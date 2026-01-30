بیانیه مجمع جهانی بیداری اسلامی در محکومیت اقدام اروپا

به گزارش خبرگزاری مهر، مجمع جهانی بیداری اسلامی در پی اقدام اتحادیه اروپا در تروریستی خواندن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، بیانیهای صادر کرد.
متن بیانیه به این شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
اقدام اتحادیه اروپا در تروریستی خواندن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، اقدامی کاملاً سیاسیکارانه، مزورانه و ریاکارانه است. حمایتهای بیچونوچرای اتحادیه اروپا از نسلکشی زنان، کودکان و غیرنظامیان بیگناه در بیش از دو سال محاصره و جنایات مداوم علیه مردم غزه، که بارها توسط رژیم اشغالگر قدس به کشتار، معلولیت، بیخانمانی و آوارگی گسترده منجر شده است، بهخوبی گویای این رویکرد دوگانه است. اتحادیه اروپا نهتنها کوچکترین موضعگیری یا بیانیهای در محکومیت این جنایات ضدبشری صادر نکرد، بلکه با حمایتهای سیاسی، نظامی و تسلیحاتی، پشتیبانی همهجانبهای از تروریسم دولتی رژیم صهیونیستی به عمل آورد.
افزون بر این، در جریان حمله تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی به جمهوری اسلامی ایران، اتحادیه اروپا به جای محکومیت متجاوز، موضعی خلاف اصول حقوق بینالملل اتخاذ کرد. این رویکرد در ادامه، در پرونده برجام نیز تداوم یافت؛ بهگونهای که اتحادیه اروپا نهتنها به تعهدات خود پایبند نماند، بلکه با فعالسازی سازوکار اسنپبک و اخیراً با صدور قطعنامهای ضد حقوق بشری علیه جمهوری اسلامی ایران در ژنو، بر مسیر تقابل سیاسی افزود و در نهایت، با تروریستی خواندن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، اوج استانداردهای دوگانه خود را به نمایش گذاشت.
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی یکی از قویترین و مهمترین نهادهای نظامی است که نقشی تعیینکننده در مبارزه با تروریسم بینالمللی ایفا کرده و در مقابله با تروریستهای نیابتی قدرتهای فرامنطقهای همچون آمریکا و اروپا، از جمله داعش، جبههالنصره، تحریرالشام و دیگر گروههای تروریستی، با تمام توان ایستادگی کرده است؛ مبارزهای که نهتنها امنیت منطقه، بلکه امنیت شهرهایی در اروپا همچون پاریس و لندن را نیز از سایه ترس، ترور و کشتار رهایی بخشیده است. تروریستی خواندن چنین نهادی با این کارنامه روشن، چیزی جز نماد آشکار معیارها و استانداردهای دوگانه اتحادیه اروپا نیست.
این اقدام، بیش از هر چیز، بیانگر عجز و ناتوانی اتحادیه اروپا در سیاست خارجی و فاصله گرفتن آن از واقعیات و تحولات بینالمللی است؛ رفتاری که نمیتوان آن را جز در چارچوب خوشخدمتی به رئیسجمهور آمریکا و تلاش برای انحراف افکار عمومی از موضوعاتی همچون بحران گرینلند و دیگر چالشهای داخلی اروپا به سوی منطقه غرب آسیا ارزیابی کرد. همانگونه که اتحادیه اروپا در حمایت از رژیم متجاوز در جریان دفاع مقدس ۱۲ روزه و همچنین در پروژه فعالسازی اسنپبک با شکست مواجه شد، در این سیاست جدید نیز شکست تلخی را متحمل خواهد شد.
حضور میلیونی مردم در سراسر کشور در روز ۲۲ دیماه و دیگر اجتماعات عظیم مردمی، هرگز قابل مقایسه با اقدام تروریستی ۱۸ دیماه توسط سازمان تروریستی موساد در ایران نیست. بدیهی است اتخاذ چنین اشتباهات راهبردی، هزینههای سنگین سیاسی، دیپلماتیک و کاهش جایگاه و پرستیژ بینالمللی اتحادیه اروپا را در پی خواهد داشت. در عصر حاضر، بصیرت و آگاهی افکار عمومی جهان بهگونهای است که انگیزهها، اقدامات و اهداف تمامی بازیگران بینالمللی را بهدقت رصد میکند و مردم جهان بهخوبی مرز میان واقعیت و غیرواقعیت را تشخیص میدهند.
مجمع جهانی بیداری اسلامی ضمن محکومیت این اقدام سیاسی، غیرمؤثر و غیرسازنده، از تمامی شخصیتها، گروهها، سازمانهای مردمنهاد، احزاب، جریانها، دولتها، شبکههای اجتماعی و ملتهای مسلمان، آزادیخواه و عدالتجوی جهان میخواهد که با محکومیت این اقدام یکسویه، ظالمانه و سیاسیکارانه، حمایت و پشتیبانی خود را از جریان مقاومت منطقهای همچون گذشته ادامه دهند تا مسیر تمدن نوین اسلامی، که تبلور عینی آن نمایان شده و روزبهروز در حال گسترش است، بتواند زمینه تحقق عدالت جهانی و ظهور موعود منتظر را فراهم سازد.
مجمع جهانی بیداری اسلامی
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