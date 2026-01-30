به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدتقی کرامتی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته گلپایگان، با اشاره به شخصیت والای حضرت علی‌اکبر(ع)، ایشان را الگویی کامل برای جوانان دانست و اظهار کرد: دشمنان انقلاب اسلامی در سال‌های اخیر تلاش کرده‌اند جوان ایرانی را فردی بی‌انگیزه، دین‌گریز و غرق در مسائل مادی معرفی کنند، در حالی که این تصویر با واقعیت جامعه جوان ایران اسلامی همخوانی ندارد.

وی با تأکید بر اینکه انقلاب اسلامی حاصل آگاهی، ایمان و حضور جوانان بوده است، افزود: تعمیم برخی آسیب‌های محدود به کل جامعه جوان، القایی نادرست و بخشی از جنگ فرهنگی دشمن علیه ملت ایران است.

امام جمعه گلپایگان با اشاره به مقاطع تاریخی دینداری مردم ایران تصریح کرد: در دوره‌هایی که مقدسات دینی مورد تمسخر قرار می‌گرفت و محدودیت‌هایی برای برگزاری مراسم مذهبی اعمال می‌شد، از جمله در ماجرای کشف حجاب و ممنوعیت عزاداری در دوره رضاشاه، این جوانان بودند که با بصیرت و پیروی از علما و مراجع دینی به میدان آمدند و زمینه‌ساز شکل‌گیری انقلاب اسلامی شدند.

وی با بیان اینکه انقلاب اسلامی در آستانه ورود به نیم‌قرن دوم عمر خود قرار دارد، گفت: پیشرفت‌ها و دستاوردهای علمی کشور در حوزه‌های مختلف، حاصل تلاش و مجاهدت جوانان ۱۷ تا ۳۵ ساله‌ای است که امروز در علوم پیشرفته و فناوری‌های های‌تک در مرزهای دانش فعالیت می‌کنند.

حجت‌الاسلام کرامتی با اشاره به نقش‌آفرینی جوانان در عرصه‌های دفاعی و امنیتی خاطرنشان کرد: از دوران دفاع مقدس تا مقابله با جریان‌های تجزیه‌طلب و مأموریت‌های برون‌مرزی، همواره جوانان ایرانی پیشتاز میدان‌های جهاد و دفاع بوده‌اند.

وی در پایان با اشاره به تروریستی نامیدن سپاه پاسداران از سوی دشمنان، این اقدام را نشانه استمرار دشمنی با جمهوری اسلامی دانست و تأکید کرد: ملت ایران با صبر، بصیرت و استقامت، مسیر خود را ادامه خواهد داد و در برابر توطئه‌ها ایستادگی می‌کند.