشتند و با یک نمایش ضعیف دو امتیاز مهم را از دست دادند.

ساپینتو نوسان زیادی دارد

وی با انتقاد از عملکرد ساپینتو در دو بازی دور برگشت لیگ گفت : ۴ امتیاز را در دور برگشت استقلال به راحتی از دست داد و شک ندارم که در اواخر فصل حسرت این امتیازها را خواهد خورد. استقلال با ساپینتو دچار نوسان شدید شده و سرمربی آبی پوشان هنوز نتوانسته سیر صعودی داشته باشد. یک بازی برنده می‌شود و دو بازی به تساوی می رسد و یک بازی را پیروز می شود. این نشان می‌دهد عملکرد ساپینتو مثبت نبوده است. استقلال با این وضعیت لیگ را ادامه دهد کار برایش سخت تر خواهد شد. ساپینتو باید راهی پیدا کند تا از این بن بست خارج شده و امتیازات لازم را کسب کند.

موقعیت سرمربی به خطر خواهد افتاد

وی با هشدار به ساپینتو در خصوص کسب نتایج ضعیف و صبر کم هواداران گفت: هواداران استقلال خیلی صبوری کرده اند که تا به اینجا آرامش خود را حفظ کرده اند ولی اگر قرار باشد این روند ادامه پیدا کند صبر هواداران لبریز خواهد شد و خواستار تغییر کادر فنی خواهند شد. ساپینتو خودش دارد کاری می‌کند که تصمیمات جدیدی در مورد او گرفته شود. بطور حتم هلدینگ و مدیران استقلال هم خیلی نمی‌توانند صبور باشند.

موسوی ادامه داد: بحث برکناری او در اواخر دور رفت قوت گرفت ولی برد برابر سپاهان معادلات را بهم زد ولی دو تساوی برابر تراکتور و ذوب آهن باز بحث تغییر سرمربی را قوت بخشید و این می‌تواند زنگ خطری جدی برای کادر فنی استقلال باشد. البته پیروزی بر استقلال خوزستان اوضاع را کمی آرام کرد اما نمی توان خیلی به آن امیدوار بود.

بازی بدون خارجی ها برای ساپینتو تعریف نشده

موسوی در خصوص غیبت خارجی و نقش آنها در نتایج استقلال گفت: استقلال اتکا زیادی به خارجی ها خصوصا آسانی و منیر دارد و ساپینتو هنوز نتوانسته تعریفی از بازی بدون آنها داشته باشد. با اینکه این دو بازیکن تفاوت زیادی با بازیکنانی چون جنپو و نازون دارند ولی باید تیم بدون حضور آنها هم نمایش قابل قبولی داشته باشد.

مهاجم سابق آبی پوشان در ادامه تاکید کرد: استقلال بازیکنان جوان و آینده داری دارد که می‌توانند نه تنها به استقلال بلکه به آینده فوتبال ایران کمک کنند ولی ساپینتو چون متکی به چند بازیکن خارجی است هنوز نتوانسته از بازیکنان جوان به خوبی بهره ببرد و این زنگ خطری جدی برای استقلال است.

مهاجمان استقلال گلزن نیستند

موسوی با انتقاد از مهاجمان استقلال گفت: سالها بود که ندیده بودم استقلال در خط حمله تا این حد کم اثر و ضعیف باشد. یکی از نکات مثبت استقلال همیشه داشتن مهاجمان گلزن بود که بلای جان هر دفاعی بودند ولی حالا هیچ تیمی از مهاجمان استقلال هراسی ندارد چون چارچوب شناس نیستند. خلق موقعیت نمی‌کنند و به راحتی فرصت های بدست آمده را هم از دست می‌دهند.

این پیشکسوت استقلال در پایان گفت: با توجه به بسته بودن پنجره نقل و انتقالاتی استقلال کادر فنی آبی پوشان باید تمرینات اختصاصی برای مهاجمان تیم در دستور کار قرار دهد تا آنها هم برای خودشان موقعیت سازی کنند و هم به راحتی فرصت گلزنی را از دست ندهند چون در پایان فصل این گل نزدن ها باعث خواهد شد استقلال به راحتی فرصت قهرمانی را از دست بدهد.