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۱۰ بهمن ۱۴۰۴، ۱۶:۰۲

جوانان پیشران پیشرفت کشور و آماج تحریف رسانه‌ای دشمن هستند

جوانان پیشران پیشرفت کشور و آماج تحریف رسانه‌ای دشمن هستند

گلپایگان - امام جمعه گلپایگان گفت: دشمن با جنگ فرهنگی درصدد القای تصویری نادرست از نسل جوان است، در حالی که دستاوردهای انقلاب مرهون تلاش آنان است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدتقی کرامتی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته گلپایگان، با اشاره به شخصیت والای حضرت علی‌اکبر(ع)، ایشان را الگویی کامل برای جوانان دانست و اظهار کرد: دشمنان انقلاب اسلامی در سال‌های اخیر تلاش کرده‌اند جوان ایرانی را فردی بی‌انگیزه، دین‌گریز و غرق در مسائل مادی معرفی کنند، در حالی که این تصویر با واقعیت جامعه جوان ایران اسلامی همخوانی ندارد.

وی با تأکید بر اینکه انقلاب اسلامی حاصل آگاهی، ایمان و حضور جوانان بوده است، افزود: تعمیم برخی آسیب‌های محدود به کل جامعه جوان، القایی نادرست و بخشی از جنگ فرهنگی دشمن علیه ملت ایران است.

امام جمعه گلپایگان با اشاره به مقاطع تاریخی دینداری مردم ایران تصریح کرد: در دوره‌هایی که مقدسات دینی مورد تمسخر قرار می‌گرفت و محدودیت‌هایی برای برگزاری مراسم مذهبی اعمال می‌شد، از جمله در ماجرای کشف حجاب و ممنوعیت عزاداری در دوره رضاشاه، این جوانان بودند که با بصیرت و پیروی از علما و مراجع دینی به میدان آمدند و زمینه‌ساز شکل‌گیری انقلاب اسلامی شدند.

وی با بیان اینکه انقلاب اسلامی در آستانه ورود به نیم‌قرن دوم عمر خود قرار دارد، گفت: پیشرفت‌ها و دستاوردهای علمی کشور در حوزه‌های مختلف، حاصل تلاش و مجاهدت جوانان ۱۷ تا ۳۵ ساله‌ای است که امروز در علوم پیشرفته و فناوری‌های های‌تک در مرزهای دانش فعالیت می‌کنند.

حجت‌الاسلام کرامتی با اشاره به نقش‌آفرینی جوانان در عرصه‌های دفاعی و امنیتی خاطرنشان کرد: از دوران دفاع مقدس تا مقابله با جریان‌های تجزیه‌طلب و مأموریت‌های برون‌مرزی، همواره جوانان ایرانی پیشتاز میدان‌های جهاد و دفاع بوده‌اند.

وی در پایان با اشاره به تروریستی نامیدن سپاه پاسداران از سوی دشمنان، این اقدام را نشانه استمرار دشمنی با جمهوری اسلامی دانست و تأکید کرد: ملت ایران با صبر، بصیرت و استقامت، مسیر خود را ادامه خواهد داد و در برابر توطئه‌ها ایستادگی می‌کند.

کد مطلب 6735333

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