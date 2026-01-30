امام جمعه موقت یاسوج: فتنه دی ماه با رهبری مقام معظم رهبری خنثی شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام درخشی در خطبههای نماز جمعه این هفته شهر یاسوج با اشاره به حوادث اخیر کشور ، گفت: اغتشاشات دیماه حادثهای عادی نبود و پیروزی ملت ایران در برابر تروریستها و جنایتکاران عالم، شبیه معجزه بود.
وی با تشریح ابعاد این توطئه افزود: ۱۰ مرکز اطلاعاتی دنیا در چهار نقطه از جمله پاکستان، آذربایجان، اربیل عراق و امارات برای اجرای این نقشه خطرناک جلسه برگزار کردند.
امام جمعه موقت یاسوج ادامه داد: افراد متعددی آموزش دیدند، سلاح وارد کشور شد و حتی ماهوارههایی پیشبینی شده بود تا در صورت قطع اینترنت ملی، ارتباط اغتشاشگران از طریق ماهوارههای آمریکایی برقرار بماند.
رهبری انقلاب، عامل اصلی خنثیسازی فتنه
وی راز پیروزی ملت ایران در برابر این توطئه را در سه عامل دانست و گفت: رهبری داهیانه مقام معظم رهبری، بهویژه سخنرانی بیبدیل ایشان در ۱۹ دیماه در دیدار مردم قم، نقشه دشمنان را خنثی کرد.
حجت الاسلام درخشی تصریح کرد: این سخنرانی در اوج اغتشاشات، نشانه نترسی، هوشیاری، دشمنشناسی، استقامت و مقاومت رهبر معظم انقلاب بود.
جانفشانی نیروهای امنیتی و بیداری مردم
وی با قدردانی از نیروهای نظامی و انتظامی گفت: نیروهای سپاه، بسیج و دستگاههای اطلاعاتی جانانه در برابر اراذل و اوباش استکبار و صهیونیسم ایستادگی کردند.
امام جمعه یاسوج افزود: خوشبختانه در استان کهگیلویه و بویراحمد به دلیل بیداری مردم، کمترین خسارات را شاهد بودیم.
وی حضور گسترده مردم را نقطه پایان فتنه دانست و گفت: حضور میلیونی و آگاهانه مردم در ۲۲ دیماه، فتنه جدید دشمن را جمع کرد.
گلایه از کمکاری فرهنگی در ماه شعبان
حجت الاسلام درخشی در ادامه با اشاره به مناسبتهای ماه شعبان و میلاد حضرت علیاکبر (ع) و روز جوان اظهار کرد: از خودم، روحانیون، مراکز فرهنگی، مساجد و مؤمنین گلایه دارم زیرا در شاد کردن مردم کوتاهی کردیم و باید از سوم شعبان تا نیمه شعبان برنامههای شاد و متنوع برگزار میشد.
وی با تبریک روز جوان گفت: در هیچ دینی و مکتبی به اندازه اسلام برای جوان ارزش قائل نشدهاند.
امام جمعه موقت یاسوج با اشاره به آغاز دهه فجر از ۱۲ بهمن، دهه فجر را نماد پیروزی ملت ایران بر سلطه بیگانگان دانست و تأکید کرد: دستاوردهای انقلاب باید بهدرستی برای مردم تبیین شود.
وی در پایان با اشاره به دستاوردهای انقلاب گفت: انقلاب اسلامی در عرصههای علمی و امنیتی پیشرفتهای بزرگی داشته است.
حجتالاسلام درخشی با هشدار نسبت به آسیبپذیری در حوزه فرهنگی و اقتصادی افزود: حضور نوجوانان ۱۳ تا ۱۸ ساله در میان اغتشاشگران نشان میدهد که ما روحانیون، خانوادهها، معلمان و فعالان فرهنگی کوتاهی کردهایم.
وی تصریح کرد: اگر در عرصه اقتصادی به اندازه حوزه نظامی پیشرفت کرده بودیم، دشمن توان مقابله با ما را نداشت، اما در این حوزه کوتاهی شده است.
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