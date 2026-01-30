رادمرد: انسجام داخلی و ایمان مردم دشمن را ناکام کرده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام‌ علی رادمرد در خطبه‌های نماز جمعه ماهدشت، محور سخنان خود را بر موضوع «مسئله محاسبات» و اهمیت آن در مواجهه با دشمنان جمهوری اسلامی ایران قرار داد و اظهار کرد: جنگ کنونی صرفاً در میدان نظامی نیست، بلکه یک جنگ همه‌جانبه و مبتنی بر محاسبات است که هر طرف بر اساس تحلیل‌های خود از دیگری تصمیم‌گیری می‌کند.

وی افزود: درک دقیق محاسبات دشمن، محیط راهبردی را شفاف کرده و امکان پیش‌بینی و اثرگذاری بر رفتار او را فراهم می‌سازد لذا قاعده کلیدی در این عرصه، تغییر رفتار دشمن منوط به اثرگذاری بر محاسبات اوست و نمونه‌های عینی این موضوع، جنگ ۱۲ روزه و فتنه‌های اخیر است که ناشی از اشتباهات محاسباتی دشمنان در ارزیابی توانمندی‌ها و انسجام داخلی ایران بود.

امام‌جمعه ماهدشت تصریح کرد: دشمن با اعمال فشارهای مختلف ازجمله تحریم، جنگ، فتنه و ایجاد آشوب تلاش می‌کند محاسبات ایران را تغییر دهد، اما همواره ناکام مانده است و رهبر معظم انقلاب نیز در این رابطه فرمودند: «محاسبات به‌ظاهر محکم و قوی دشمن کاملاً قابل شکست است و اگر با عقلانیت و پیگیری عمل کنیم، تلاش‌های دشمن ناکام می‌ماند».

اشتباه دشمن به زوال و شکست او منجر می‌شود

رادمرد ادامه داد: فهم صحیح مسئله محاسبات، بخش جدایی‌ناپذیر تحلیل وضعیت کشور است و دشمن بر اساس برداشت خود تصمیم می‌گیرد و اصلاح محاسبات او گاهی با پرداخت هزینه‌هایی مانند شورش داخلی یا جنگ همراه است، اما نهایتاً اشتباه او به زوال و شکست منجر می‌شود.

وی ضمن تبریک آغاز دهه مبارک فجر، به قدرت داخلی و ایمان مردم اشاره کرد و گفت: موفقیت انقلاب و پیروزی در فتنه‌ها نتیجه ایمان و استقامت مردم بود.

خطیب جمعه ماهدشت بر اهمیت جلسات قرآنی، تجمعات دینی و آموزش معارف اسلامی برای تقویت ایمان مردم تأکید کرد و گفت: این اجتماعات، سلاحی برای مقابله با دشمن در میدان محاسبات است

برخورد با فساد اقتصادی و قانون‌شکنی‌ها باید قاطع و بازدارنده باشد

رادمرد با تأکید بر لزوم هوشیاری مسئولان و مردم در مقابله با جنگ روانی و رسانه‌ای دشمن، افزود: هرگونه پمپاژ ناامیدی و تشویش افکار عمومی باید کنار گذاشته شود و نظارت‌ها برای جلوگیری از سوءاستفاده از مشکلات مردم افزایش یابد.

وی در پایان خطاب به قوه قضائیه و مسئولان تأکید کرد: برخورد با فساد اقتصادی و قانون‌شکنی‌ها باید قاطع و بازدارنده باشد و قضات در اجرای احکام دچار تردید نشوند، زیرا مردم پشتوانه قاطع و حمایت‌کننده دستگاه قضائی هستند.