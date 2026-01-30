به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین حسین علیزاده در خطبههای نماز جمعه ورزنه با اشاره به آیه ۲۵ سوره مبارکه انفال اظهار کرد: خداوند در این آیه مؤمنان را نسبت به فتنههایی هشدار میدهد که اگر کنترل نشوند، تنها دامن ظالمان را نمیگیرد، بلکه کل جامعه را گرفتار میکند.
وی با بیان اینکه تقوا دژ مستحکم الهی در برابر فتنههاست، افزود: تقوا صرفاً به نماز و روزه خلاصه نمیشود؛ هرچند اینها ارکان مهم دینداری هستند، اما رعایت تقوا در حوزه اجتماعی، سیاسی و گفتار نیز به همان اندازه اهمیت دارد و بیتوجهی به آن میتواند خسارتهای جبرانناپذیری به همراه داشته باشد.
امام جمعه موقت ورزنه با اشاره به تفاسیر روایی آیه مذکور تصریح کرد: خطاب این آیه به رزمندگان بدر است؛ کسانی که جان خود را در راه اسلام فدا کردند، اما خداوند به آنان هشدار میدهد که حتی یک شوخی یا سخن نسنجیده درباره دین و مقدسات میتواند سالها بعد به فتنهای بزرگ تبدیل شود.
وی ادامه داد: گاهی یک جمله نادرست، حتی به شوخی، میتواند آتش فتنه را در حوزههای علمیه، پایگاههای بسیج و دلهای جوانان شعلهور کند؛ به همین دلیل، حفظ حرمت مقدسات یک وظیفه همگانی است.
حجتالاسلام علیزاده با اشاره به ماجرای قیام زید بن علی بن الحسین (ع) گفت: زید بن علی در بحبوحه نبرد، وقتی با پرسشی انحرافی درباره سقیفه مواجه شد، پس از مجروح شدن فرمود تیری که به پیشانی من اصابت کرد، از همان انحراف فکری شلیک شد؛ این یعنی ریشه بسیاری از حوادث تلخ، در لغزشهای اعتقادی نهفته است.
وی با بیان اینکه تقوا به انسان قدرت استقامت میدهد، افزود: انسان متقی در شرایط سخت مسیر هدایت را گم نمیکند و در میدان مبارزه مردانه میایستد. تقوا نهتنها فرد، بلکه امت اسلامی را قوی میکند.
امام جمعه موقت ورزنه در ادامه به روایتی از امام باقر (ع) اشاره کرد و گفت: امام زینالعابدین (ع) با مثال نگهداشتن آتش در دست، سختی تقوا و پایداری در مسیر حق را یادآور شدند؛ چراکه ایستادگی در برابر وسوسهها و فشار دشمن، کاری دشوار اما ممکن است.
وی با اشاره به حوادث اخیر کشور تصریح کرد: فتنه دیماه، فتنهای چندلایه و برنامهریزیشده با محورهای اقتصادی و رسانهای بود که دشمنان با حمایت شبکههای صهیونیستی و استفاده از خشونت و فساد اخلاقی تلاش کردند آن را گسترش دهند، اما این فتنه با هوشیاری مردم ظرف چند روز خاموش شد.
حجتالاسلام علیزاده خاطرنشان کرد: قدرت استقامت ملت ایران روزبهروز افزایش یافته و آتش دشمن رو به خاموشی است. این حقیقت، بار دیگر ایمان، بصیرت و وحدت ملت ایران را به نمایش گذاشت.
وی در پایان ابراز امیدواری کرد: انشاءالله با نابودی جبهه استکبار و رژیم صهیونیستی، خداوند ذائقه ملت ایران را با پیروزیهای جبهه حق شیرین کند و امت اسلامی را به عزت نهایی برساند.
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