وزارت ورزش اقدام اتحادیه اروپا علیه سپاه را محکوم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری ورزش و جوانان، در بیانیه وزارت ورزش و جوانان با اشاره به جمله تاریخی حضرت امام خمینی (ره) مبنی بر اینکه «اگر سپاه نبود، کشور نبود» آمده است: «اقدام غیرمتعارف اتحادیه اروپا در قبال سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مغایر با اصول پذیرفته‌شده بین‌المللی است.

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بر اساس قانون اساسی، بخش لاینفک و رسمی از ساختار دفاعی و حاکمیتی جمهوری اسلامی ایران است. بر اساس قواعد حقوق بین‌الملل و منشور ملل متحد، شناسایی یک نهاد رسمی نظامی متعلق به یک کشور عضو سازمان ملل متحد تحت عناوین غیرحقوقی، برخلاف حاکمیت ملی کشورهاست.

این نهاد همواره در مسیر صیانت از تمامیت ارضی و تامین امنیت منطقه نقش‌آفرینی کرده است و نادیده گرفتن این جایگاه رسمی، کمکی به تعاملات بین‌المللی نمی‌کند.

وزارت ورزش و جوانان تاکید می‌کند که اتخاذ رویکردهای سیاسی در قبال نهادهای رسمی یک نظام مقتدر، با روح حاکم بر معاهدات بین‌المللی در تنافی است. انتظار می‌رود مجامع جهانی با پایبندی به اصل «احترام به حاکمیت ملی»، از اقداماتی که منجر به پیچیدگی بیشتر مناسبات بین‌المللی می‌شود، پرهیز کند.

وزارت ورزش و جوانان جمهوری اسلامی ایران ضمن محکوم کردن این تصمیم، بر لزوم بازگشت به چارچوب‌های حقوقی و احترام متقابل در عرصه جهانی تاکید ورزیده و صلح و ثبات پایدار را در گرو رعایت قوانین بین‌المللی می‌داند.

