به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سید ابراهیم موسوی در خطبههای نماز جمعه این هفته ضمن دعوت نمازگزاران به رعایت تقوای الهی، به موضوع تشکیل حکومت جهانی امام زمان (عج) پرداخت و اظهار کرد: بر اساس آیات الهی، در نهایت زمین به ارث بندگان صالح خواهد رسید.
وی با گرامیداشت ایامالله و مناسبتهای پیشرو افزود: یکی از زیباییها و ویژگیهای برجسته حکومت امام عصر (عج)، کمال یافتن عقول مردم به بهترین وجه ممکن است.
امام جمعه آوج با اشاره به جنایات امروز جهان گفت: امروزه شاهد مصادیق آشکار وحشیگری از سوی استکبار جهانی و رژیم غاصب صهیونیستی هستیم؛ جریانی که بویی از انسانیت نبرده است.
موسوی با بیان اینکه در زمان ظهور، نعمتها با عنایت امام زمان (عج) به کمال میرسد، تصریح کرد: مردم در آن دوران درک خواهند کرد که فلسفه خلقت چیزی جز عبادت و بندگی در محضر پروردگار متعال نیست.
وی تأکید کرد: در زمان فرج امام عصر (عج)، آحاد مردم به مرحلهای از بینیازی میرسند که حتی کسی برای دریافت صدقه یافت نخواهد شد.
امام جمعه آوج، برپایی عدالت را پایه و اساس حکومت امام زمان (عج) دانست و افزود: با وجود تحریمها و ظلمهایی که امروز از سوی استکبار جهانی علیه ملتها اعمال میشود، با ظهور حضرت حجت بن الحسن (عج)، دست همه ظالمان کوتاه خواهد شد.
سپاه پاسداران مایه افتخار ملتهای آزادیخواه است
حجتالاسلام موسوی در بخش دیگری از خطبهها با اشاره به اقتدار سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اظهار داشت: پاسداران انقلاب اسلامی با اقتدارآفرینی خود، موجب ترس و وحشت استکبار شدهاند و برخی افراد نادان تلاش میکنند سپاه همیشه قهرمان را تروریست معرفی کنند، در حالی که سپاه پاسداران افتخار ملتهای آزادیخواه است.
وی ضمن تبریک ولادت باسعادت حضرت علیاکبر (ع) و گرامیداشت دهه مبارک فجر گفت: نیروهای اطلاعاتی و امنیتی کشور با اقتدار کامل توانستهاند مزدوران و پیادهنظام دشمن را شناسایی و دستگیر کنند.
امام جمعه آوج، تحرکات نظامی استکبار جهانی از جمله اعزام ناوهای جنگی را با هدف ایجاد ترس و دلهره در میان ملت ایران دانست و افزود: ما پیرو مکتبی هستیم که مقتدای آن حسین بن علی (ع) است و افتخار میکنیم در مسیر انقلاب اسلامی به شهادت برسیم.
موسوی برگزاری رزمایش مشترک ایران، چین و روسیه را نشانهای از اقتدار ملت ایران عنوان کرد و اظهار داشت: این اقدامات نشاندهنده جایگاه راهبردی جمهوری اسلامی ایران در معادلات جهانی است.
وی با اشاره به تهدیدات اخیر علیه رهبر معظم انقلاب اسلامی تأکید کرد: ولایت فقیه خط قرمز ملتهای مسلمان است و همواره خواهد بود و ملتهای آزادیخواه جهان ارادت خود را به نائب امام زمان (عج) نشان دادهاند.
امام جمعه آوج در پایان با اشاره به دستاوردهای جمهوری اسلامی پس از پیروزی انقلاب گفت: ایران اسلامی در حوزههایی چون تولید علم، پزشکی، نانو، صنعت فضایی و توانمندیهای نظامی در شمار کشورهای مطرح جهان قرار دارد که همه این پیشرفتها با تکیه بر توان متخصصان داخلی حاصل شده است.
وی با تأکید بر لزوم بهرهمندی از صنعت هستهای افزود: کسانی که امروز سخن از متوقف کردن پیشرفت ایران اسلامی میزنند، بهتر است تاریخ قبل و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی را مطالعه کنند.
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