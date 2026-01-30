به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام مهدی ربانی در خطبههای نماز جمعه این هفته،با تأکید بر اهمیت تقوای الهی در گفتار و رفتار اظهار کرد: یکی از مصادیق مهم تقوا این است که انسان در شنیدن و گفتن مراقب باشد و نباید بدون تحقیق و بررسی، خبری را بهعنوان امر قطعی برای دیگران بازگو کرد.
وی افزود: اکنون که فسق، طغیان و ظلم استکبار جهانی و امپراتوری رسانهای آن برای همگان آشکار شده است، باور سریع شایعات و بازنشر آنها بدون بررسی، از مصادیق زیر پا گذاشتن تقوای الهی به شمار میرود.
امام جمعه محلات با اشاره به فرارسیدن نیمه شعبان و ولادت حضرت ولیعصر (عج)، گفت: نیمه شعبان بهعنوان روز جهانی مستضعفان نیز نامگذاری شده است، چراکه ظهور امام زمان (عج) بشارت و امیدی بزرگ برای مستضعفان جهان به شمار میرود.
حجت الاسلام ربانی ضمن تبریک روز سربازان گمنان امام زمان تصریح کرد: نیروهای خدوم و گمنام اطلاعاتی در حوادث اخیر نیز با تحمل زحمات فراوان، توطئههای دشمنان علیه امنیت کشور را خنثی کردند و همواره پای کار نظام و انقلاب اسلامی ایستادهاند.
وی با اشاره به ولادت حضرت علیاکبر (ع) و روز جوان، گفت: حقمداری و ایستادگی در مسیر حق از برجستهترین ویژگیهای حضرت علیاکبر (ع) بود و جوانان امروز باید با بصیرت، حق را از باطل تشخیص داده و در مسیر حق ثابتقدم بمانند.
امام جمعه محلات با اشاره به آغاز دهه فجر انقلاب اسلامی بیان کرد: پیروزی انقلاب اسلامی مصداق روشن وعده الهی در غلبه حق بر باطل بود زیرا انقلاب اسلامی ایران که در شرایطی رقم خورد که هیچکس انتظار آن را نداشت و با اراده الهی، بساط حکومت طاغوت برچیده شد و نظام جمهوری اسلامی جایگزین آن گردید.
وی با بیان اینکه آمریکا عامل اصلی بیقانونی در جهان امروز است، گفت: اکنون دبیرکل سازمان ملل نیز به ناکارآمدی نهادهای بین المللی این سازمان اذعان دارد و علت اصلی آن، زیادهخواهی و فرعونیت ایالات متحده آمریکا است که قوانین بینالمللی را زیر پا گذاشته و جهان را به سمت قانون جنگل سوق داده است.
حجت الاسلام ربانی تصریح کرد: در جهانی که قانون حاکم نیست، تنها راه نجات، حفظ و تقویت قدرت و اقتدار است و یکی از مهمترین مؤلفههای این قدرت، اتحاد و انسجام ملی است، دشمنان انقلاب اسلامی بارها دچار خطای محاسباتی شدهاند و هر بار نتیجهای جز شکست و رسوایی برای آنها در پی نداشته است.
وی افزود: تهدیدهای اخیر دشمنان از سر استیصال است و اگر بار دیگر مرتکب حماقت شوند به فضل الهی با شکست سنگینتری مواجه خواهند شد، چراکه ملت ایران با اتکا به ایمان، وحدت و مقاومت، اجازه نخواهد داد دشمن به اهداف شوم خود دست یابد.
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