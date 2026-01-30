به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلاموالمسلمین سید محمدتقی غضنفری در خطبههای نماز جمعه محمدشهر، نقش جوانان در پیشبرد اهداف انقلاب اسلامی و تحقق بیانیه گام دوم انقلاب را محور سخنان خود قرار داد.
وی با اشاره به بیانیه رهبر معظم انقلاب اسلامی، خاطرنشان کرد: بخش عمده مسئولیت دومین مرحله خودسازی، جامعه پردازی و تمدن سازی بر دوش جوانان است و آنها باید با حضور فعال و مسئولیتپذیر در عرصههای مختلف، انقلاب را به آرمانهای خود نزدیک کنند.
امامجمعه محمدشهر مهمترین وظایف جوانان در این مسیر را پرورش امید و دوری از ناامیدی، جهاد برای ساختن ایران اسلامی، حفاظت از انقلاب، جلوگیری از سلطه دوباره دشمنان و تلاش برای استقرار عدالت برشمرد و افزود: جوانان باتقوا، تحصیل علم، بصیرت سیاسی، نقشآفرینی در عرصههای کشور و آمادگی جسمانی میتوانند تاریخ یک کشور را بیمه کنند و موجب اقتدار جامعه اسلامی شوند.
غضنفری تأکید کرد: دستیابی به تمدن نوین اسلامی و زمینهسازی برای ظهور حضرت ولیعصر (عج) از مهمترین مسئولیتهای جوانان مؤمن و انقلابی امروز است و مسئولان نیز باید این نیروی عظیم انسانی را در اولویت برنامهریزیهای خود قرار دهند.
وی در ادامه به اقدام اخیر اتحادیه اروپا در نامیدن سپاه پاسداران بهعنوان نهاد تروریستی واکنش نشان داد و گفت: این اقدام ناشی از عصبانیت مستکبران از کارآمدی سپاه است؛ سپاه تنها یک نهاد نظامی نیست بلکه مانعی واقعی در برابر پروژه غارت و سلطه جهانی است و تا زمانی که ملت ایران نیازمند دفاع از عزت و استقلال خود باشد، این نهاد پابرجا خواهد ماند.
خطیب جمعه محمدشهر در خاتمه بابیان اینکه سپاه توانسته معادلات باطل نظام سلطه غرب را در میدان نظامی و جنگ روایتها بر هم زند، افزود: تلاش برای تروریست نامیدن سپاه، اعتراف علنی به کارآمدی این نهاد برآمده از دل ملت ایران است و هیچ لیست و بیانیهای قادر به حذف آن نخواهد بود.
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